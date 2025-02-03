云平台即服务 (PaaS) 软件 - 最热门应用 - 新加坡

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平台即服务 (PaaS) 是一种云计算模型，为在云中开发和部署应用程序提供全面的环境。 PaaS旨在提供云平台的集成视图，简化云应用的开发和维护。 PaaS包括开发套件、数据库工具和应用程序管理功能等各种工具。 PaaS 解决方案包含服务器和存储等基础设施组件，以及开发工具和数据库管理系统等中间件。第三方供应商提供这些虚拟资源，使用户能够构建、部署和启动软件应用程序，而无需进行大量的后端软件开发。 企业利用 PaaS 来外包托管、数据库构建、云安全和数据存储。它通常用作新应用程序的可扩展平台或将现有应用程序扩展到更多受众。 PaaS 采用按需付费模式，帮助企业避免在开发时间和中间件方面进行大量前期投资。开发团队使用 PaaS 作为通过集成开发环境 (IDE) 构建和托管应用程序的替代方案。此外，PaaS 的托管数据库和存储服务提供与移动后端即服务 (mBaaS) 产品类似的功能，这些产品专为移动应用程序量身定制。 PaaS 提供商的范围从成熟的软件供应商到开源项目。 近年来，混合云已成为流行的PaaS部署方式。混合云计算集成了不同的云基础设施（例如公共云和私有云），并将它们作为单个实体进行管理。
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Vercel
vercel.com
Vercel 的前端云为开发人员提供构建、扩展和保护更快、更个性化网络的体验和基础设施。通过提供前端团队喜爱的工具包并提供全球边缘基础设施，Vercel 释放了开发人员的潜力，使您能够在几秒钟内从想法转变为全球应用程序。使用 Vercel 的企业、组织和个人开发者可以从完全托管、高度优化的体验中受益，使 Under Armour、任天堂、华盛顿邮报、保时捷和 Zapier 等客户能够构建动态的用户体验。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在任何给定的 repl 中，都有两个主要部分 - 编辑器和控制台。 该编辑器使用 Monaco，这是为 Visual Studio Code 提供支持的相同技术。在移动设备上，编辑器是 Ace。 Repl.it 有一个名为“黑客计划”的高级套餐。它允许在项目中提供更多的存储空间、私有代码和无限的协作者，并且 Github Education 计划包括 3 个月免费的 Hacker 计划。 repl.it 上有 60 多种不同的编程语言，包括 Python、Ruby、HTML 和 Java。 该公司已获得 Y Combinator、Andreessen Horowitz、Bloomberg Beta 等公司的资助。 “该公司每周拥有超过 500,000 名活跃开发者和超过 300 万用户。 Repl.it 网站还有一个 Talk 论坛。世界各地的许多开发人员都使用该论坛来分享他们的创作。 Repl Talk 版主保持论坛的清洁。
Render
render.com
Render 是一个统一的云，可通过免费的 SSL、全球 CDN、专用网络和 Git 自动部署来构建和运行您的所有应用程序和网站。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美国云基础设施提供商，总部位于纽约市，数据中心遍布全球。 DigitalOcean 为开发人员提供云服务，帮助部署和扩展在多台计算机上同时运行的应用程序。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大面向网络计算机的托管公司。
Gitpod
gitpod.io
Gitpod 是一个开发者平台，提供按需、预配置的云开发环境 (CDE)，可自动集成到创建软件所需的任何工具、库或依赖项中。开始使用 Gitpod 只需将 .gitpod.yml 文件添加到任何存储库的根目录，或在任何 GitLab、GitHub 或 Bitbucket URL 前面加上 gitpod.io/#。 Gitpod CDE 最适合那些希望大幅缩短开发人员的入职时间、提高团队生产力或确保开发供应链安全的组织。 Gitpod CDE 有两种部署方式：专用部署和云部署。 Gitpod Dedicated 托管在您的 VPC 内并由 Gitpod 管理，从而以最小的开销实现最大的安全性。 Gitpod Cloud 由 Gitpod 管理和托管，最适合任何想要从零安装开始且安全性或合规性要求较低的团队。
