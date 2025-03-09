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云 PBX 平台软件
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云 PBX 平台软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

基于云的专用交换机 (PBX) 平台（也称为虚拟 PBX）通过云服务器为企业提供可靠且安全的电话系统。 PBX 用作组织内的内部电话网络并链接到外部电话线。 云 PBX 平台复制了传统 PBX 硬件系统的所有特性和功能，完全在云基础设施上运行。这些平台使企业能够从任何位置和设备访问其系统，由于其设备和设置要求极低，因此非常适合远程和混合工作设置。 云 PBX 的实施和管理通常由服务提供商监督和管理，而由公司的 IT 团队负责。云 PBX 软件在员工中很实用，尤其是客户服务、房地产、医疗保健、零售或政府部门的员工。 与传统的固定电话系统相比，云 PBX 为企业带来了多项优势，包括简化服务器维护、自动呼叫路由、降低设备利用率、降低总体维护成本以及简化设置流程。

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JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall是一款综合商业通信平台，支持电话、短信、电子邮件和WhatsApp等多种沟通方式，帮助企业优化客户互动和工作流程。

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

Nextiva是一个统一的客户体验平台，整合语音、视频、短信和团队消息，帮助企业有效管理客户沟通和内部交流。

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center是一种具有语音和30多个数字频道的全渠道客户参与解决方案，用于自机器人的自助服务的高级AI选项，例如机器人，主动的外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供了300多个预建立（包括领先的CRM）以及完全集成的，AI驱动的劳动力参与管理和分析解决方案。 RingCentral接触中心与RingCentral MVP解决方案紧密集成，为客户提供了企业级语音基础架构的好处，并综合的统一通信能够实现无缝的跨职能协作。

Ringover

Ringover

ringover.com

Ringover是一款多渠道云通信解决方案，支持电话、短信、视频通话和邮件，旨在提升客户体验和销售效率。

Talkroute

Talkroute

talkroute.com

TalkRoute是一个VoIP平台，允许用户在任何设备上拨打、接听电话，发送短信和参加视频会议，支持定制和团队协作。

Twilio

Twilio

twilio.com

Twilio是一个云通信平台，提供API，支持语音、短信、邮件等功能，帮助企业构建定制化的沟通系统。

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage应用程序是一个统一的通信平台，支持语音、视频、短信和团队消息，旨在提高企业的沟通效率和协作能力。

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

CloudTalk是一个云呼叫中心平台，提供通话管理、客户数据同步、自动化工作流程等服务，提升企业沟通效率和客户满意度。

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 100 多种语言的实时翻译覆盖全球受众

TeleCMI

TeleCMI

telecmi.com

TeleCMI是一个商业电话系统，提供云联络中心和虚拟号码服务，帮助企业管理客户沟通和提升服务质量。

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