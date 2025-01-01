云安全监控和分析软件 - 最热门应用

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云安全监控和分析解决方案是旨在增强网络和基于云的应用程序的可见性和安全性的重要工具。这些工具可以监控基于云的应用程序、虚拟化环境和其他云基础设施。它们有助于识别潜在风险，使组织能够主动解决这些风险，从而保护关键业务运营并确保遵守法规以避免罚款。 通常，IT 和安全团队会持续进行云监控和分析。监控功能可帮助组织对云资产进行编目并在创建或集成时检测新资产。分析功能有助于评估云环境中的风险，使公司能够根据潜在影响确定问题的优先级。其他常见功能包括用户监控、敏感数据发现和安全策略的执行。
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Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
Fastly
fastly.com
Fastly是一个边缘云平台，为开发者提供内容交付网络、图像优化、视频流、云安全和负载均衡服务。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。
Splunk
splunk.com
Splunk是一个企业级平台，用于监视、搜索和分析机器生成的数据，支持日志分析、安全管理和操作智能。
JupiterOne
jupiterone.com
木星是一款网络资产分析平台，持续收集和分析资产数据，帮助安全团队可视化和保护其攻击面。
Qualys
qualys.com
Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。
BMC
bmc.com
BMC应用程序是一款IT服务管理解决方案，通过AI驱动的功能优化IT流程，提升服务效率和可靠性。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic是一个云平台，用于分析和可视化日志数据，提供IT性能、安全和合规方面的实时见解。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security是一个云本地安全平台，提供应用程序生命周期的安全性，包括漏洞管理、威胁智能和容器安全。
Coro
coro.net
Coro是一个网络安全平台，提供针对邮件、数据、设备和云应用的保护，结合AI技术自动处理大部分安全威胁。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。
Adaptive Shield
adaptive-shield.com
自适应屏蔽是一款SaaS安全管理解决方案，帮助企业评估和管理SaaS应用程序的安全，监测风险并提供补救措施。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一款无代码的云安全平台，提供全面的合规性与安全性，通过持续监控和自动修复云漏洞，保障组织的云环境安全。
Blumira
blumira.com
Blumira是一个云基础的SIEM平台，提供自动化威胁检测和响应，帮助中小企业提高网络安全，防止网络攻击。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig是一个云安全平台，提供实时监控与保护，支持容器和云服务的安全管理，帮助识别和响应威胁与脆弱性。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai安全提供云身份和访问管理，保护多云环境中的敏感数据，支持准确的权限管理和安全合规性。
Lacework
lacework.com
Lacework是一个云安全平台，提供安全管理、漏洞管理和合规性监控，支持多云环境，帮助用户提高安全性和可见性。