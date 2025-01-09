云安全态势管理 (CSPM) 软件 - 最热门应用 - 几内亚

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云安全态势管理 (CSPM) 是漏洞管理和安全合规领域快速增长的部分，专门用于保护现代、复杂的混合计算环境。 CSPM 工具持续监控云应用程序、服务、容器和基础设施，识别并纠正错误配置或执行不当的策略。这些解决方案通常包括自动修复功能，这些功能会根据管理员制定的规则，在检测到异常或错误配置时激活。 组织依赖这些工具，因为映射和一致地可视化复杂云环境中的所有元素极具挑战性。虽然已经开发出新的基于人工智能的工具来自动管理身份、网络和基础设施，但 CSPM 软件的脱颖而出之处在于，它可以提供对公司安全状况的持续监控和可见性，并自动检测和修复不同领域中出现的问题。计算环境。
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CloudWize
cloudwize.io
CloudWize 是一个无代码云安全卓越中心，可为您提供最大程度的云合规性和安全性。获得从架构设计到运行时的 360° 保护。 CludWize 通过连续运行超过 1K 条规则来执行云法规，扫描您的云漏洞并自动修复它们。借助我们独特的调查图引擎，您可以在几分钟内检测并修复云问题，而不是几天或几周。该整体解决方案提供黑盒 Web 应用程序渗透测试、演进的 IAM（身份访问管理）、IaC（基础设施即代码）风险扫描、数据安全态势管理等。当您可以将所有内容集中在一处时，为什么还要使用多种工具呢？ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Cymulate
cymulate.com
Cymulate 是领先的安全验证平台，基于业界最全面且用户友好的违规和攻击模拟技术。我们使安全团队能够从攻击者的角度不断测试和强化动态威胁环境中的防御。 Cymulate 可在一小时内完成部署，与跨本地、云和 Kubernetes 环境的庞大安全控制技术联盟集成，从 EDR 到电子邮件网关、Web 网关、SIEM、WAF 等。通过跨 MITRE ATT&CK® 框架端到端优化现有防御投资，客户可以看到增强的预防、检测和整体安全态势的改进。该平台提供开箱即用、专家和威胁情报主导的风险评估，易于部署和用于所有成熟度级别，并且不断更新。它还提供了一个开放框架，通过生成适合其独特环境和安全策略的渗透场景和高级攻击活动来创建和自动化红色和紫色团队。
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery是一个为开发者打造的高性能数据集成框架。 CloudQuery 从 API 中提取、转换配置并将其加载到各种受支持的目的地（例如数据库、数据湖或流平台）以进行进一步分析。 CloudQuery 支持多种用例，包括工程、安全、云安全、营销、销售、云基础设施和 FinOps。
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware是一个云管理平台，具有CMDB、变更管理、成本管理、合规引擎、漏洞扫描、入侵检测、补丁、日志管理、监控、BI分析和备份等模块。 Cloudaware 专为跨多个云提供商和本地部署工作负载的企业而设计。该平台与 ServiceNow、New Relic、JIRA、Chef、Puppet、Ansible 和 50 多个其他产品集成。客户部署 Cloudaware 来简化与云无关的 IT 管理流程、支出、合规性和安全性。
Torq
torq.io
Torq 正在利用其人工智能优先的企业级超自动化平台改变网络安全。通过连接整个安全基础设施堆栈，Torq 使组织能够即时、精确地修复安全事件并大规模协调复杂的安全流程。财富 500 强企业，包括全球最大的金融、科技、消费品、时尚、酒店和运动服装公司，都在 Torq 的帮助下取得了非凡的成果。
Stream Security
stream.security
