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平台即服务 (PaaS) 是一种云计算模型，为在云中开发和部署应用程序提供全面的环境。 PaaS旨在提供云平台的集成视图，简化云应用的开发和维护。 PaaS包括开发套件、数据库工具和应用程序管理功能等各种工具。 PaaS 解决方案包含服务器和存储等基础设施组件，以及开发工具和数据库管理系统等中间件。第三方供应商提供这些虚拟资源，使用户能够构建、部署和启动软件应用程序，而无需进行大量的后端软件开发。 企业利用 PaaS 来外包托管、数据库构建、云安全和数据存储。它通常用作新应用程序的可扩展平台或将现有应用程序扩展到更多受众。 PaaS 采用按需付费模式，帮助企业避免在开发时间和中间件方面进行大量前期投资。开发团队使用 PaaS 作为通过集成开发环境 (IDE) 构建和托管应用程序的替代方案。此外，PaaS 的托管数据库和存储服务提供与移动后端即服务 (mBaaS) 产品类似的功能，这些产品专为移动应用程序量身定制。 PaaS 提供商的范围从成熟的软件供应商到开源项目。 近年来，混合云已成为流行的PaaS部署方式。混合云计算集成了不同的云基础设施（例如公共云和私有云），并将它们作为单个实体进行管理。
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Nullstone
nullstone.io
Nullstone是一个简化基础架构管理的平台，帮助开发者快速部署应用，支持IAC和CI/CD，增强自动化与协作。
Back4App
back4app.com
Back4App是一个低代码后端平台，简化移动和Web应用开发，支持身份验证、文件存储和云代码，方便开发者构建可扩展的应用。
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hybrid Cloud Console是一个用于监控、管理和优化混合云资源的工具，支持本地及云应用程序的统一管理。
Stormkit
stormkit.io
Stormkit是一个平台，允许用户快速部署和管理全栈JavaScript应用程序，支持静态托管并与现代Web技术兼容。
Scalr
scalr.com
Scalr是一个Terraform自动化和协作软件，支持CLI、OPA集成、层次配置模型和其他实用功能，旨在管理和优化云基础架构。
mogenius
mogenius.com
Mogenius是一个Kubernetes操作平台，简化云和本地环境中的Kubernetes管理，自动化部署过程，提高开发效率。
Brainboard
brainboard.co
Brainboard是一款基于AI的平台，用于视觉设计和管理云基础架构，支持工程师协作，并自动生成IaC代码。
HarperDB
harperdb.io
HarperDB 是一个全球分布式边缘数据平台，旨在以超低延迟处理海量数据。凭借原生的与供应商无关的地理分布式集群，HarperDB 非常易于使用和部署。除了数据存储之外，HarperDB 还通过自定义函数消除了数据和 API 之间的网络跃点，从而崩溃了堆栈并消除了复杂性。除了极高的每节点吞吐量和水平扩展功能之外，还可以提供更具成本效益的基础设施，同时保持接近零的延迟。此外，HarperDB 还通过开箱即用的自动索引和本机支持 SQL 查询（包括联接）来消除 NoSQL 数据库的常见问题。从 POV 到 IPO，HarperDB 是最容易启动和扩展的解决方案。立即在 harperdb.io 免费试用。
cloudplan
cloudplan.net
CloudPlan是一款集成的私有云解决方案，提供数据管理、存储、工作流和文档管理，可在多种环境中运行。
Scalingo
scalingo.com
了解 Scalingo，它是第一个经过欧洲 PaaS 认证的 HDS（健康数据托管）和 ISO 27001。在法国托管您的应用程序并享受一流的客户支持。更快地部署您的应用程序。
PlusClouds
plusclouds.com
基于云的基础设施提供商，使您能够快速构建、测试、开发、远程管理和扩展高流量站点，例如企业基础设施和电子商务
Rising Cloud
risingcloud.com
Rising Cloud是一个云计算应用，提供动态服务器和AI增量，按需计费，优化资源使用，确保高可用性和安全性。
Hatch
usehatchapp.com
Hatch是一个客户沟通平台，自动化消息发送，支持多渠道外展，帮助用户提高销售和客户满意度。
amazee.io
amazee.io
amazee.io是一个开源应用交付和托管平台，简化Kubernetes环境中Web应用的部署，帮助开发者高效管理和自动化基础设施。
Hostman
hostman.com
Hostman 是一个云平台，开发者和技术团队可以托管网站、应用和数据库，提供灵活的资源管理和支持多种数据库解决方案。
8base
8base.com
