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最热门 最近添加 云原生应用保护平台（CNAPP） - 最热门应用

云原生应用保护平台（CNAPP）保护云原生应用从开发初始阶段到生产环境的整个开发生命周期。这些平台通过提供 DevSecOps、配置、访问控制、工作负载和漏洞的全面可见性，使安全团队能够更有效地管理和确保合规性。 通常，组织使用单独的工具来管理开发、数据、基础设施和访问。 CNAPP 通过将云安全态势管理 (CSPM)、云工作负载保护平台 (CWPP)、云合规性以及身份和访问管理 (IAM) 等各种功能集成到单个平台中来整合这些安全投资。 CNAPP 可以作为独立产品提供，也可以作为可单独购买的一套产品提供。