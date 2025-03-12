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云原生应用保护平台（CNAPP）保护云原生应用从开发初始阶段到生产环境的整个开发生命周期。这些平台通过提供 DevSecOps、配置、访问控制、工作负载和漏洞的全面可见性，使安全团队能够更有效地管理和确保合规性。 通常，组织使用单独的工具来管理开发、数据、基础设施和访问。 CNAPP 通过将云安全态势管理 (CSPM)、云工作负载保护平台 (CWPP)、云合规性以及身份和访问管理 (IAM) 等各种功能集成到单个平台中来整合这些安全投资。 CNAPP 可以作为独立产品提供，也可以作为可单独购买的一套产品提供。
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Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security是一个云本地安全平台，提供应用程序生命周期的安全性，包括漏洞管理、威胁智能和容器安全。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。
Plerion
plerion.com
Plerion是一个云安全平台，提供全面的云环境监控和管理，旨在提高组织的安全性，减少风险和合规性问题。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud是一款容器安全平台，提供多云和混合部署的网络安全，支持Kubernetes集群的网络策略管理。
Stream Security
stream.security
Stream Security 应用提供无代理的实时检测，迅速识别根本原因，并提供全面的上下文信息，以支持快速响应。
Temperstack
temperstack.com
Temperstack是一款简化可观察性和事件管理的应用，支持多种监控工具的集成，帮助用户实现高可用性。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig是一个云安全平台，提供实时监控与保护，支持容器和云服务的安全管理，帮助识别和响应威胁与脆弱性。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai安全提供云身份和访问管理，保护多云环境中的敏感数据，支持准确的权限管理和安全合规性。
Orca Security
orca.security
Orca Security是一个无代理的云安全平台，实时识别和管理多云环境中的风险和合规性问题，提供全面的可见性和漏洞分析。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica是一个云本地应用保护平台，帮助识别和修复从开发到生产的安全漏洞，确保应用程序的安全性和合规性。
Lacework
lacework.com
Lacework是一个云安全平台，提供安全管理、漏洞管理和合规性监控，支持多云环境，帮助用户提高安全性和可见性。
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