无代理、实时检测、直接根本原因以及快速响应所需的所有上下文。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure 是我们的 CNAPP 平台，超过 700 家企业客户使用该平台来解决企业规模的 CNAPP、VM、CSPM、CIEM、容器安全等问题。我们的平台涵盖预防、检测和响应，因此客户可以自信地保护容器、Kubernetes、主机/服务器和云服务。 Sysdig 提供跨多个云的大规模实时可见性，消除安全盲点。我们利用运行时的情报来确定警报的优先级，以便团队可以专注于高影响力的安全事件并提高效率。通过了解响应流程的整个源头并提出指导性修复建议，客户既可以修复生产中的问题，又不会浪费时间，还可以实时检测和响应威胁。借助 Sysdig Secure，您可以： - 阻止攻击速度提高 10 倍 - 漏洞减少高达 95% - 即时检测风险变化 - 在 2 分钟内缩小权限差距 Sysdig。确保每一秒的安全。
Plerion
plerion.com
Plerion 提供一体化云安全平台，支持跨 AWS、Azure 和 GCP 的工作负载 - 提供： - 云原生应用程序保护平台 (CNAPP) - 云安全态势管理 (CSPM) - 云工作负载保护平台 (CWPP) - 云基础设施权利管理 (CIEM) - 攻击路径分析 - 云资产清单 - 云检测和响应 (CDR) - 软件物料清单 (SBOM) - 安全左移 - 广泛且持续的合规性报告 Plerion 的风险驱动、威胁主导和上下文感知方法可帮助组织打破孤岛、减少警报疲劳并消除最重要的云安全风险。请访问 https://plerion.com/ 了解更多信息。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security 是一家领先的公共云身份和访问管理解决方案提供商。 Sonrai Security 的使命是让各种规模的企业能够安全、自信地进行创新，为在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上运行的公司提供身份、访问和权限安全。该公司以开创云权限防火墙而闻名，支持一键最小权限，同时支持开发人员不间断的访问需求。 Sonrai Security 受到各行业领先公司的信赖，致力于推动云安全领域的创新和卓越。该公司受到云运营、开发和安全团队的信任。云权限防火墙会删除所有未使用的敏感权限、隔离未使用的身份并禁用未使用的服务和区域 - 所有这些都只需一键完成。对业务的干扰为零，因为使用敏感权限的所有身份都会保留其访问权限，并且任何新的访问权限都是通过自动化的chatops工作流程无缝授予的。 SecOps 团队实现最小权限所需的时间减少了 97%，攻击面减少了 92%。达到平台范围的最低权限后，Sonrai CIEM+ 解决方案会发现有毒的权限组合，并通过自动或详细的修复来关闭它们创建的意外攻击路径。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud 是业界唯一具有内置网络安全功能的容器安全平台，可防止、检测和缓解跨多云和混合部署的安全漏洞。 Calico Cloud 基于 Calico 开源构建，Calico 开源是采用最广泛的容器网络和安全解决方案。
Solvo
solvo.cloud
Solvo 是一个多维云安全平台，可打破应用程序、身份和数据孤岛，主动检测和缓解云错误配置和漏洞。 Solvo 的自适应安全方法基于威胁发现、分析和优先级排序的连续循环，然后是最小权限策略优化、验证和监控。预订免费演示：https://www.solvo.cloud/request-a-demo/ 免费试用 Solvo 14 天：https://www.solvo.cloud/freetrial/
Kloudle
kloudle.com
Kloudle 是一款适用于 AWS、GCP、DigitalOcean、Kubernetes 的云安全扫描器。它可以在几分钟内扫描您的云帐户、服务器、集群以查找 300 多个安全问题。让开发人员和小型团队轻松实现云安全。与开源扫描仪相比，Kloudle 扫描可在 30 分钟内完成。无需安装或配置任何内容。通过计算问题及其严重性，Kloudle 可以轻松了解需要修复的内容。 Kloudle 不仅提供安全问题列表，还提供简单的步骤来修复它检测到的所有安全问题。它还为某些修复提供了潜在的陷阱。让您能够就修复和不修复的内容做出正确的选择。凭借强大的功能将问题标记为误报，报告生成器可以获取 Excel 支持的 csv 格式的报告，或轻松共享 PDF Kloudle 致力于让用户轻松实现云安全。通过基于信用的现收现付模式，购买和获得物有所值也非常顺利且无忧。永远不必担心使用等问题。扫描价格从 30 美元起。
