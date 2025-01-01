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云原生应用保护平台（CNAPP）
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云原生应用保护平台（CNAPP） - 最热门应用

云原生应用保护平台（CNAPP）保护云原生应用从开发初始阶段到生产环境的整个开发生命周期。这些平台通过提供 DevSecOps、配置、访问控制、工作负载和漏洞的全面可见性，使安全团队能够更有效地管理和确保合规性。 通常，组织使用单独的工具来管理开发、数据、基础设施和访问。 CNAPP 通过将云安全态势管理 (CSPM)、云工作负载保护平台 (CWPP)、云合规性以及身份和访问管理 (IAM) 等各种功能集成到单个平台中来整合这些安全投资。 CNAPP 可以作为独立产品提供，也可以作为可单独购买的一套产品提供。

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security是一个云本地安全平台，提供应用程序生命周期的安全性，包括漏洞管理、威胁智能和容器安全。

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion是一个云安全平台，提供全面的云环境监控和管理，旨在提高组织的安全性，减少风险和合规性问题。

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud是一款容器安全平台，提供多云和混合部署的网络安全，支持Kubernetes集群的网络策略管理。

Stream Security

Stream Security

stream.security

Stream Security 应用提供无代理的实时检测，迅速识别根本原因，并提供全面的上下文信息，以支持快速响应。

Temperstack

Temperstack

temperstack.com

Temperstack是一款简化可观察性和事件管理的应用，支持多种监控工具的集成，帮助用户实现高可用性。

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig是一个云安全平台，提供实时监控与保护，支持容器和云服务的安全管理，帮助识别和响应威胁与脆弱性。

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai安全提供云身份和访问管理，保护多云环境中的敏感数据，支持准确的权限管理和安全合规性。

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security是一个无代理的云安全平台，实时识别和管理多云环境中的风险和合规性问题，提供全面的可见性和漏洞分析。

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica是一个云本地应用保护平台，帮助识别和修复从开发到生产的安全漏洞，确保应用程序的安全性和合规性。

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework是一个云安全平台，提供安全管理、漏洞管理和合规性监控，支持多云环境，帮助用户提高安全性和可见性。

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