云平台即服务 (PaaS) 软件 - 最热门应用

平台即服务 (PaaS) 是一种云计算模型，为在云中开发和部署应用程序提供全面的环境。 PaaS旨在提供云平台的集成视图，简化云应用的开发和维护。 PaaS包括开发套件、数据库工具和应用程序管理功能等各种工具。 PaaS 解决方案包含服务器和存储等基础设施组件，以及开发工具和数据库管理系统等中间件。第三方供应商提供这些虚拟资源，使用户能够构建、部署和启动软件应用程序，而无需进行大量的后端软件开发。 企业利用 PaaS 来外包托管、数据库构建、云安全和数据存储。它通常用作新应用程序的可扩展平台或将现有应用程序扩展到更多受众。 PaaS 采用按需付费模式，帮助企业避免在开发时间和中间件方面进行大量前期投资。开发团队使用 PaaS 作为通过集成开发环境 (IDE) 构建和托管应用程序的替代方案。此外，PaaS 的托管数据库和存储服务提供与移动后端即服务 (mBaaS) 产品类似的功能，这些产品专为移动应用程序量身定制。 PaaS 提供商的范围从成熟的软件供应商到开源项目。 近年来，混合云已成为流行的PaaS部署方式。混合云计算集成了不同的云基础设施（例如公共云和私有云），并将它们作为单个实体进行管理。
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Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美国云基础设施提供商，总部位于纽约市，数据中心遍布全球。 DigitalOcean 为开发人员提供云服务，帮助部署和扩展在多台计算机上同时运行的应用程序。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大面向网络计算机的托管公司。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位于旧金山的云计算公司，为 Web 应用程序和静态网站提供托管和无服务器后端服务。 其功能包括跨 Netlify Edge、该公司的全球应用程序交付网络基础设施、无服务器表单处理、对 AWS Lambda 函数的支持以及与 Let's Encrypt 的完全集成，从 Git 进行持续部署。它提供免费和付费计划。Netlify 客户包括 Google、Facebook、Verizon、NBC、三星、耐克、思科、Atlassian、LiveChat、联合利华、TriNet、Loblaw、Wieden+Kennedy、HashiCorp、Vue.js、Citrix、Pelot...
Vercel
vercel.com
部署具有最佳前端开发人员体验和最高最终用户性能的 Web 项目。
Heroku
heroku.com
Heroku 是一个支持多种编程语言的云平台即服务 (PaaS)。 Heroku 是最早的云平台之一，自 2007 年 6 月开始开发，当时仅支持 Ruby 编程语言，但现在支持 Java、Node.js、Scala、Clojure、Python、PHP 和 Go。因此，Heroku 被认为是一个多语言平台，因为它具有供开发人员在大多数语言中以类似方式构建、运行和扩展应用程序的功能。 Heroku 于 2010 年被 Salesforce.com 以 2.12 亿美元收购。
Zoho Creator
zoho.com
为了你内在的造物主。建造。整合。延长。 工作的未来是数字化的，各种规模的企业都需要快速转型。 Zoho Creator 是一个低代码平台，让您能够快速、安全、无缝地进行转变，无论您的需求和编码专业知识有多复杂。
Gitpod
gitpod.io
Gitpod 通过在浏览器中提供由 VS Code 提供支持的预构建协作开发环境来简化开发人员工作流程。
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
在云中托管、运行和编码 Python！ 免费开始使用。我们的基本计划使您可以访问已安装完整 Python 环境的计算机。您可以直接从浏览器开发和托管您的网站或任何其他代码，而无需安装软件或管理您自己的服务器。
Glitch
glitch.com
简单、强大、免费的工具可用于创建和使用数百万个应用程序。
Plesk
plesk.com
Plesk 是您在云中构建、保护和运行网站和应用程序所需的唯一网络托管控制面板！获取 Plesk 托管平台！
Render
render.com
Render 是一个统一的云，可通过免费的 SSL、全球 CDN、专用网络和 Git 自动部署来构建和运行您的所有应用程序和网站。
IBM Cloud
ibm.com
IBM云计算是信息技术公司IBM提供的一套商业云计算服务。 使用 190 多种独特服务立即开始构建。
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
使用最简单的无服务器平台开辟新天地。 Catalyst 是一个高度可扩展的无服务器平台，允许开发人员构建和部署世界一流的解决方案，而无需管理服务器。
Kinsta
kinsta.com
登录 MyKinsta 仪表板并管理在 Kinsta 上托管的 WordPress 网站。
Exotel
exotel.com
最可靠的云通信公司，提供一流的语音、消息和用户验证 API。解决方案包括号码屏蔽、IVRS、云 PBX、虚拟电话号码、呼叫软件、短信和呼叫自动化。受到全球 2500 多家企业的信赖。
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的私营平台即服务公司，专注于 Ruby on Rails、PHP 和 Node.js 部署和管理。
Koyeb
koyeb.com
一个平台，您的一切服务。 Koyeb 统一平台可让您结合您喜欢的语言、框架和技术。借助流行语言的本机支持和内置 Docker 容器部署，可以部署任何应用程序。通过易于使用且可扩展的无服务器平台运行低延迟、响应迅速的 Web 服务和事件驱动功能。
Northflank
northflank.com
全面的开发人员平台，可通过强大的 UI、API 和 CLI 构建和扩展微服务、作业和托管数据库。
Timescale
timescale.com
Timescale Cloud：TimescaleDB 和 PostgreSQL 的强大功能和可靠性，部署在您选择的云提供商中，可以更好地控制数据的存储位置。
Aiven
aiven.io
Aiven 的完全托管开源云数据平台可让您在 10 分钟内创建您一直梦想的数据管道。遍及所有主要云层。
Back4App
back4app.com
在云端存储和查询关系数据。通过可扩展的开源后端，使其可通过 GraphQL 和 REST 进行访问。
Modal
modal.com
Modal 为数据工程师和数据科学家构建更好的基础设施。
mogenius
mogenius.com
解锁开发者自助服务 几分钟内了解 Kubernetes。 mogenius 是一个内部开发人员平台，可以抽象云原生的复杂性并 为开发人员提供了一个直观的自助服务门户，用于在 Kubernetes 上部署和管理他们的代码。
Stormkit
stormkit.io
全栈 Javascript 应用程序。部署到云端。 在几分钟内轻松启动您的全栈 JavaScript 应用程序，并将您的注意力转移到最重要的事情上，即您的应用程序本身。利用我们强大的工具套件来增强您的开发流程。
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
红帽®云服务帮助团队专注于对他们来说最重要的工作——应用程序的快速开发、部署和演进——而值得信赖的专家则管理基础设施。 在红帽混合云控制台中访问云产品——实现业务现代化、降低成本和更自由地构建的关键。
Dagster
dagster.io
从拉取请求到生产。毫不费力。 该企业编排平台将开发人员体验放在首位，具有完全无服务器或混合部署、本机分支和开箱即用的 CI/CD。
PlusClouds
plusclouds.com
基于云的基础设施提供商，使您能够快速构建、测试、开发、远程管理和扩展高流量站点，例如企业基础设施和电子商务
cloudplan
cloudplan.net
简化工作流程和私有云。用于数据管理、存储、工作流程、文档管理和安全的完全集成的私有云解决方案。在云、本地、混合和多云环境中运行！
HarperDB
harperdb.io
HarperDB 的全球应用程序平台通过一个软件包简化了开发，其中包括闪电般快速的数据库、嵌入式 API 服务器和实时全局数据复制。从云端部署到边缘再到本地。
Brainboard
brainboard.co
首先设计。 需要时编码。 通过强调设计开始走上正确的轨道，然后在几秒钟内快速生成有效的 Terraform 代码。
Hatch