Plesk
plesk.com
Plesk 的核心使命是简化网络专业人员的生活，以便他们能够专注于自己的核心业务，而不是基础设施管理。 Plesk 平台的主要功能是域、邮件帐户、Web 应用程序、编程语言和数据库的自动化和管理。提供跨所有层和操作系统的就绪编码环境和强大的安全性。目前，我们在全球运营着+39万个服务器，支持+1100万个网站和1900万个邮箱的运营。查看我们的 Plesk 合作伙伴计划以了解特价 https://ple.sk/PleskPartner
Stacktape
stacktape.com
Stacktape 是一个免 DevOps 的云开发框架。它在 AWS 之上运行，并集成了其他流行的云服务提供商（例如 MongoDb Atlas）。它允许每个（甚至初级）开发人员开发、部署和运行生产级应用程序。它可以自动化基础设施管理、源代码打包、部署等。与其他解决方案不同，Stacktape 功能强大（如 AWS CloudFormation 或 Terraform），同时又易于使用（如 Heroku 或 Firebase）。除其他好处外，它消除了对专门的 DevOps/云专家的需求，并提高了开发人员的工作效率。
Stormkit
stormkit.io
全栈 Javascript 应用程序。部署到云端。 在几分钟内轻松启动您的全栈 JavaScript 应用程序，并将您的注意力转移到最重要的事情上，即您的应用程序本身。利用我们强大的工具套件来增强您的开发流程。
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
在云中托管、运行和编码 Python！ 免费开始使用。我们的基本计划使您可以访问已安装完整 Python 环境的计算机。您可以直接从浏览器开发和托管您的网站或任何其他代码，而无需安装软件或管理您自己的服务器。
Zoho Creator
zoho.com
为了你内在的造物主。建造。整合。延长。 工作的未来是数字化的，各种规模的企业都需要快速转型。 Zoho Creator 是一个低代码平台，让您能够快速、安全、无缝地进行转变，无论您的需求和编码专业知识有多复杂。 Zoho Creator 包括： - Zoho ContactManager 是一款在线联系人管理软件，可让您在一个地方组织联系人、任务和交易。
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Zoho 的 Catalyst 是最简单的专业代码云开发平台。 Catalyst 提供广泛的无服务器、AI/ML、DevOps 和后端服务。借助 Catalyst，您可以获得在单个统一平台上开发应用程序所需的一切。 Catalyst 提供强大的 AI 和 ML 功能，使您能够挖掘人工智能的无限潜力。 Catalyst 上的服务： QuickML：一个端到端的无代码 ML 平台，用于构建、训练、评估、部署和优化 ML 模型。 CloudScale：Catalyst 的 BaaS 产品，可帮助您构建、托管、监控和扩展应用程序。 AppSail：完全托管的平台即服务 (PaaS) 产品，适用于各种应用程序。 ConvoKraft：构建人工智能驱动的聊天机器人，可以自然地处理各种客户交互。 SmartBrowz：统一的浏览器自动化平台。 Zia 服务：一系列可立即实施的高级 AI/ML 组件，适用于您的 Web 和移动应用程序。借助这些强大的服务，您可以大规模构建和部署应用程序、微服务、ML 驱动的解决方案、AI 驱动的聊天机器人、浏览器自动化解决方案等，而无需担心运营成本。
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy 是一种高性能、完全冗余且可自动扩展的云平台即服务 (PaaS)，专为轻松高效而设计。 CloudJiffy 致力于让云计算变得简单，并且可供各个专业水平的开发人员使用。从本质上讲，CloudJiffy 只需单击几下即可即时部署应用程序。它支持多种运行时，允许开发人员部署 Java、PHP、Ruby、Node.js、Go、Python 和 Docker 应用程序，而无需进行任何代码更改。该平台还集成了GIT、SVN和其他流行的开发工具，提供无缝、高效的部署流程。 CloudJiffy 因其先进的自动化和资源管理功能而脱颖而出。它自动垂直和水平扩展应用程序容器，确保最佳的资源利用率和成本效率。该平台采用按需付费定价模式，根据当前负载调整资源，无需资源预留或容量规划。这种方法允许用户只需为他们消耗的资源付费，这可以显着节省成本。 CloudJiffy 声称，用户可以利用其自动扩展功能节省高达 80% 的云成本。除了动态扩展之外，CloudJiffy 还提供一系列其他高级功能。该平台的仪表板提供了直观的应用程序拓扑向导、部署管理器、对日志和配置文件的访问、团队协作功能以及与 CI/CD 工具的集成。此外，CloudJiffy 用户只需一键点击即可从平台市场安装 WordPress、Gitlab、Kubernetes、Magento 等流行应用程序。 CloudJiffy 的服务在美国、印度和德国提供，并计划在未来扩展到新的地点。该平台以其安全性、可靠性和卓越的客户服务而自豪。它拥有 99.99% 的正常运行时间服务级别协议 (SLA)，并提供 24/7/365 世界一流的技术支持。
