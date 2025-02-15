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最热门 最近添加 云 PBX 平台软件 - 最热门应用 - 荷属圣马丁

基于云的专用交换机 (PBX) 平台（也称为虚拟 PBX）通过云服务器为企业提供可靠且安全的电话系统。 PBX 用作组织内的内部电话网络并链接到外部电话线。 云 PBX 平台复制了传统 PBX 硬件系统的所有特性和功能，完全在云基础设施上运行。这些平台使企业能够从任何位置和设备访问其系统，由于其设备和设置要求极低，因此非常适合远程和混合工作设置。 云 PBX 的实施和管理通常由服务提供商监督和管理，而由公司的 IT 团队负责。云 PBX 软件在员工中很实用，尤其是客户服务、房地产、医疗保健、零售或政府部门的员工。 与传统的固定电话系统相比，云 PBX 为企业带来了多项优势，包括简化服务器维护、自动呼叫路由、降低设备利用率、降低总体维护成本以及简化设置流程。