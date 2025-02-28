Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security 是一家领先的公共云身份和访问管理解决方案提供商。 Sonrai Security 的使命是让各种规模的企业能够安全、自信地进行创新，为在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上运行的公司提供身份、访问和权限安全。该公司以开创云权限防火墙而闻名，支持一键最小权限，同时支持开发人员不间断的访问需求。 Sonrai Security 受到各行业领先公司的信赖，致力于推动云安全领域的创新和卓越。该公司受到云运营、开发和安全团队的信任。云权限防火墙会删除所有未使用的敏感权限、隔离未使用的身份并禁用未使用的服务和区域 - 所有这些都只需一键完成。对业务的干扰为零，因为使用敏感权限的所有身份都会保留其访问权限，并且任何新的访问权限都是通过自动化的chatops工作流程无缝授予的。 SecOps 团队实现最低权限所需的时间减少了 97%，攻击面减少了 92%。达到平台范围的最低权限后，Sonrai CIEM+ 解决方案会发现有毒的权限组合，并通过自动或详细的修复来关闭它们创建的意外攻击路径。