8base 是一个低代码平台，用于构建和运行功能丰富的数字产品，包括 SaaS 解决方案、市场以及其他 Web 和移动应用程序。 8base 平台帮助老牌公司的企业家和创造者将他们的产品愿景变为现实；更快、更好、更经济。此外，数字机构使用 8base 更快地交付客户项目，同时提高利润并减少对稀缺且昂贵的软件开发人才的依赖。 8base 是一个托管在 AWS 上的可配置、无服务器低代码开发框架，它公开了世界上最强大的基于 GraphQL 的 API 查询语言；与其他平台不同的是，8base 是从头开始构建的，使用标准和广泛接受的技术来吸引主流开发者，并确保创作者的知识产权在需要时可以移植到其他平台。 8base 提供：1）用于构建软件后端和 API 的低代码开发工具； 2) 用于运行使用 8base 工具构建的应用程序的无服务器计算和存储基础设施； 3）可视化前端开发工具； 4) 通过合作伙伴网络提供设计和开发服务，协助客户使用 8base 构建应用程序。 8base 于 2019 年首次商业化。如今，包括众多多租户 SaaS 和市场初创公司、定制软件开发机构和咨询公司以及 IBM 全球服务/NATO 和佛罗里达国际大学等大型组织在内的数千家客户都在 8base 上构建。
Qoddi
qoddi.com
Qddi 应用程序平台允许小型团队部署来自任何存储库（如 Github、GitLabs 或 Bitbucket）的任何代码。 Qddi 管理您的应用程序运行和按需扩展所需的所有基础设施，以适应您的应用程序随时间的增长。 Qddi 比其他云提供商便宜 70%。
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy 是一个高性能、全冗余和自动扩展的云平台，支持多种编程语言和应用程序的快速部署与管理。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一个内部开发者平台即服务，旨在加速数字体验的创建。借助 Choreo，您可以轻松构建、部署、监控和管理云原生应用程序。 Choreo 允许开发人员专注于他们的代码，而不是构建或维护平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 应用程序架构：领域驱动开发、微服务架构、版本管理 API 管理：API 治理、网关、开发人员门户、生命周期管理、API 市场、API 安全性、API 分析 - 平台工程：CI/CD 、GitOps、发布管理、配置、秘密、成本优化 - 基础设施管理：容器和 K8s、无服务器、环境、防火墙、负载平衡、地理路由、DNS、多云 - 安全性：零信任、加密、秘密管理、TLS、身份验证和授权 - 洞察力和可观察性：日志、跟踪、指标、警报、分析、DORA 指标、业务洞察
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW 是一个即用型平台，有助于简化跨各种云环境的软件开发。通过提供预配置开源工具的紧密结合，CodeNOW 可以管理软件开发过程的各个方面。这使您的开发团队能够专注于为您的业务构建功能组件，而不是花费时间来管理和自动化云基础设施。 CodeNOW 提供强大的预设角色和权限，帮助管理本地或远程的开发团队。您可以使用 VMWare Tanzu 或 Azure Stack Hub 等平台自由地在公共云平台或您自己的内部服务器上进行部署。 CodeNOW 特别适合基于微服务或事件驱动架构构建的软件。这些架构使独立团队能够快速迭代并为您的业务创造价值。您可以利用 Kubernetes 的强大功能，而无需管理其复杂性。 CodeNOW 负责云自动化，而您的开发人员则专注于编码。我们的专家团队将根据您的业务需求指导您升级 Kubernetes 集群。从本质上讲，CodeNOW 可以让您自信而有效地扩展您的软件开发！
Control Plane
controlplane.com
控制平面应用程序通过统一API管理云服务提供商的基础设施，简化监控、配置与管理任务，提高资源管理效率。
NodeChef
nodechef.com
NodeChef是一个平台即服务(PaaS)，支持使用Docker容器和Kubernetes部署Node.js、Python、PHP等多种语言的应用。
Ori
ori.co
Ori是一个云平台，提供按需GPU实例，支持AI模型的训练与推断，优化资源利用率，简化模型部署与管理。
Stacktape
stacktape.com
Stacktape是一个云开发框架，简化应用程序的开发、部署和基础设施管理，适合各级开发者使用。
Northflank
northflank.com
Northflank是一个开发平台，简化构建、部署和扩展微服务、作业和数据库，支持多种编程语言和自动化。
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud是一个安全灵活的云平台，为用户提供托管和管理应用程序的环境，支持多种编程语言，强调数据控制和安全性。
Dagster
dagster.io
