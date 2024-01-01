云 PBX 平台软件 - 最热门应用

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基于云的专用交换机 (PBX) 平台（也称为虚拟 PBX）通过云服务器为企业提供可靠且安全的电话系统。 PBX 用作组织内的内部电话网络并链接到外部电话线。 云 PBX 平台复制了传统 PBX 硬件系统的所有特性和功能，完全在云基础设施上运行。这些平台使企业能够从任何位置和设备访问其系统，由于其设备和设置要求极低，因此非常适合远程和混合工作设置。 云 PBX 的实施和管理通常由服务提供商监督和管理，而由公司的 IT 团队负责。云 PBX 软件在员工中很实用，尤其是客户服务、房地产、医疗保健、零售或政府部门的员工。 与传统的固定电话系统相比，云 PBX 为企业带来了多项优势，包括简化服务器维护、自动呼叫路由、降低设备利用率、降低总体维护成本以及简化设置流程。
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RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
Twilio
twilio.com
Twilio 是一家美国云通信平台即服务 (CPaaS) 公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。 Twilio 允许软件开发人员以编程方式拨打和接听电话、发送和接收短信以及使用其 Web 服务 API 执行其他通信功能。
Nextiva
nextiva.com
Nextiva 是一家位于亚利桑那州斯科茨代尔的互联网语音协议 (VoIP) 公司。 Nextiva专注于基于云的通信领域 Nextiva表示其电话和其他技术服务目前被15万家企业使用。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者用自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 ...
Ringover
ringover.com
建立与您的 CRM 集成的强大呼叫平台，可通过 PC 和智能手机访问并获取全球号码。
Cloudtalk
cloudtalk.com
帮助企业与客户建立联系。 CloudTalk 的呼叫中心软件拥有超过 160 个国家/地区的电话号码，可帮助成长中的企业扩展到本地地区之外。
Talkroute
talkroute.com
专为在任何地方开展业务而设计的电话系统。 将您的手机和台式机转变为虚拟电话系统，可在任何地方（办公室、家庭和路上）开展业务。
TeleCMI
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TeleCMI 是一个新时代的统一云通信平台，高效、灵活，并为所有类型的企业提供了必要的现代功能。它与您最喜爱的 CRM 工具和 API 无缝集成，使您能够简化工作流程并自动执行任务。您还可以通过任何设备联系潜在客户，因为 TeleCMI 将多个渠道的潜在客户合并到一个智能平台中。最重要的是，我们提供无限的通话和短信，使其成为需要保持联系的企业的完美解决方案。对 TeleCMI 的功能感到好奇吗？尝试我们的无风险试用，无需任何承诺。