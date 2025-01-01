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云文件安全软件 - 最热门应用

云文件安全软件旨在保护存储在基于云的 (SaaS) 应用程序中的信息。这些工具与云存储和文件共享平台集成，使公司能够识别和标记包含敏感或特权信息的文件。一旦贴上标签，公司就可以控制对这些文件的访问、跟踪其共享历史记录并防止未经授权的访问。 通过实施云访问控制和存储策略，这些工具增强了数据安全性。公司使用它们来实施安全协议、监控访问并保护云应用程序内和通过云应用程序传输的信息。管理员可以管理治理、设置权限并监督应用程序中的用户活动。此外，许多云安全产品还提供加密和数据丢失防护功能，以进一步保护存储在云中的文档和数据。

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Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin是一个云端管理工具，用于控制应用程序访问，支持定制策略和设备健康检查，增强安全性。

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit是一款提供端到端加密的文件协作平台，确保用户文件安全、私密地管理、同步和共享。

Proofpoint

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proofpoint.com

Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。

Qualys

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qualys.com

Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。

Virtru

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virtru.com

Virtru是一个数据安全平台，提供简单的端到端加密，保护电子邮件和文件，并支持权限管理与合规工具，适用于各种规模的组织。

CloudFuze

CloudFuze

cloudfuze.com

CloudFuze是一个云迁移平台，支持在多个云存储服务之间安全高效地传输和管理文件。

Coro

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coro.net

Coro是一个网络安全平台，提供针对邮件、数据、设备和云应用的保护，结合AI技术自动处理大部分安全威胁。

BetterCloud

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bettercloud.com

BetterCloud是一个SaaS管理平台，自动化用户管理、访问权限和安全政策，简化多SaaS环境中的操作。

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sendsafely.com

SendSafely是一款安全的文件共享应用，允许用户通过加密传输来安全交换文件和信息，支持多种设备和第三方系统集成。

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Redstor是一款云备份解决方案，用于保护Google Workspace中的数据，支持备份和恢复Gmail、Google Drive等服务的数据。

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