云安全监控和分析软件 - 最热门应用 - 密克罗尼西亚

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云安全监控和分析解决方案是旨在增强网络和基于云的应用程序的可见性和安全性的重要工具。这些工具可以监控基于云的应用程序、虚拟化环境和其他云基础设施。它们有助于识别潜在风险，使组织能够主动解决这些风险，从而保护关键业务运营并确保遵守法规以避免罚款。 通常，IT 和安全团队会持续进行云监控和分析。监控功能可帮助组织对云资产进行编目并在创建或集成时检测新资产。分析功能有助于评估云环境中的风险，使公司能够根据潜在影响确定问题的优先级。其他常见功能包括用户监控、敏感数据发现和安全策略的执行。
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Wiz
wiz.io
Wiz 通过启用新的运营模式，为客户（包括 40% 的财富 100 强企业）转变云安全。借助 Wiz，组织可以实现整个云生命周期的安全民主化，使开发团队能够快速、安全地构建。其云原生应用程序保护平台 (CNAPP) 提高了可见性、风险优先级和业务敏捷性，根据客户评论排名第一。 Wiz 的 CNAPP 在一个真正集成的平台中整合和关联多个云安全解决方案的风险，包括 CSPM、KSPM、CWPP、漏洞管理、IaC 扫描、CIEM、DSPM、容器安全、AI SPM、代码安全和 CDR 到单个平台中。全球数百家组织（包括 40% 的财富 100 强企业）可快速识别并消除云环境中的关键风险。其客户包括 ...
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国科技公司，生产用于通过 Web 式界面搜索、监控和分析机器生成的数据的软件。Splunk Enterprise 和 Enterprise Cloud 解决方案捕获、索引和关联真实数据Splunk 通过识别数据模式、提供指标、诊断问题和提供业务运营情报，使机器数据在整个组织中可访问。 Splunk 是一种用于应用程序管理、安全性和合规性以及业务和 Web 分析的横向技术。最近，Splunk 也开始为 BizOps 开发机器学习和数据解决方案。
Fastly
fastly.com
Fastly是一家美国云计算服务提供商。它将其网络描述为边缘云平台，旨在帮助开发人员将其核心云基础设施扩展到网络边缘，更接近用户。 Fastly 边缘云平台包括其内容交付网络 (CDN)、图像优化、视频和流媒体、云安全和负载平衡服务。 Fastly 的云安全服务包括拒绝服务攻击防护、机器人缓解和 Web 应用程序防火墙。 Fastly Web 应用程序防火墙使用开放 Web 应用程序安全项目 ModSecurity 核心规则集及其自己的规则集。 Fastly 平台构建在 Varnish 之上。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. 是一家基于云的机器数据分析公司，专注于安全、运营和 BI 用例。它提供日志管理和分析服务，利用机器生成的大数据来提供实时 IT 见解。 Sumo Logic 总部位于加利福尼亚州雷德伍德城，由 ArcSight 资深人士 Kumar Saurabh 和 Christian Beedgen 于 2010 年 4 月创立，并获得了来自 Accel Partners、DFJ Growth、Greylock Partners、Institutional Venture Partners、红杉资本、Sapphire Ventures、Sutter Hill Ventur...
Sophos Central
sophos.com
借助 Sophos 自适应防御和专业知识为您服务，保护您的组织免受网络攻击。充满信心地保护您企业的未来。
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR 是一种基于风险的一体化漏洞管理解决方案，可量化网络风险。它为组织提供了对其风险状况前所未有的洞察，并提供了降低风险的可行步骤。它还为网络安全和 IT 团队提供了一个共享协作平台，并能够快速调整和自动化无代码工作流程，通过自动修复和与 ServiceNow 等 ITSM 解决方案集成来应对威胁。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 在整个应用程序生命周期中阻止云原生攻击，并且是唯一一家提供 100 万美元云原生保护保修的公司。作为云原生安全领域的先驱，Aqua 帮助客户降低风险，同时构建其业务的未来。 Aqua 平台是业界集成度最高的云原生应用程序保护平台 (CNAPP)，可保护从代码到云并返回的应用程序生命周期。 Aqua 成立于 2015 年，总部位于马萨诸塞州波士顿和伊利诺伊州拉马特甘，拥有遍布 40 多个国家的财富 1000 强客户。
BMC
bmc.com
BMC 通过针对复杂 IT 问题的开放、可扩展和模块化解决方案帮助客户运营和重塑其业务。 BMC 与 86% 的福布斯全球 50 强以及世界各地的客户和合作伙伴合作，创造他们的未来。凭借我们的创新历史、行业领先的自动化、运营和服务管理解决方案，再加上无与伦比的灵活性，我们帮助组织腾出时间和空间，成为一家征服未来机遇的自主数字企业。
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne 是一个用于网络安全的网络资产分析平台，旨在持续收集、连接和分析资产数据，以便安全团队可以通过单一平台查看并保护其整个攻击面。
CrowdStrike
crowdstrike.com
从端点到云的统一云安全。通过全球唯一的 CNAPP 构建云安全的统一代理和无代理方法，以实现完整的可见性和保护，阻止云漏洞并整合脱节的单点产品。我们保护您的云。你经营你的生意。
Coro
coro.net
Coro 是一种新型网络安全平台。保护整个公司安全的单一平台。使用 Coro 时，您可以保护电子邮件、数据、端点设备、云应用程序，甚至用户活动。有了 Coro，每个人都可以成为网络安全专家。 Coro 只需几分钟即可掌握，旨在将网络安全从您的待办事项列表中删除。 Coro 由人工智能提供支持，可以为您完成工作。我们的人工智能可以修复 95% 的威胁，其余的威胁您可以使用 Coro 独特的一键解决来处理。 Coro 相信，无论您的规模如何，您都有权获得企业级网络安全。获得您从未见过的网络安全。今天试试科罗。
Adaptive Shield
adaptive-shield.com
Adaptive Shield 是 SaaS 安全领域的领导者，使安全团队能够通过威胁预防、检测和响应来保护整个 SaaS 堆栈的安全。借助 Adaptive Shield，组织可以持续管理和控制所有 SaaS 应用程序，包括第 3 方连接的应用程序，并管理所有 SaaS 用户及其设备相关的风险。 Adaptive Shield 是特拉维夫一家 SaaS 安全领域的初创公司。该公司由 Maor Bin 和 Jony Shlomoff 于 2019 年创立，拥有 Blackstone、Okta Ventures、Insight Partners 和 Vertex Ventures 等知名投资者。...
