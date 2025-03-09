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云安全监控和分析解决方案是旨在增强网络和基于云的应用程序的可见性和安全性的重要工具。这些工具可以监控基于云的应用程序、虚拟化环境和其他云基础设施。它们有助于识别潜在风险，使组织能够主动解决这些风险，从而保护关键业务运营并确保遵守法规以避免罚款。 通常，IT 和安全团队会持续进行云监控和分析。监控功能可帮助组织对云资产进行编目并在创建或集成时检测新资产。分析功能有助于评估云环境中的风险，使公司能够根据潜在影响确定问题的优先级。其他常见功能包括用户监控、敏感数据发现和安全策略的执行。
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BMC
bmc.com
BMC应用程序是一款IT服务管理解决方案，通过AI驱动的功能优化IT流程，提升服务效率和可靠性。
Blumira
blumira.com
Blumira 提供唯一可以帮助中小型企业防止数据泄露的网络安全平台。我们通过开放的 SIEM+XDR 平台帮助精益 IT 团队保护其组织免受勒索软件和违规行为的侵害。我们的一体化解决方案结合了 SIEM、端点可见性和自动响应，以降低复杂性、提供广泛的可见性并加快我们的响应时间。我们的自动化平台可以检测并立即遏制威胁，减轻无法全天候工作的 IT 团队的负担。该平台包括： - 用于自动威胁搜寻的托管检测，以尽早识别攻击 - 自动响应以立即遏制和阻止威胁 - 一年的数据保留和扩展选项以满足合规性 - 用于取证和轻松调查的高级报告和仪表板 - 轻量级代理端点可见性和响应 - 对关键优先问题的 24/7 安全运营 (SecOps) 支持
Adaptive Shield
adaptive-shield.com
Adaptive Shield 是 SaaS 安全领域的领导者，使安全团队能够通过威胁预防、检测和响应来保护整个 SaaS 堆栈的安全。借助 Adaptive Shield，组织可以持续管理和控制所有 SaaS 应用程序，包括第 3 方连接的应用程序，并管理所有 SaaS 用户及其设备相关的风险。 Adaptive Shield 是特拉维夫一家 SaaS 安全领域的初创公司。该公司由 Maor Bin 和 Jony Shlomoff 于 2019 年创立，拥有 Blackstone、Okta Ventures、Insight Partners 和 Vertex Ventures 等知名投资者。其客户包括世界500强公司和企业。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure 是我们的 CNAPP 平台，超过 700 家企业客户使用该平台来解决企业规模的 CNAPP、VM、CSPM、CIEM、容器安全等问题。我们的平台涵盖预防、检测和响应，因此客户可以自信地保护容器、Kubernetes、主机/服务器和云服务。 Sysdig 提供跨多个云的大规模实时可见性，消除安全盲点。我们利用运行时的情报来确定警报的优先级，以便团队可以专注于高影响力的安全事件并提高效率。通过了解响应流程的整个源头并提出指导性修复建议，客户既可以修复生产中的问题，又不会浪费时间，还可以实时检测和响应威胁。借助 Sysdig Secure，您可以： - 阻止攻击速度提高 10 倍 - 漏洞减少高达 95% - 即时检测风险变化 - 在 2 分钟内缩小权限差距 Sysdig。确保每一秒的安全。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security 是一家领先的公共云身份和访问管理解决方案提供商。 Sonrai Security 的使命是让各种规模的企业能够安全、自信地进行创新，为在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上运行的公司提供身份、访问和权限安全。该公司以开创云权限防火墙而闻名，支持一键最小权限，同时支持开发人员不间断的访问需求。 Sonrai Security 受到各行业领先公司的信赖，致力于推动云安全领域的创新和卓越。该公司受到云运营、开发和安全团队的信任。云权限防火墙会删除所有未使用的敏感权限、隔离未使用的身份并禁用未使用的服务和区域 - 所有这些都只需一键完成。对业务的干扰为零，因为使用敏感权限的所有身份都会保留其访问权限，并且任何新的访问权限都是通过自动化的chatops工作流程无缝授予的。 SecOps 团队实现最低权限所需的时间减少了 97%，攻击面减少了 92%。达到平台范围的最低权限后，Sonrai CIEM+ 解决方案会发现有毒的权限组合，并通过自动或详细的修复来关闭它们创建的意外攻击路径。
Coro
coro.net
Coro是一个网络安全平台，提供针对邮件、数据、设备和云应用的保护，结合AI技术自动处理大部分安全威胁。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize 是一个无代码云安全卓越中心，可为您提供最大程度的云合规性和安全性。获得从架构设计到运行时的 360° 保护。 CludWize 通过连续运行超过 1K 条规则来执行云法规，扫描您的云漏洞并自动修复它们。借助我们独特的调查图引擎，您可以在几分钟内检测并修复云问题，而不是几天或几周。该整体解决方案提供黑盒 Web 应用程序渗透测试、演进的 IAM（身份访问管理）、IaC（基础设施即代码）风险扫描、数据安全态势管理等。当您可以将所有内容集中在一处时，为什么还要使用多种工具呢？ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。
JupiterOne
jupiterone.com
木星是一款网络资产分析平台，持续收集和分析资产数据，帮助安全团队可视化和保护其攻击面。
Fastly
fastly.com
Fastly是一个边缘云平台，为开发者提供内容交付网络、图像优化、视频流、云安全和负载均衡服务。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security是一个云本地安全平台，提供应用程序生命周期的安全性，包括漏洞管理、威胁智能和容器安全。
Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic是一个云平台，用于分析和可视化日志数据，提供IT性能、安全和合规方面的实时见解。
Splunk
splunk.com
Splunk是一个企业级平台，用于监视、搜索和分析机器生成的数据，支持日志分析、安全管理和操作智能。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。
Qualys
qualys.com
Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。
Lacework
lacework.com
Lacework提供原创且领先的数据驱动的云原生应用程序保护平台（CNAPP）。 Lacework 受到近 1,000 名全球创新者的信赖，可确保云从构建到运行的安全。 Lacework 使客户能够在一个统一的平台上确定风险的优先级、更快地发现已知和未知的威胁、实现持续的云合规性以及开发安全的代码而不会减慢速度。自 2017 年成立以来，Lacework 一直在完善单一云原生平台，以通过基于代理或无代理的方式摄取和理解尽可能多的数据，以提供最佳的安全性。然后，我们的统一平台使用这些数据来完成常见的云用例：状态管理、工作负载保护、漏洞管理、合规性、容器安全等。客户依靠 Lacework 来增加收入、更快、更安全地将产品推向市场，并将单点安全解决方案整合到单一平台中。我们的平台平均取代 2 到 5 个单点工具。得益于我们的专利异常检测技术，客户的警报噪音平均减少了 100:1。通过我们上下文丰富的警报，Lacework 用户的调查速度提高了 80%。