Lacework
lacework.com
Lacework提供原创且领先的数据驱动的云原生应用程序保护平台（CNAPP）。 Lacework 受到近 1,000 名全球创新者的信赖，可确保云从构建到运行的安全。 Lacework 使客户能够在一个统一的平台上确定风险的优先级、更快地发现已知和未知的威胁、实现持续的云合规性以及开发安全的代码而不会减慢速度。自 2017 年成立以来，Lacework 一直在完善单一云原生平台，以通过基于代理或无代理的方式摄取和理解尽可能多的数据，以提供最佳的安全性。然后，我们的统一平台使用这些数据来完成常见的云用例：状态管理、工作负载保护、漏洞管理、合规性、容器安全等。客户依靠 Lacework 来增加收入、更快、更安全地将产品推向市场，并将单点安全解决方案整合到单一平台中。我们的平台平均取代 2 到 5 个单点工具。得益于我们的专利异常检测技术，客户的警报噪音平均减少了 100:1。通过我们上下文丰富的警报，Lacework 用户的调查速度提高了 80%。
Orca Security
orca.security
Orca 云安全平台可识别、优先处理并修复跨 AWS、Azure、Google Cloud、Kubernetes、阿里云和 Oracle 云的云资产中工作负载、配置和身份中的风险和合规性问题。 Orca 在单一平台上提供业界最全面的云安全解决方案，无需部署和维护多点解决方案。 Orca 采用无代理优先，使用 Orca 的专利 SideScanning™ 技术在几分钟内连接到您的环境，该技术无需代理即可提供对您的云环境的深入而广泛的可见性。此外，Orca 可以与第三方代理集成，以实现运行时可见性并保护关键工作负载。 Orca 处于利用生成式 AI 简化调查和加速修复的前沿 - 降低所需的技能水平并节省云安全、DevOps 和开发团队的时间和精力，同时显着改善安全结果。作为云原生应用保护平台 (CNAPP)，Orca 将许多单点解决方案整合到一个平台中，包括：CSPM、CWPP、CIEM、漏洞管理、容器和 Kubernetes 安全、DSPM、API 安全、CDR、多云合规性、左移安全性和 AI-SPM。
CrowdStrike
crowdstrike.com
从端点到云的统一云安全。通过全球唯一的 CNAPP 构建云安全的统一代理和无代理方法，以实现完整的可见性和保护，阻止云漏洞并整合脱节的单点产品。我们保护您的云。你经营你的生意。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security 是一个以开发人员为中心的软件安全平台，提供高级代码扫描和云漏洞评估。我们的平台优先考虑真正的威胁，减少误报，并使常见漏洞和暴露 (CVE) 易于理解。借助合气道，确保产品的安全性变得简单，让您可以专注于自己最擅长的事情：编写代码。
BMC
bmc.com
BMC 通过针对复杂 IT 问题的开放、可扩展和模块化解决方案帮助客户运营和重塑其业务。 BMC 与 86% 的福布斯全球 50 强以及世界各地的客户和合作伙伴合作，创造他们的未来。凭借我们的创新历史、行业领先的自动化、运营和服务管理解决方案，再加上无与伦比的灵活性，我们帮助组织腾出时间和空间，成为一家征服未来机遇的自主数字企业。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica 是思科强大的云原生应用程序保护平台，可发现并修复从开发到生产过程中的漏洞，确保您的应用程序安全且合规。通过基于图形的技术，该平台能够解锁视觉洞察、关键攻击路径并加快修复速度，以跨多个混合云平台保护您的现代应用程序。访问 https://www.panoptica.app 主要功能： - 可见性和上下文：Panoptica 通过识别攻击路径和优先考虑风险提供清晰的可见性和上下文，帮助您做出明智的决策。 - 全面、完整的覆盖：通过 Panoptica 的集成安全平台轻松管理您的云原生环境，减少通常因使用单独的孤立解决方案而造成的差距。 - 高级分析：利用先进的攻击路径和根本原因分析技术，从攻击者的角度发现潜在风险。 - 无代理扫描：Panoptica 的无代理技术可扫描任何云环境 - Azure、AWS、GCP、Kubernetes 或其组合。 - 全面可视化：将资产和关系映射到高级图形数据库上，以完整直观地表示您的云堆栈。优势 - 先进的 CNAPP：Panoptica 增强了云原生应用程序保护平台功能。 - 多云合规性：确保跨各种云平台的合规性。 - 端到端可视化：深入了解整个云应用程序堆栈。 - 动态修复：采用动态技术有效解决问题。 - 提高效率：简化安全流程并减少响应时间。 - 减少管理费用：最大限度地减少资源支出，同时优化安全性。
