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云安全态势管理 (CSPM) 是漏洞管理和安全合规领域快速增长的部分，专门用于保护现代、复杂的混合计算环境。 CSPM 工具持续监控云应用程序、服务、容器和基础设施，识别并纠正错误配置或执行不当的策略。这些解决方案通常包括自动修复功能，这些功能会根据管理员制定的规则，在检测到异常或错误配置时激活。 组织依赖这些工具，因为映射和一致地可视化复杂云环境中的所有元素极具挑战性。虽然已经开发出新的基于人工智能的工具来自动管理身份、网络和基础设施，但 CSPM 软件的脱颖而出之处在于，它可以提供对公司安全状况的持续监控和可见性，并自动检测和修复不同领域中出现的问题。计算环境。
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Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。
Solvo
solvo.cloud
Solvo是一款多维云安全平台，通过检测和减轻云配置错误和漏洞，优化最小权限政策，提供持续的安全分析和监控。
BMC
bmc.com
BMC应用程序是一款IT服务管理解决方案，通过AI驱动的功能优化IT流程，提升服务效率和可靠性。
SafeBase
safebase.io
SafeBase是一个信任中心平台，自动化安全审查和合规管理，简化组织的安全流程，提高效率。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security是一个云本地安全平台，提供应用程序生命周期的安全性，包括漏洞管理、威胁智能和容器安全。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot 应用为企业云基础设施提供控制框架，确保在多个 AWS 账户中持续遵循中心定义的政策。
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery是一款高性能的数据集成框架，支持从多个云源提取、转换和加载数据，适用于数据库和分析平台。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一款无代码的云安全平台，提供全面的合规性与安全性，通过持续监控和自动修复云漏洞，保障组织的云环境安全。
nOps
nops.io
nOps是一个AWS云优化平台，帮助企业管理云使用、承诺与费用，自动化资源配置，确保成本效益与资源利用最大化。
Cymulate
cymulate.com
Cymulate是一个网络安全平台，通过攻击模拟技术帮助组织验证和加强安全防御，支持持续威胁暴露管理，适合各种成熟度的企业使用。
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware是一个云管理平台，提供成本管理、安全监控和云资产管理等功能，帮助企业优化云资源和运营。
Plerion
plerion.com
Plerion是一个云安全平台，提供全面的云环境监控和管理，旨在提高组织的安全性，减少风险和合规性问题。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud是一款容器安全平台，提供多云和混合部署的网络安全，支持Kubernetes集群的网络策略管理。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security 是一个开发者导向的软件安全平台，提供代码扫描和云漏洞评估，减少误报，简化安全管理。
Torq
torq.io
Torq是一个利用AI自动化的网络安全平台，通过集成多个AI代理来简化安全事件响应和工作流程管理。
Stream Security
stream.security
Stream Security 应用提供无代理的实时检测，迅速识别根本原因，并提供全面的上下文信息，以支持快速响应。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig是一个云安全平台，提供实时监控与保护，支持容器和云服务的安全管理，帮助识别和响应威胁与脆弱性。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai安全提供云身份和访问管理，保护多云环境中的敏感数据，支持准确的权限管理和安全合规性。
Kloudle
kloudle.com
Kloudle是一个云安全扫描器，自动检查AWS、Google云、DigitalOcean和Kubernetes等平台的安全问题，提供修复建议并生成报告。
Orca Security
orca.security
Orca Security是一个无代理的云安全平台，实时识别和管理多云环境中的风险和合规性问题，提供全面的可见性和漏洞分析。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica是一个云本地应用保护平台，帮助识别和修复从开发到生产的安全漏洞，确保应用程序的安全性和合规性。
Lacework
lacework.com
Lacework是一个云安全平台，提供安全管理、漏洞管理和合规性监控，支持多云环境，帮助用户提高安全性和可见性。
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