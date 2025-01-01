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最热门 最近添加 云安全态势管理 (CSPM) 软件 - 最热门应用

云安全态势管理 (CSPM) 是漏洞管理和安全合规领域快速增长的部分，专门用于保护现代、复杂的混合计算环境。 CSPM 工具持续监控云应用程序、服务、容器和基础设施，识别并纠正错误配置或执行不当的策略。这些解决方案通常包括自动修复功能，这些功能会根据管理员制定的规则，在检测到异常或错误配置时激活。 组织依赖这些工具，因为映射和一致地可视化复杂云环境中的所有元素极具挑战性。虽然已经开发出新的基于人工智能的工具来自动管理身份、网络和基础设施，但 CSPM 软件的脱颖而出之处在于，它可以提供对公司安全状况的持续监控和可见性，并自动检测和修复不同领域中出现的问题。计算环境。