SafeBase
safebase.io
SafeBase 是领先的信任中心平台，专为无摩擦安全审查而设计。借助企业级信任中心，SafeBase 可实现安全审查流程自动化，并改变公司传达安全和信任状况的方式。如果您想了解 LinkedIn、Asana 和 Jamf 等快速发展的公司如何收回其团队花在安全调查问卷上的时间，创造更好的购买体验，并将安全性定位为收入驱动因素，请在 safebase 安排一次演示。 io。
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot 为云基础设施提供企业护栏。 Turbot 旨在让企业通过在多账户 AWS 模型中持续遵守集中定义的策略来实现敏捷性、确保控制并加速最佳实践。
nOps
nops.io
nOps 是一个 AWS 云优化平台，可让您轻松分配和管理云使用情况、承诺和支出。我们的平台会自动智能地配置您的所有计算，以便您在不牺牲任何可靠性的情况下获得最优惠的价格。 nOps 利用基于超过 10 亿美元的 AWS 支出的专有 ML 模型，让您的组织正确组合预留实例、储蓄计划和 Spot。所有这些都无需手动配置资源，因此您的团队可以专注于构建和创新。业务背景 nOps 云管理可以轻松全面了解您的云成本和使用情况，因此您的账单永远不会令人意外或神秘。它还可以轻松地在整个企业中分配成本。承诺管理 nOps 承诺管理让您可以轻松管理和充分利用所有正在进行的 AWS 承诺。我们保证 100% 使用您的承诺，否则我们会将其返还给您。 Compute Copilot Compute Copilot 是适用于所有云应用程序的智能工作负载配置程序。在人工智能的支持下，它以尽可能最佳的价格提供计算资源，而不会牺牲任何可靠性。想象一下这样一个世界：您可以以 Spot 为代价获得 On-demand 的可靠性。云优化要点 一系列自动化和预构建的 nOps 工具，可快速解决繁琐且持续的 AWS 基础设施改进相关项目
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 在整个应用程序生命周期中阻止云原生攻击，并且是唯一一家提供 100 万美元云原生保护保修的公司。作为云原生安全领域的先驱，Aqua 帮助客户降低风险，同时构建其业务的未来。 Aqua 平台是业界集成度最高的云原生应用程序保护平台 (CNAPP)，可保护从代码到云并返回的应用程序生命周期。 Aqua 成立于 2015 年，总部位于马萨诸塞州波士顿和伊利诺伊州拉马特甘，拥有遍布 40 多个国家的财富 1000 强客户。
Wiz
wiz.io
Wiz 通过启用新的运营模式，为客户（包括 40% 的财富 100 强企业）转变云安全。借助 Wiz，组织可以实现整个云生命周期的安全民主化，使开发团队能够快速、安全地构建。其云原生应用程序保护平台 (CNAPP) 提高了可见性、风险优先级和业务敏捷性，根据客户评论排名第一。 Wiz 的 CNAPP 在一个真正集成的平台中整合和关联多个云安全解决方案的风险，包括 CSPM、KSPM、CWPP、漏洞管理、IaC 扫描、CIEM、DSPM、容器安全、AI SPM、代码安全和 CDR 到单个平台中。全球数百家组织（包括 40% 的财富 100 强企业）可快速识别并消除云环境中的关键风险。其客户包括 Salesforce、Slack、Mars、BMW、Avery Dennison、Priceline、Cushman & Wakefield、DocuSign、Plaid 和 Agoda 等。 Wiz 得到了红杉资本、Index Ventures、Insight Partners、Salesforce、Blackstone、Advent、Greenoaks、Lightspeed 和 Aglaé 的支持。访问 https://www.wiz.io 了解更多信息。
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