Blumira
blumira.com
Blumira 提供唯一可以帮助中小型企业防止数据泄露的网络安全平台。我们通过开放的 SIEM+XDR 平台帮助精益 IT 团队保护其组织免受勒索软件和违规行为的侵害。我们的一体化解决方案结合了 SIEM、端点可见性和自动响应，以降低复杂性、提供广泛的可见性并加快我们的响应时间。我们的自动化平台可以检测并立即遏制威胁，减轻无法全天候工作的 IT 团队的负担。该平台包括： - 用于自动威胁搜寻的托管检测，以尽早识别攻击 - 自动响应以立即遏制和阻止威胁 - 一年的数据保留和扩展选项以满足合规性 - 用于取证和轻松调查的高级报告和仪表板 - 轻量级代理端点可见性和响应 - 对关键优先问题的 24/...
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize 是一个无代码云安全卓越中心，可为您提供最大程度的云合规性和安全性。获得从架构设计到运行时的 360° 保护。 CludWize 通过连续运行超过 1K 条规则来执行云法规，扫描您的云漏洞并自动修复它们。借助我们独特的调查图引擎，您可以在几分钟内检测并修复云问题，而不是几天或几周。该整体解决方案提供黑盒 Web 应用程序渗透测试、演进的 IAM（身份访问管理）、IaC（基础设施即代码）风险扫描、数据安全态势管理等。当您可以将所有内容集中在一处时，为什么还要使用多种工具呢？ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DS...
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure 是我们的 CNAPP 平台，超过 700 家企业客户使用该平台来解决企业规模的 CNAPP、VM、CSPM、CIEM、容器安全等问题。我们的平台涵盖预防、检测和响应，因此客户可以自信地保护容器、Kubernetes、主机/服务器和云服务。 Sysdig 提供跨多个云的大规模实时可见性，消除安全盲点。我们利用运行时的情报来确定警报的优先级，以便团队可以专注于高影响力的安全事件并提高效率。通过了解响应流程的整个源头并提出指导性修复建议，客户既可以修复生产中的问题，又不会浪费时间，还可以实时检测和响应威胁。借助 Sysdig Secure，您可以： - 阻止攻击速度提高 ...
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security 是一家领先的公共云身份和访问管理解决方案提供商。 Sonrai Security 的使命是让各种规模的企业能够安全、自信地进行创新，为在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上运行的公司提供身份、访问和权限安全。该公司以开创云权限防火墙而闻名，支持一键最小权限，同时支持开发人员不间断的访问需求。 Sonrai Security 受到各行业领先公司的信赖，致力于推动云安全领域的创新和卓越。该公司受到云运营、开发和安全团队的信任。云权限防火墙会删除所有未使用的敏感权限、隔离未使用的身份并禁用未使用的服务和区域 - 所有这些都只需一键完成。对业务的干...
Lacework
lacework.com
Lacework提供原创且领先的数据驱动的云原生应用程序保护平台（CNAPP）。 Lacework 受到近 1,000 名全球创新者的信赖，可确保云从构建到运行的安全。 Lacework 使客户能够在一个统一的平台上确定风险的优先级、更快地发现已知和未知的威胁、实现持续的云合规性以及开发安全的代码而不会减慢速度。自 2017 年成立以来，Lacework 一直在完善单一云原生平台，以通过基于代理或无代理的方式摄取和理解尽可能多的数据，以提供最佳的安全性。然后，我们的统一平台使用这些数据来完成常见的云用例：状态管理、工作负载保护、漏洞管理、合规性、容器安全等。客户依靠 Lacework 来增加收...