Kinsta
kinsta.com
使用 Kinsta 为您的 Web 项目提供支持。适用于 WordPress 网站、应用程序、数据库和静态网站的最快、最可靠的托管。受到从小型企业到财富 500 强的 120,000 多个用户的信赖。我们的网站构建在拥有 36 个以上数据中心的高级网络上 Google Cloud Platform 最快的服务器上。此外，通过具有企业级防火墙、DDoS 防护、隔离容器技术和完全 SOC 2 合规性的 Cloudflare 集成获得强大的站点安全性，让您高枕无忧。并享受 24/7/365 实时聊天支持，平均首次响应时间不到两分钟。我们使用内置的 MyKinsta 仪表板、Kinsta APM 和 DevKinsta 让您轻松管理和优化您的网站。免费工具可简化您的工作流程，让您可以专注于最重要的事情。开始使用 kinsta.com，享受 30 天退款保证。
IBM Cloud
ibm.com
IBM云计算是信息技术公司IBM提供的一套商业云计算服务。 使用 190 多种独特服务立即开始构建。
Heroku
heroku.com
Heroku 是一个支持多种编程语言的云平台即服务 (PaaS)。 Heroku 是最早的云平台之一，自 2007 年 6 月开始开发，当时仅支持 Ruby 编程语言，但现在支持 Java、Node.js、Scala、Clojure、Python、PHP 和 Go。因此，Heroku 被认为是一个多语言平台，因为它具有供开发人员在大多数语言中以类似方式构建、运行和扩展应用程序的功能。 Heroku 于 2010 年被 Salesforce.com 以 2.12 亿美元收购。
Glitch
glitch.com
Glitch 是每个人都可以创建网络的地方。它是一个简单但功能强大的工具，用于创建网站和应用程序，并由有趣且友好的创作者社区（从全新的开发人员到专家开发人员）提供支持。 Glitch 是一种协作编程环境，位于您的浏览器中并在您键入时部署代码。使用 Glitch 构建从静态网页到全栈 Node 应用程序的任何内容。
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard 是一个全栈 Ruby on Rails 支持解决方案，使组织能够专注于创建和开发应用程序，而不是管理其基础设施。经过优化的服务支持 Ruby on Rails、PHP 和 Node.js 环境，以及您想要安装的任何其他语言，以便在 AWS 上快速启动和运行应用程序。世界一流的 Rails 支持工程师团队将在云中监控和管理您的应用程序，以便您可以专注于您最擅长的事情 - 开发令人兴奋的应用程序。 DevOps 问题是否让您彻夜难眠？事情并不一定是这样的。
Ori
ori.co
经济地大规模训练和推理人工智能。即用即付、按需 GPU 实例。在云中预留数千个专用 GPU 容器。 NVIDIA® H100 和 A100 张量核心 GPU。
cloudplan
cloudplan.net
简化工作流程和私有云。用于数据管理、存储、工作流程、文档管理和安全的完全集成的私有云解决方案。在云、本地、混合和多云环境中运行！
Scalingo
scalingo.com
了解 Scalingo，它是第一个经过欧洲 PaaS 认证的 HDS（健康数据托管）和 ISO 27001。在法国托管您的应用程序并享受一流的客户支持。更快地部署您的应用程序。
PlusClouds
plusclouds.com
基于云的基础设施提供商，使您能够快速构建、测试、开发、远程管理和扩展高流量站点，例如企业基础设施和电子商务
Rising Cloud
risingcloud.com
为开发人员发现动态、弹性服务器和人工智能增强。使用 Rising Cloud，您只需按使用量付费。我们的人工智能根据需要弹性扩展和收缩，为您提供业界最佳的成本节省。 使用我们的成本节省计算器来了解使用预测分析可以节省多少成本
Hatch
usehatchapp.com
Hatch 是唯一专为利润增长而设计的客户沟通平台。通过自动驾驶仪的外展和跟进，再加上与潜在客户和客户发短信的自定义 AI 代理，您可以将更多潜在客户转化为预约、销售和回头客，而无需支付管理费用。通过 Hatch 满足客户需求、减轻员工负担并扩大您的收入。
