最热门 最近添加 云平台即服务 (PaaS) 软件 - 最热门应用 - 秘鲁

平台即服务 (PaaS) 是一种云计算模型，为在云中开发和部署应用程序提供全面的环境。 PaaS旨在提供云平台的集成视图，简化云应用的开发和维护。 PaaS包括开发套件、数据库工具和应用程序管理功能等各种工具。 PaaS 解决方案包含服务器和存储等基础设施组件，以及开发工具和数据库管理系统等中间件。第三方供应商提供这些虚拟资源，使用户能够构建、部署和启动软件应用程序，而无需进行大量的后端软件开发。 企业利用 PaaS 来外包托管、数据库构建、云安全和数据存储。它通常用作新应用程序的可扩展平台或将现有应用程序扩展到更多受众。 PaaS 采用按需付费模式，帮助企业避免在开发时间和中间件方面进行大量前期投资。开发团队使用 PaaS 作为通过集成开发环境 (IDE) 构建和托管应用程序的替代方案。此外，PaaS 的托管数据库和存储服务提供与移动后端即服务 (mBaaS) 产品类似的功能，这些产品专为移动应用程序量身定制。 PaaS 提供商的范围从成熟的软件供应商到开源项目。 近年来，混合云已成为流行的PaaS部署方式。混合云计算集成了不同的云基础设施（例如公共云和私有云），并将它们作为单个实体进行管理。