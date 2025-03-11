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平台即服务 (PaaS) 是一种云计算模型，为在云中开发和部署应用程序提供全面的环境。 PaaS旨在提供云平台的集成视图，简化云应用的开发和维护。 PaaS包括开发套件、数据库工具和应用程序管理功能等各种工具。 PaaS 解决方案包含服务器和存储等基础设施组件，以及开发工具和数据库管理系统等中间件。第三方供应商提供这些虚拟资源，使用户能够构建、部署和启动软件应用程序，而无需进行大量的后端软件开发。 企业利用 PaaS 来外包托管、数据库构建、云安全和数据存储。它通常用作新应用程序的可扩展平台或将现有应用程序扩展到更多受众。 PaaS 采用按需付费模式，帮助企业避免在开发时间和中间件方面进行大量前期投资。开发团队使用 PaaS 作为通过集成开发环境 (IDE) 构建和托管应用程序的替代方案。此外，PaaS 的托管数据库和存储服务提供与移动后端即服务 (mBaaS) 产品类似的功能，这些产品专为移动应用程序量身定制。 PaaS 提供商的范围从成熟的软件供应商到开源项目。 近年来，混合云已成为流行的PaaS部署方式。混合云计算集成了不同的云基础设施（例如公共云和私有云），并将它们作为单个实体进行管理。
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Replit
replit.com
Replit是一款在线集成开发环境（IDE），支持多种编程语言，允许用户编写代码、构建应用和网站，并进行实时协作。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean 是一个云平台，帮助开发者构建和部署应用，支持现代 Web 应用及 AI 项目。
Netlify
netlify.com
Netlify是一个云计算平台，提供Web应用和静态网站的托管及无服务器后端服务，支持自动化构建和持续部署。
Vercel
vercel.com
Vercel是一个云平台，帮助开发者快速构建和部署Web应用，支持多种框架，提供安全性和监控工具。
Heroku
heroku.com
Heroku是一个支持多种编程语言的云平台，帮助开发者构建、部署和扩展云应用程序。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator是一个低代码平台，帮助用户快速创建和管理自定义业务应用程序，支持数据管理和工作流自动化。
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere是一个云平台，用户可以直接在浏览器中编写、运行和托管Python应用程序，无需管理服务器。
Glitch
glitch.com
Glitch是一个在线编程平台，允许用户在浏览器中创建、共享和协作开发网站和应用程序。
Gitpod
gitpod.io
Gitpod 是一个开发平台，提供按需配置的云开发环境，支持多种工具和依赖，帮助开发者快速上手和提高工作效率。
Render
render.com
Render是一个云平台，简化应用程序及网站的部署和管理，支持自动部署、私有网络和全球CDN。
Plesk
plesk.com
Plesk是一个综合Web托管控制面板，简化网站、邮件和应用程序的管理，支持多种操作系统，具有安全和自动化功能。
Modal
modal.com
Modal帮助用户在云端运行代码，为开发者提供无服务器的容器计算，减少基础设施管理的麻烦。
NodeChef
nodechef.com
NodeChef是一个平台即服务(PaaS)，支持使用Docker容器和Kubernetes部署Node.js、Python、PHP等多种语言的应用。
IBM Cloud
ibm.com
IBM Cloud是一个综合云平台，提供190多项服务，支持企业构建、部署和管理应用程序，涵盖计算、存储、网络和AI等领域。
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard 是一个完整的 Ruby on Rails 支持解决方案，帮助组织快速部署和管理应用程序，专注于开发而非基础设施。
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Zoho Catalyst是一个简便的云开发平台，提供无服务器、AI/ML和后端服务，帮助用户构建和部署应用程序。
Kinsta
kinsta.com
Kinsta是一个高性能的WordPress托管平台，提供可靠的管理服务和安全保护，支持开发和部署过程。
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hybrid Cloud Console是一个用于监控、管理和优化混合云资源的工具，支持本地及云应用程序的统一管理。
Aiven
aiven.io
Aiven是一个云端数据平台，提供多种数据库托管服务，如PostgreSQL和MySQL，以及数据流解决方案Kafka。支持多种云服务和工具整合。
Stormkit
stormkit.io
Stormkit是一个平台，允许用户快速部署和管理全栈JavaScript应用程序，支持静态托管并与现代Web技术兼容。
Koyeb