Dagster是一个开源数据编排平台，简化数据工作流的开发、执行和监控，支持多种部署模式并提供实时监控功能。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean 是一个云平台，帮助开发者构建和部署应用，支持现代 Web 应用及 AI 项目。
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard 是一个完整的 Ruby on Rails 支持解决方案，帮助组织快速部署和管理应用程序，专注于开发而非基础设施。
Gitpod
gitpod.io
Gitpod 是一个开发平台，提供按需配置的云开发环境，支持多种工具和依赖，帮助开发者快速上手和提高工作效率。
Glitch
glitch.com
Glitch是一个在线编程平台，允许用户在浏览器中创建、共享和协作开发网站和应用程序。
Heroku
heroku.com
Heroku是一个支持多种编程语言的云平台，帮助开发者构建、部署和扩展云应用程序。
IBM Cloud
ibm.com
IBM Cloud是一个综合云平台，提供190多项服务，支持企业构建、部署和管理应用程序，涵盖计算、存储、网络和AI等领域。
Kinsta
kinsta.com
Kinsta是一个高性能的WordPress托管平台，提供可靠的管理服务和安全保护，支持开发和部署过程。
Koyeb
koyeb.com
Koyeb是一个无服务器平台，简化Web应用程序、API和事件驱动功能的部署和管理，支持Docker容器及全球边缘网络。
Netlify
netlify.com
Netlify是一个云计算平台，提供Web应用和静态网站的托管及无服务器后端服务，支持自动化构建和持续部署。
Aiven
aiven.io
Aiven是一个云端数据平台，提供多种数据库托管服务，如PostgreSQL和MySQL，以及数据流解决方案Kafka。支持多种云服务和工具整合。
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh是一个平台即服务(PaaS)解决方案，简化Web应用程序的部署与管理，支持多种编程语言，并提供安全和可扩展性功能。
Plesk
plesk.com
Plesk是一个综合Web托管控制面板，简化网站、邮件和应用程序的管理，支持多种操作系统，具有安全和自动化功能。
Render
render.com
Render是一个云平台，简化应用程序及网站的部署和管理，支持自动部署、私有网络和全球CDN。
Replit
replit.com
Replit是一款在线集成开发环境（IDE），支持多种编程语言，允许用户编写代码、构建应用和网站，并进行实时协作。
Timescale
timescale.com
TimeScale是基于PostgreSQL的云原生数据库，专为处理时间序列数据和实时分析而设计，支持高效的数据管理与查询。
Vercel
vercel.com
Vercel是一个云平台，帮助开发者快速构建和部署Web应用，支持多种框架，提供安全性和监控工具。
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Zoho 的 Catalyst 是最简单的专业代码云开发平台。 Catalyst 提供广泛的无服务器、AI/ML、DevOps 和后端服务。借助 Catalyst，您可以获得在单个统一平台上开发应用程序所需的一切。 Catalyst 提供强大的 AI 和 ML 功能，使您能够挖掘人工智能的无限潜力。 Catalyst 上的服务： QuickML：一个端到端的无代码 ML 平台，用于构建、训练、评估、部署和优化 ML 模型。 CloudScale：Catalyst 的 BaaS 产品，可帮助您构建、托管、监控和扩展应用程序。 AppSail：完全托管的平台即服务 (PaaS) 产品，适用于各种应用程序。 ConvoKraft：构建人工智能驱动的聊天机器人，可以自然地处理各种客户交互。 SmartBrowz：统一的浏览器自动化平台。 Zia 服务：一系列可立即实施的高级 AI/ML 组件，适用于您的 Web 和移动应用程序。借助这些强大的服务，您可以大规模构建和部署应用程序、微服务、ML 驱动的解决方案、AI 驱动的聊天机器人、浏览器自动化解决方案等，而无需担心运营成本。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator是一个低代码平台，帮助用户快速创建和管理自定义业务应用程序，支持数据管理和工作流自动化。
Modal
modal.com
Modal 帮助人们在云中运行代码。我们认为这是开发人员访问容器化、无服务器计算的最简单方法，而无需管理自己的基础设施。
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere是一个云平台，用户可以直接在浏览器中编写、运行和托管Python应用程序，无需管理服务器。
Exotel
exotel.com
Exotel是一款客户互动平台，提供多渠道通信、语音服务和AI支持的客户数据功能，帮助企业有效管理客户交流。