Nullstone
nullstone.io
将任何应用程序和架构部署到云中。 易于使用的开发者平台，使开发者能够快速部署任何应用程序。启动到您的云，通过您选择的工具实现完全透明和控制。
amazee.io
amazee.io
amazee.io 为工程团队提供应用程序交付和托管平台，以更有效地部署应用程序。以开发人员为中心的开源平台简化了开发人员的生活和工作，最大限度地减少了管理基础设施或运营的压力。 amazee.io 支持组织加速云和容器的采用，并为开发团队提供易于管理的 Kubernetes。 amazee.io 在世界任何地方运行，并提供 24/7/365 的专门支持。
Hostman
hostman.com
Hostman 是一个云平台，开发人员和技术团队可以在其中托管他们的解决方案：网站、电子商务商店、网络服务、应用程序、游戏等。借助 Hostman，您可以自由选择服务、预留所需数量的资源，并通过用户友好的界面对其进行管理。目前，我们提供用于启动云服务器和数据库的现成解决方案，以及用于测试任何应用程序的平台。 • 云服务器。您位于美国、波兰和荷兰的服务器上的专用计算资源。很快，我们还将进入新加坡、埃及和尼日利亚。我们为分析系统、游戏、电子商务、流媒体和任何复杂性的网站提供超过 25 种现成的设置，以及预安装的环境和软件。 • 数据库。即时设置任何流行的数据库管理系统 (DBMS)，包括 MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Redis、Apache Kafka 和 OpenSearch。我们为所有服务提供 100 美元的 7 天免费试用期 访问网站并获得奖金！
8base
8base.com
8base 是一个低代码平台，用于构建和运行功能丰富的数字产品，包括 SaaS 解决方案、市场以及其他 Web 和移动应用程序。 8base 平台帮助老牌公司的企业家和创造者将他们的产品愿景变为现实；更快、更好、更经济。此外，数字机构使用 8base 更快地交付客户项目，同时提高利润并减少对稀缺且昂贵的软件开发人才的依赖。 8base 是一个托管在 AWS 上的可配置、无服务器低代码开发框架，它公开了世界上最强大的基于 GraphQL 的 API 查询语言；与其他平台不同的是，8base 是从头开始构建的，使用标准和广泛接受的技术来吸引主流开发者，并确保创作者的知识产权在需要时可以移植到其他平台。 8base 提供：1）用于构建软件后端和 API 的低代码开发工具； 2) 用于运行使用 8base 工具构建的应用程序的无服务器计算和存储基础设施； 3）可视化前端开发工具； 4) 通过合作伙伴网络提供设计和开发服务，协助客户使用 8base 构建应用程序。 8base 于 2019 年首次商业化。如今，包括众多多租户 SaaS 和市场初创公司、定制软件开发机构和咨询公司以及 IBM 全球服务/NATO 和佛罗里达国际大学等大型组织在内的数千家客户都在 8base 上构建。
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW 是一个即用型平台，有助于简化跨各种云环境的软件开发。通过提供预配置开源工具的紧密结合，CodeNOW 可以管理软件开发过程的各个方面。这使您的开发团队能够专注于为您的业务构建功能组件，而不是花费时间来管理和自动化云基础设施。 CodeNOW 提供强大的预设角色和权限，帮助管理本地或远程的开发团队。您可以使用 VMWare Tanzu 或 Azure Stack Hub 等平台自由地在公共云平台或您自己的内部服务器上进行部署。 CodeNOW 特别适合基于微服务或事件驱动架构构建的软件。这些架构使独立团队能够快速迭代并为您的业务创造价值。您可以利用 Kubernetes 的强大功能，而无需管理其复杂性。 CodeNOW 负责云自动化，而您的开发人员则专注于编码。我们的专家团队将根据您的业务需求指导您升级 Kubernetes 集群。从本质上讲，CodeNOW 可以让您自信而有效地扩展您的软件开发！
Qoddi
qoddi.com
Qddi 应用程序平台允许小型团队部署来自任何存储库（如 Github、GitLabs 或 Bitbucket）的任何代码。 Qddi 管理您的应用程序运行和按需扩展所需的所有基础设施，以适应您的应用程序随时间的增长。 Qddi 比其他云提供商便宜 70%。
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud 是一个平台即服务 (PaaS)，用于通过 docker 容器和 kubernetes 部署和运行云原生 Node.js、Python、Elixir、PHP、Go、Ruby、Java、.Net Core 应用程序。
