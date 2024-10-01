云安全监控和分析软件 - 最热门应用 - 尼加拉瓜

Blumira

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Blumira 提供唯一可以帮助中小型企业防止数据泄露的网络安全平台。我们通过开放的 SIEM+XDR 平台帮助精益 IT 团队保护其组织免受勒索软件和违规行为的侵害。我们的一体化解决方案结合了 SIEM、端点可见性和自动响应，以降低复杂性、提供广泛的可见性并加快我们的响应时间。我们的自动化平台可以检测并立即遏制威胁，减轻无法全天候工作的 IT 团队的负担。该平台包括： - 用于自动威胁搜寻的托管检测，以尽早识别攻击 - 自动响应以立即遏制和阻止威胁 - 一年的数据保留和扩展选项以满足合规性 - 用于取证和轻松调查的高级报告和仪表板 - 轻量级代理端点可见性和响应 - 对关键优先问题的 24/...