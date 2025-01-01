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云安全监控和分析解决方案是旨在增强网络和基于云的应用程序的可见性和安全性的重要工具。这些工具可以监控基于云的应用程序、虚拟化环境和其他云基础设施。它们有助于识别潜在风险，使组织能够主动解决这些风险，从而保护关键业务运营并确保遵守法规以避免罚款。 通常，IT 和安全团队会持续进行云监控和分析。监控功能可帮助组织对云资产进行编目并在创建或集成时检测新资产。分析功能有助于评估云环境中的风险，使公司能够根据潜在影响确定问题的优先级。其他常见功能包括用户监控、敏感数据发现和安全策略的执行。