Control Plane
controlplane.com
控制平面通过利用通用 API 来监控、配置和管理跨 CSP（云服务提供商）的基础设施，解决了常见的痛点，例如有限的 DevOps 资源、管理多个环境的开销以及缺乏经济高效的可观察性。借助控制平面，工程师可以专注于代码，DevOps 可以实现规模化，云的复杂性也不再存在。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一个内部开发者平台即服务，旨在加速数字体验的创建。借助 Choreo，您可以轻松构建、部署、监控和管理云原生应用程序。 Choreo 允许开发人员专注于他们的代码，而不是构建或维护平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 应用程序架构：领域驱动开发、微服务架构、版本管理 API 管理：API 治理、网关、开发人员门户、生命周期管理、API 市场、API 安全性、API 分析 - 平台工程：CI/CD 、GitOps、发布管理、配置、秘密、成本优化 - 基础设施管理：容器和 K8s、无服务器、环境、防火墙、负载平衡、地理路由、DNS、多云 - 安全性：零信任、加密、秘密管理、TLS、身份验证和授权 - 洞察力和可观察性：日志、跟踪、指标、警报、分析、DORA 指标、业务洞察
HarperDB
harperdb.io
HarperDB 是一个全球分布式边缘数据平台，旨在以超低延迟处理海量数据。凭借原生的与供应商无关的地理分布式集群，HarperDB 非常易于使用和部署。除了数据存储之外，HarperDB 还通过自定义函数消除了数据和 API 之间的网络跃点，从而崩溃了堆栈并消除了复杂性。除了极高的每节点吞吐量和水平扩展功能之外，还可以提供更具成本效益的基础设施，同时保持接近零的延迟。此外，HarperDB 还通过开箱即用的自动索引和本机支持 SQL 查询（包括联接）来消除 NoSQL 数据库的常见问题。从 POV 到 IPO，HarperDB 是最容易启动和扩展的解决方案。立即在 harperdb.io 免费试用。
Brainboard
brainboard.co
Brainboard 是一个人工智能驱动的平台，用于以协作方式直观地设计和管理云基础设施。它是唯一能够为任何云提供商自动生成 IaC 代码并具有嵌入式 CI/CD 的解决方案。
mogenius
mogenius.com
mogenius – Kubernetes 操作平台，简化了跨云和本地环境的 Kubernetes 操作，通过改进的软件交付机制和自助服务功能将最佳实践嵌入到开发人员生产力中。这个与云无关的平台可以减少 DevOps 开销，并促进任何规模的团队进行有效的基础设施管理，而无需锁定供应商。该平台将可见性、可观察性和自动化集成到单个解决方案中，以实现完整的 Kubernetes 控制。它优化 CI/CD 工作流程并确保企业级安全性。 mogenius 非常适合希望快速部署、降低云成本和维护开销的团队，尤其是在内部资源有限的情况下。 DevOps 和平台工程师可以在几天内快速建立自己的内部开发人员平台。提供免费计划。
Scalr
scalr.com
Scalr 是一款 Terraform 自动化和协作软件，具有完整的 CLI 支持、OPA 集成、分层配置模型和生活质量功能。
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
红帽®云服务帮助团队专注于对他们来说最重要的工作——应用程序的快速开发、部署和演进——同时值得信赖的专家管理基础设施。 在红帽混合云控制台中访问云产品——实现业务现代化、降低成本和更自由地构建的关键。
Back4App
back4app.com
Back4app 是一个用于构建现代应用程序的低代码后端。它可以加速后端开发，提高开发效率，缩短上市时间，并在无需管理基础设施的情况下扩展应用程序。
Aiven
aiven.io
作为满足所有数据库需求的中心枢纽，Aiven 提供关系型和非关系型数据库服务以及可视化套件和高吞吐量消息代理。我们的服务产品包括 Kafka、PostgreSQL、MySQL、Opensearch、Elasticsearch、Cassandra、Redis、InfluxDB、M3 和 Grafana。所有 Aiven 服务均根据实际使用情况按小时计费，无隐藏费用。立即开始 30 天试用！
Exotel
exotel.com
