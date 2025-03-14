云文件安全软件 - 最热门应用

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云文件安全软件旨在保护存储在基于云的 (SaaS) 应用程序中的信息。这些工具与云存储和文件共享平台集成，使公司能够识别和标记包含敏感或特权信息的文件。一旦贴上标签，公司就可以控制对这些文件的访问、跟踪其共享历史记录并防止未经授权的访问。 通过实施云访问控制和存储策略，这些工具增强了数据安全性。公司使用它们来实施安全协议、监控访问并保护云应用程序内和通过云应用程序传输的信息。管理员可以管理治理、设置权限并监督应用程序中的用户活动。此外，许多云安全产品还提供加密和数据丢失防护功能，以进一步保护存储在云中的文档和数据。