usehatchapp.com
提高您的回复率，增加您的收入。 事实证明，Hatch 平台可以通过一个简单的概念来增加收入：与潜在客户、潜在客户和现有客户进行更有效和高效的沟通。
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud 通过提供应用程序可持续性解决方案，帮助公司和 IT 专业人员更快地实现软件交付、减少反馈循环、专注于核心价值并不再担心托管基础设施。
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh 是敏捷团队的端到端 Web 平台。构建、发展和扩展您的网站群——基础设施管理投资为零。获得托管、CI/CD、自动更新、全球 24x7 支持。以及更多。
Stacktape
stacktape.com
Stacktape is a DevOps-free cloud development framework. It works on top of AWS and integrates other popular cloud service providers (such as MongoDb Atlas). It allows every (even junior) developer to develop, deploy and run production-grade applications. It automates infrastructure management, sourc...
Ori
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Train and infer AI at scale economically. Pay-as-you-go, on-demand GPU instances. Reserve thousands of dedicated GPU pods in the cloud. NVIDIA® H100 and A100 Tensor Core GPUs.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud is a platform as a service (PaaS) for deploying and running Cloud-native Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core applications via docker containers and kubernetes.
Control Plane
controlplane.com
Control Plane addresses common pain points, such as limited DevOps resources, the overhead of managing multiple environments, and lack of cost-effective observability by leveraging a universal API to monitor, configure, and manage infrastructure across CSPs (Cloud Service Providers). With Control Pl...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW is a ready-to-use platform that aids in the streamlining of software development across various cloud environments. By providing a cohesive blend of pre-configured open-source tools, CodeNOW manages all aspects of the software development process. This allows your development teams to concen...
Choreo
choreo.dev
Choreo is an internal developer platform as a service designed to accelerate the creation of digital experiences. With Choreo, you can effortlessly build, deploy, monitor, and manage your cloud native applications. Choreo allows developers to focus on their code rather than on building or maintainin...
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy is a high-performance, fully redundant, and auto-scalable Cloud Platform-as-a-Service (PaaS) that is designed for ease and efficiency. CloudJiffy is committed to making cloud computing simple and accessible for developers of all levels of expertise. At its core, CloudJiffy enables the in...
Qoddi
qoddi.com
Qoddi App Platform allows small teams to deploy any code from any repository like Github, GitLabs or Bitbucket. Qoddi manages all the infrastructure your app needs to run and scale on demand to match your app growth over time. Qoddi is 70% cheaper than other cloud provider.
8base
8base.com
8base is a low-code platform for building and running feature-rich digital products including SaaS solutions, marketplaces and other web and mobile applications. The 8base platform helps entrepreneurs and creators in established companies bring their product visions to life; faster, better and more ...
Hostman
hostman.com
Hostman is a cloud platform where developers and tech teams can host their solutions: websites, e-commerce stores, web services, applications, games, and more. With Hostman, you have the freedom to choose services, reserve as many resources as you need, and manage them through a user-friendly interf...
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amazee.io provides an application delivery and hosting platform for engineering teams to deploy applications more efficiently. The developer-centric, open source platform simplifies developers’ lives and jobs, minimizing the stress of managing infrastructure or operations. amazee.io supports organiz...
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