Exotel 是一个先进的客户互动平台，结合了 CPaaS、全渠道联络中心和对话式 AI，为印度、东南亚、中东和非洲的 7,100 多家企业推动了超过 7000 万次日常对话。他们的平台旨在促进更丰富、人工智能驱动的上下文交互，为企业提供无与伦比的通信速度和规模。他们最近获得的端到端 VoIP 电话服务许可证巩固了他们作为完全合规云呼叫运营商的地位，从而实现了经济高效、安全的通信解决方案。该平台将客户意图、状态和情绪基调结合在一起，打破了沟通的孤岛，确保每次都通过适当的渠道传递正确的信息。 Exotel 的一个组成部分是情境客户数据平台，它将原始数据转换为个性化的客户叙述，提供可操作的见解，增强每次对话。借助 Exotel，企业不仅可以沟通，还可以交流。他们与客户进行有意义的联系，在每次对话中建立信任、个性化和同理心。这种战略方法使企业能够倾听客户的声音，记住每次互动，并不断改善客户体验。
Modal
modal.com
Modal 帮助人们在云中运行代码。我们认为这是开发人员访问容器化、无服务器计算的最简单方法，而无需管理自己的基础设施。
Timescale
timescale.com
用于时间序列、事件和分析的云原生 PostgreSQL。 Timescale 为现代工程团队提供了他们所需的云原生数据基础设施，以支持以数据为中心的产品，让客户满意，帮助他们更快地构建、高效地扩展并减少支出。 Timescale 使公司能够从时间序列数据中释放价值。时间序列数据是高频收集的连续数据流，用于了解系统如何实时和历史变化。 Timescale 为构建下一波计算浪潮的企业提供动力，其客户遍及物联网、金融科技和加密货币、能源和环境、智能制造、交通运输等行业。如果它适用于 PostgreSQL，那么它也适用于 Timescale。工程团队使用 Timescale 进一步扩展 PostgreSQL，具有基于时间的自动分区和索引、增量更新的物化视图和列压缩等功能。同时保留 PostgreSQL 功能以及开发人员熟悉和喜爱的工具、驱动程序和连接器的整个 PostgreSQL 生态系统。
Platform.sh
platform.sh
高效、可靠、安全。 Platform.sh 平台即服务 (PaaS) 消除了云基础设施管理的复杂性，优化了开发到生产的工作流程，减少了构建和部署应用程序所需的时间。提供效率、可靠性和安全性，让开发团队既掌控又安心。为开发者打造，由开发者打造。 Platform.sh 受到超过 16,000 名开发人员、7,000 名客户的采用和喜爱，并在过去 8 年中得到了验证 - Platform.sh 提供了开箱即用的功能，可作为创意开发团队开箱即用思维的启动板。我们通过一体化 PaaS 提供 24x7 支持、托管云基础设施以及自动化安全性和合规性。我们通过确保应用程序安全且全天候可用，让客户完全控制其数据。平台开发人员是远程、全球性的劳动力，我们在多元文化的团队中茁壮成长。我们致力于开源和开放、热情的环境。我们的团队遍布全球，经验丰富。我们的共同点、我们的文化结构是什么？好奇心和求知欲；对创新思想和文化的渴望。我们相信，我们可以在一个让您能够自由地发挥最佳工作的环境中共同构建任何东西。
Northflank
northflank.com
全面的开发人员平台，可通过强大的 UI、API 和 CLI 构建和扩展微服务、作业和托管数据库。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位于旧金山的云计算公司，为 Web 应用程序和静态网站提供托管和无服务器后端服务。 其功能包括跨 Netlify Edge、该公司的全球应用程序交付网络基础设施、无服务器表单处理、对 AWS Lambda 函数的支持以及与 Let's Encrypt 的完全集成，从 Git 进行持续部署。它提供免费和付费计划。Netlify 客户包括 Google、Facebook、Verizon、NBC、三星、耐克、思科、Atlassian、LiveChat、联合利华、TriNet、Loblaw、Wieden+Kennedy、HashiCorp、Vue.js、Citrix、Peloton、Kubernetes 、Lodash、Smashing Magazine 和红杉资本。
Koyeb
koyeb.com
一个平台，您的一切服务。 Koyeb 统一平台可让您结合您喜欢的语言、框架和技术。借助流行语言的本机支持和内置 Docker 容器部署，可以部署任何应用程序。通过易于使用且可扩展的无服务器平台运行低延迟、响应迅速的 Web 服务和事件驱动功能。
Dagster
dagster.io
从拉取请求到生产。毫不费力。 该企业编排平台将开发人员体验放在首位，具有完全无服务器或混合部署、本机分支和开箱即用的 CI/CD。
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud 通过提供应用程序可持续性解决方案，帮助公司和 IT 专业人员更快地实现软件交付、减少反馈循环、专注于核心价值并不再担心托管基础设施。