云 PBX 平台软件 - 最热门应用 - 瑙鲁

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基于云的专用交换机 (PBX) 平台（也称为虚拟 PBX）通过云服务器为企业提供可靠且安全的电话系统。 PBX 用作组织内的内部电话网络并链接到外部电话线。 云 PBX 平台复制了传统 PBX 硬件系统的所有特性和功能，完全在云基础设施上运行。这些平台使企业能够从任何位置和设备访问其系统，由于其设备和设置要求极低，因此非常适合远程和混合工作设置。 云 PBX 的实施和管理通常由服务提供商监督和管理，而由公司的 IT 团队负责。云 PBX 软件在员工中很实用，尤其是客户服务、房地产、医疗保健、零售或政府部门的员工。 与传统的固定电话系统相比，云 PBX 为企业带来了多项优势，包括简化服务器维护、自动呼叫路由、降低设备利用率、降低总体维护成本以及简化设置流程。
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Twilio
twilio.com
Twilio 为商业通信的未来提供动力，使电话、VoIP 和消息传递能够嵌入到 Web、桌面和移动软件中。我们负责处理杂乱的电信硬件，并公开全球可用的云 API，开发人员可以与之交互以构建智能且复杂的通信系统。当您的应用程序的使用量增加或减少时，Twilio 会自动随您扩展。您只需为使用的内容付费——没有合同，没有恶作剧。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
JustCall
justcall.io
JustCall：一体化业务通信平台通过语音、短信、电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户和现有客户联系。通过 100 多个集成和 AI 魔法实现工作流程自动化，并观察您的业务在自动驾驶仪上成长。 JustCall 受到全球 6,000 多家企业的信赖，使面向客户的团队能够在实时和呼叫后人工智能见解的推动下提供完美的客户交互。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 发送和接收短信和彩信 * 销售拨号器（自动、预测和强力拨号器） * 短信工作流程 * 短信机器人 * 多级IVR * 实时代理协助 * 人工智能短信副驾驶 * 人工智能辅导 * 情感分析 * AI通话评分 ...
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000...
Nextiva
nextiva.com
Nextiva 是一家统一 CXM 公司，提供人工智能驱动的客户体验解决方案。 Nextiva 凭借其一体化客户体验平台，每年为 100,000 多家企业和数十亿次对话提供支持。 Nextiva 通过一个人工智能驱动的通信中心改变了企业与客户互动的方式。 15 年来，公司对 Amazing Service® 的承诺和以客户为中心的方法一直是其基石。 Nextiva 成立于 2008 年，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，在首轮融资中从高盛资产管理公司获得了 2 亿美元资金，2021 年末该公司估值为 2.7B 美元。欲了解更多信息，请访问 www.nextiva.com。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
Cloudtalk
cloudtalk.com
借助 CloudTalk 的商务呼叫软件，让 CX 成为您的最大优势。直接使用 CloudTalk 呼叫、访问所有客户数据并自动执行任务。使用 CloudTalk 体验商务通话的未来。访问 160 多个国际号码，将呼叫效率提高高达 87%，并节省团队时间来处理真正重要的事情 - 提高客户满意度。使用 CloudTalk 的点击通话功能直接拨打和接听电话。消除重复性任务并自动化您的工作流程。通过轻松的双向同步，在两个系统之间同步联系人详细信息、过去的交互、通话录音和短信。通过超过 35 种集成自定义您的设置和客户体验。选择如何使用高级呼叫记录功能记录呼入、呼出和未接来电。每次通话结束时，使用语音...
Ringover
ringover.com
Ringover 是易于使用的多渠道云通信解决方案（通话、短信、视频通话、电子邮件...），旨在增强客户体验并最大限度地提高销售额。借助直观且易于管理的界面，为您的客户和潜在客户提供个性化体验，并提高销售和客户服务团队的工作效率。我们先进的监督和辅导功能使您能够密切监控运营并快速培训您的团队成员。 Ringover 与 80 多种业务工具（CRM、帮助台...）集成，简化任务以提高效率。
Talkroute
talkroute.com
专为在任何地方开展业务而设计的电话系统。 将您的手机和台式机转变为虚拟电话系统，可在任何地方（办公室、家庭和路上）开展业务。
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI 是用于全球企业通信的领先创新商务电话系统。最智能的云联络中心和托管 PBX 产品，旨在通过有效、易于访问和实时监控功能来管理业务通信。一个新时代的通信平台，可以与熟悉的 CRM 和帮助台工具集成。 TeleCMI - 一个智能商务对话平台，可提供高语音质量和低延迟。 TeleCMI 提供虚拟号码服务、短信服务、免费号码服务、国际商业号码解决方案、电话 API、PIOPIY（基于 API 的开发人员电话平台）、云联络中心服务和托管 PBX 解决方案。