koyeb.com
Koyeb是一个无服务器平台，简化Web应用程序、API和事件驱动功能的部署和管理，支持Docker容器及全球边缘网络。
Dagster
dagster.io
Dagster是一个开源数据编排平台，简化数据工作流的开发、执行和监控，支持多种部署模式并提供实时监控功能。
Hostman
hostman.com
Hostman 是一个云平台，开发者和技术团队可以托管网站、应用和数据库，提供灵活的资源管理和支持多种数据库解决方案。
Exotel
exotel.com
Exotel是一款客户互动平台，提供多渠道通信、语音服务和AI支持的客户数据功能，帮助企业有效管理客户交流。
Stacktape
stacktape.com
Stacktape是一个云开发框架，简化应用程序的开发、部署和基础设施管理，适合各级开发者使用。
Back4App
back4app.com
Back4App是一个低代码后端平台，简化移动和Web应用开发，支持身份验证、文件存储和云代码，方便开发者构建可扩展的应用。
Ori
ori.co
Ori是一个云平台，提供按需GPU实例，支持AI模型的训练与推断，优化资源利用率，简化模型部署与管理。
Brainboard
brainboard.co
Brainboard是一款基于AI的平台，用于视觉设计和管理云基础架构，支持工程师协作，并自动生成IaC代码。
Northflank
northflank.com
Northflank是一个开发平台，简化构建、部署和扩展微服务、作业和数据库，支持多种编程语言和自动化。
cloudplan
cloudplan.net
CloudPlan是一款集成的私有云解决方案，提供数据管理、存储、工作流和文档管理，可在多种环境中运行。
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh是一个平台即服务(PaaS)解决方案，简化Web应用程序的部署与管理，支持多种编程语言，并提供安全和可扩展性功能。
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy 是一个高性能、全冗余和自动扩展的云平台，支持多种编程语言和应用程序的快速部署与管理。
Control Plane
controlplane.com
控制平面应用程序通过统一API管理云服务提供商的基础设施，简化监控、配置与管理任务，提高资源管理效率。
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud是一个安全灵活的云平台，为用户提供托管和管理应用程序的环境，支持多种编程语言，强调数据控制和安全性。
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW是一个可即用的平台，简化云环境中的软件开发，提供预配置的开源工具，帮助开发团队专注于功能构建和团队管理。
Choreo
choreo.dev
Choreo是一个内部开发平台，简化云原生应用的构建、部署、监控和管理，让开发者专注于编码而非平台维护。
Timescale
timescale.com
TimeScale是基于PostgreSQL的云原生数据库，专为处理时间序列数据和实时分析而设计，支持高效的数据管理与查询。
Qoddi
qoddi.com
Qoddi应用平台帮助小团队从Github、GitLabs或Bitbucket等任何代码库部署代码，管理应用所需基础设施，按需扩展，成本比其他云服务便宜70%。
amazee.io
amazee.io
amazee.io是一个开源应用交付和托管平台，简化Kubernetes环境中Web应用的部署，帮助开发者高效管理和自动化基础设施。
Nullstone
nullstone.io
Nullstone是一个简化基础架构管理的平台，帮助开发者快速部署应用，支持IAC和CI/CD，增强自动化与协作。
8base
8base.com
8base是一个低代码平台，帮助用户快速构建和运行各种数字产品，如SaaS解决方案和移动应用。提供可配置的无服务器开发框架。
Hatch
usehatchapp.com
Hatch是一个客户沟通平台，自动化消息发送，支持多渠道外展，帮助用户提高销售和客户满意度。
Rising Cloud
risingcloud.com
Rising Cloud是一个云计算应用，提供动态服务器和AI增量，按需计费，优化资源使用，确保高可用性和安全性。
mogenius
mogenius.com
Mogenius是一个Kubernetes操作平台，简化云和本地环境中的Kubernetes管理，自动化部署过程，提高开发效率。
Scalr
scalr.com
Scalr是一个Terraform自动化和协作软件，支持CLI、OPA集成、层次配置模型和其他实用功能，旨在管理和优化云基础架构。
PlusClouds
plusclouds.com
PlusClouds 是一种基于云的基础设施提供商，支持快速构建、测试、开发和远程管理高流量网站，如企业基础设施和电子商务。
Scalingo
scalingo.com
Scalingo是一个云托管平台，支持多种框架，简化Web应用程序的部署和管理，提供高可用性和灵活的数据库选项。
HarperDB
harperdb.io
HarperDB是一种全球分布的边缘数据平台，支持高性能的数据存储和处理，兼容多种数据模型，简化应用程序的数据管理。
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