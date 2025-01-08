云文件安全软件 - 最热门应用 - 冈比亚

Tresorit

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Tresorit 是一个端到端加密、零知识内容协作平台，使具有安全意识的公司能够安全地管理、同步、签名和共享其文件。与其他公共云供应商不同，Tresorit 无法访问用户的文件，这确保了最大程度的机密性。 - 毫不妥协的安全性：从您将文件上传到云端直至到达预期收件人，您的文件都会受到保护。从技术上讲，其他人不可能未经授权访问您的文件。 - 无缝、安全的团队合作：无论是人力资源文档、法律合同、财务计划还是绝密研发原型的个人数据 - Tresorit 都提供了一个数字工作空间，确保您的高度敏感文档的安全。 - 强大的控制和监控选项：管理和监督所有用户及其信息和活动。 Tresorit 提供强大的控制功能，因此您可以确保正确的员工访问正确的文件。 -Tresorit 是在严格监管的行业中运营的任何企业的理想补充解决方案，该行业必须遵守严格的标准。 Tresorit 可以与 Microsoft 的解决方案一起部署，以支持 GDPR、CCPA、HIPAA、TISAX、FINRA 或 ITAR 合规性。我们的客户端端到端加密技术可确保您最敏感的文档始终受到保护。