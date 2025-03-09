找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
云文件安全软件旨在保护存储在基于云的 (SaaS) 应用程序中的信息。这些工具与云存储和文件共享平台集成，使公司能够识别和标记包含敏感或特权信息的文件。一旦贴上标签，公司就可以控制对这些文件的访问、跟踪其共享历史记录并防止未经授权的访问。 通过实施云访问控制和存储策略，这些工具增强了数据安全性。公司使用它们来实施安全协议、监控访问并保护云应用程序内和通过云应用程序传输的信息。管理员可以管理治理、设置权限并监督应用程序中的用户活动。此外，许多云安全产品还提供加密和数据丢失防护功能，以进一步保护存储在云中的文档和数据。
提交新应用
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud是一个SaaS管理平台，自动化用户管理、访问权限和安全政策，简化多SaaS环境中的操作。
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin是一个云端管理工具，用于控制应用程序访问，支持定制策略和设备健康检查，增强安全性。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。
Qualys
qualys.com
Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。
Tresorit
tresorit.com
Tresorit是一款提供端到端加密的文件协作平台，确保用户文件安全、私密地管理、同步和共享。
Virtru
virtru.com
Virtru是一个数据安全平台，提供简单的端到端加密，保护电子邮件和文件，并支持权限管理与合规工具，适用于各种规模的组织。
Redstor
redstor.com
Redstor 是基于云的本地和混合数据备份和恢复服务的领先提供商，其使命是使数据管理更简单、更轻松、更愉快，提供对所有数据的即时访问 - 无论数据存储在何处，都可以通过单一控制进行即时访问中心。 它帮助全球数千家企业（由国防和政府使用）保护其最有价值的资产之一：数据。它帮助企业遵守 GDPR – 符合最高标准（ISO27001 和 9001 认证），以确保数据的完整性和安全性。 小型企业需要经济实惠、安全、强大、易于管理的备份和恢复解决方案： * 50% 无法承受任何数量的数据丢失 * 大约 80% 的人会因为无法获取数据而遭遇停机 Redstor 的 MSP 备份和恢复解决方案是多租户且专为云而构建的，使您能够满足每个用户的期望，即无论何时需要（本地和云端）即时访问他们所需的数据、文件和操作系统。
Coro
coro.net
Coro是一个网络安全平台，提供针对邮件、数据、设备和云应用的保护，结合AI技术自动处理大部分安全威胁。
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely 可让您轻松地与任何设备上的任何人交换加密文件和信息。让我们解决安全文件交换的难题。 SendSafely 与许多流行的第三方系统集成，为您的用户已经了解和喜爱的平台添加端到端加密。我们让您可以通过向当前工作流程无缝添加加密来扩展现有应用程序和基础设施的功能。
CloudFuze
cloudfuze.com
CloudFuze是一个云迁移平台，支持在多个云存储服务之间安全高效地传输和管理文件。