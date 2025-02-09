云平台即服务 (PaaS) 软件 - 最热门应用 - 圣马力诺

CloudJiffy

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CloudJiffy 是一种高性能、完全冗余且可自动扩展的云平台即服务 (PaaS)，专为轻松高效而设计。 CloudJiffy 致力于让云计算变得简单，并且可供各个专业水平的开发人员使用。从本质上讲，CloudJiffy 只需单击几下即可即时部署应用程序。它支持多种运行时，允许开发人员部署 Java、PHP、Ruby、Node.js、Go、Python 和 Docker 应用程序，而无需进行任何代码更改。该平台还集成了GIT、SVN和其他流行的开发工具，提供无缝、高效的部署流程。 CloudJiffy 因其先进的自动化和资源管理功能而脱颖而出。它自动垂直和水平扩展应用程序容器，确保最佳的资源利用率和成本效率。该平台采用按需付费定价模式，根据当前负载调整资源，无需资源预留或容量规划。这种方法允许用户只需为他们消耗的资源付费，这可以显着节省成本。 CloudJiffy 声称，用户可以利用其自动扩展功能节省高达 80% 的云成本。除了动态扩展之外，CloudJiffy 还提供一系列其他高级功能。该平台的仪表板提供了直观的应用程序拓扑向导、部署管理器、对日志和配置文件的访问、团队协作功能以及与 CI/CD 工具的集成。此外，CloudJiffy 用户只需一键点击即可从平台市场安装 WordPress、Gitlab、Kubernetes、Magento 等流行应用程序。 CloudJiffy 的服务在美国、印度和德国提供，并计划在未来扩展到新的地点。该平台以其安全性、可靠性和卓越的客户服务而自豪。它拥有 99.99% 的正常运行时间服务级别协议 (SLA)，并提供 24/7/365 世界一流的技术支持。