云原生应用保护平台（CNAPP） - 最热门应用 - 法罗群岛

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云原生应用保护平台（CNAPP）保护云原生应用从开发初始阶段到生产环境的整个开发生命周期。这些平台通过提供 DevSecOps、配置、访问控制、工作负载和漏洞的全面可见性，使安全团队能够更有效地管理和确保合规性。 通常，组织使用单独的工具来管理开发、数据、基础设施和访问。 CNAPP 通过将云安全态势管理 (CSPM)、云工作负载保护平台 (CWPP)、云合规性以及身份和访问管理 (IAM) 等各种功能集成到单个平台中来整合这些安全投资。 CNAPP 可以作为独立产品提供，也可以作为可单独购买的一套产品提供。
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Wiz
wiz.io
Wiz 通过启用新的运营模式，为客户（包括 40% 的财富 100 强企业）转变云安全。借助 Wiz，组织可以实现整个云生命周期的安全民主化，使开发团队能够快速、安全地构建。其云原生应用程序保护平台 (CNAPP) 提高了可见性、风险优先级和业务敏捷性，根据客户评论排名第一。 Wiz 的 CNAPP 在一个真正集成的平台中整合和关联多个云安全解决方案的风险，包括 CSPM、KSPM、CWPP、漏洞管理、IaC 扫描、CIEM、DSPM、容器安全、AI SPM、代码安全和 CDR 到单个平台中。全球数百家组织（包括 40% 的财富 100 强企业）可快速识别并消除云环境中的关键风险。其客户包括 ...
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 在整个应用程序生命周期中阻止云原生攻击，并且是唯一一家提供 100 万美元云原生保护保修的公司。作为云原生安全领域的先驱，Aqua 帮助客户降低风险，同时构建其业务的未来。 Aqua 平台是业界集成度最高的云原生应用程序保护平台 (CNAPP)，可保护从代码到云并返回的应用程序生命周期。 Aqua 成立于 2015 年，总部位于马萨诸塞州波士顿和伊利诺伊州拉马特甘，拥有遍布 40 多个国家的财富 1000 强客户。
CrowdStrike
crowdstrike.com
从端点到云的统一云安全。通过全球唯一的 CNAPP 构建云安全的统一代理和无代理方法，以实现完整的可见性和保护，阻止云漏洞并整合脱节的单点产品。我们保护您的云。你经营你的生意。
Plerion
plerion.com
Plerion 提供一体化云安全平台，支持跨 AWS、Azure 和 GCP 的工作负载 - 提供： - 云原生应用程序保护平台 (CNAPP) - 云安全态势管理 (CSPM) - 云工作负载保护平台 (CWPP) - 云基础设施权利管理 (CIEM) - 攻击路径分析 - 云资产清单 - 云检测和响应 (CDR) - 软件物料清单 (SBOM) - 安全左移 - 广泛且持续的合规性报告 Plerion 的风险驱动、威胁主导和上下文感知方法可帮助组织打破孤岛、减少警报疲劳并消除最重要的云安全风险。请访问 https://plerion.com/ 了解更多信息。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud 是业界唯一具有内置网络安全功能的容器安全平台，可防止、检测和缓解跨多云和混合部署的安全漏洞。 Calico Cloud 基于 Calico 开源构建，Calico 开源是采用最广泛的容器网络和安全解决方案。
Stream Security
stream.security
无代理、实时检测、直接根本原因以及快速响应所需的所有上下文。
Temperstack
temperstack.com
Temperstack，一种简化可观察性和事件管理的创新解决方案。通过产品化监控最佳实践和自动化工作，我们可以帮助您利用现有的可观察性工具轻松实现 >99.99% 的正常运行时间。截至 2024 年 6 月，Temperstack 支持 Datadog、New Relic、AWS CloudWatch、Google Cloud Operations Suite、Azure Monitor、PagerDuty 和 Opsgenie 的开箱即用集成。如果您使用希望我们集成的任何其他可观察工具，请通过我们的支持电子邮件告知我们。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure 是我们的 CNAPP 平台，超过 700 家企业客户使用该平台来解决企业规模的 CNAPP、VM、CSPM、CIEM、容器安全等问题。我们的平台涵盖预防、检测和响应，因此客户可以自信地保护容器、Kubernetes、主机/服务器和云服务。 Sysdig 提供跨多个云的大规模实时可见性，消除安全盲点。我们利用运行时的情报来确定警报的优先级，以便团队可以专注于高影响力的安全事件并提高效率。通过了解响应流程的整个源头并提出指导性修复建议，客户既可以修复生产中的问题，又不会浪费时间，还可以实时检测和响应威胁。借助 Sysdig Secure，您可以： - 阻止攻击速度提高 ...
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security 是一家领先的公共云身份和访问管理解决方案提供商。 Sonrai Security 的使命是让各种规模的企业能够安全、自信地进行创新，为在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上运行的公司提供身份、访问和权限安全。该公司以开创云权限防火墙而闻名，支持一键最小权限，同时支持开发人员不间断的访问需求。 Sonrai Security 受到各行业领先公司的信赖，致力于推动云安全领域的创新和卓越。该公司受到云运营、开发和安全团队的信任。云权限防火墙会删除所有未使用的敏感权限、隔离未使用的身份并禁用未使用的服务和区域 - 所有这些都只需一键完成。对业务的干...
Orca Security
orca.security
Orca 云安全平台可识别、优先处理并修复跨 AWS、Azure、Google Cloud、Kubernetes、阿里云和 Oracle 云的云资产中工作负载、配置和身份中的风险和合规性问题。 Orca 在单一平台上提供业界最全面的云安全解决方案，无需部署和维护多点解决方案。 Orca 采用无代理优先，使用 Orca 的专利 SideScanning™ 技术在几分钟内连接到您的环境，该技术无需代理即可提供对您的云环境的深入而广泛的可见性。此外，Orca 可以与第三方代理集成，以实现运行时可见性并保护关键工作负载。 Orca 处于利用生成式 AI 简化调查和加速修复的前沿 - 降低所需的技能水平...
Panoptica
panoptica.app
Panoptica 是思科强大的云原生应用程序保护平台，可发现并修复从开发到生产过程中的漏洞，确保您的应用程序安全且合规。通过基于图形的技术，该平台能够解锁视觉洞察、关键攻击路径并加快修复速度，以跨多个混合云平台保护您的现代应用程序。访问 https://www.panoptica.app 主要功能： - 可见性和上下文：Panoptica 通过识别攻击路径和优先考虑风险提供清晰的可见性和上下文，帮助您做出明智的决策。 - 全面、完整的覆盖：通过 Panoptica 的集成安全平台轻松管理您的云原生环境，减少通常因使用单独的孤立解决方案而造成的差距。 - 高级分析：利用先进的攻击路径和根本原因...
Lacework
lacework.com
Lacework提供原创且领先的数据驱动的云原生应用程序保护平台（CNAPP）。 Lacework 受到近 1,000 名全球创新者的信赖，可确保云从构建到运行的安全。 Lacework 使客户能够在一个统一的平台上确定风险的优先级、更快地发现已知和未知的威胁、实现持续的云合规性以及开发安全的代码而不会减慢速度。自 2017 年成立以来，Lacework 一直在完善单一云原生平台，以通过基于代理或无代理的方式摄取和理解尽可能多的数据，以提供最佳的安全性。然后，我们的统一平台使用这些数据来完成常见的云用例：状态管理、工作负载保护、漏洞管理、合规性、容器安全等。客户依靠 Lacework 来增加收...