云文件安全软件 - 最热门应用 - 法罗群岛

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云文件安全软件旨在保护存储在基于云的 (SaaS) 应用程序中的信息。这些工具与云存储和文件共享平台集成，使公司能够识别和标记包含敏感或特权信息的文件。一旦贴上标签，公司就可以控制对这些文件的访问、跟踪其共享历史记录并防止未经授权的访问。 通过实施云访问控制和存储策略，这些工具增强了数据安全性。公司使用它们来实施安全协议、监控访问并保护云应用程序内和通过云应用程序传输的信息。管理员可以管理治理、设置权限并监督应用程序中的用户活动。此外，许多云安全产品还提供加密和数据丢失防护功能，以进一步保护存储在云中的文档和数据。
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Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo 是一个基于云的访问管理平台，可保护任何用户和设备从任何地方访问所有应用程序。它的设计易于使用和部署，同时提供身份保护和端点可见性。 Duo 通过强大的无密码身份验证和行业领先的多重身份验证 (MFA) 来验证用户身份。结合对用户设备的深入洞察，Duo 为您提供策略和控制，以根据端点或用户风险限制访问。
Tresorit
tresorit.com
Tresorit 是一个端到端加密、零知识内容协作平台，使具有安全意识的公司能够安全地管理、同步、签名和共享其文件。与其他公共云供应商不同，Tresorit 无法访问用户的文件，这确保了最大程度的机密性。 - 毫不妥协的安全性：从您将文件上传到云端直至到达预期收件人，您的文件都会受到保护。从技术上讲，其他人不可能未经授权访问您的文件。 - 无缝、安全的团队合作：无论是人力资源文档、法律合同、财务计划还是绝密研发原型的个人数据 - Tresorit 都提供了一个数字工作空间，确保您的高度敏感文档的安全。 - 强大的控制和监控选项：管理和监督所有用户及其信息和活动。 Tresorit 提供强大的控...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位于加利福尼亚州桑尼维尔的美国企业安全公司，为入站电子邮件安全、出站数据丢失防护、社交媒体、移动设备、数字风险、电子邮件加密、电子发现和电子邮件提供软件即服务和产品归档。
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR 是一种基于风险的一体化漏洞管理解决方案，可量化网络风险。它为组织提供了对其风险状况前所未有的洞察，并提供了降低风险的可行步骤。它还为网络安全和 IT 团队提供了一个共享协作平台，并能够快速调整和自动化无代码工作流程，通过自动修复和与 ServiceNow 等 ITSM 解决方案集成来应对威胁。
Virtru
virtru.com
Virtru 使军用级加密变得非常简单。从世界上最大的银行到最小的医疗保健机构，Virtru 帮助各种规模的组织通过针对日常业务应用程序的灵活的端到端加密来控制其数据。 Virtru 软件基于开放标准可信数据格式构建，易于使用，并与 Google Workspace/Gmail 和 Microsoft 365/Outlook、Google Drive 以及 Salesforce、Confluence 和 Zendesk 等企业应用程序无缝集成。精细的访问控制、自托管密钥管理选项、DLP 和审计可帮助我们的客户满足最严格的隐私和合规性要求，包括 ITAR、CMMC 2.0、CJIS、HIPAA ...
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud 是市场领先的 SaaS 管理平台，使 IT 团队能够消除高达 78% 的 SaaS 管理工作。 BetterCloud 可在多 SaaS 环境中自动执行入职、离职和生命周期中期变更、SaaS 应用程序访问和权利以及安全策略。通过简化和自动化关键工作（例如用户生命周期流程和日常运营），BetterCloud 的数千名客户享受到更高的运营效率和员工生产力。 BetterCloud 拥有 10 多年开创 SaaS 运营运动的经验，现在为全球最大的 SaaSOps 专家社区提供服务。作为行业领先的 SaaSOps 活动 Altitude 的主办方以及年度 SaaSOps 现状...
CloudFuze
cloudfuze.com
掌控您的所有内容，无论其存储在何处。 将文件从一个云顺利传输到另一个云。无论您需要将一些文件从一个云存储提供商传输到另一个云存储提供商，还是想要完全切换到新的云，CloudFuze 都能快速、安全地为您完成。 CloudFuze 是云文件传输和管理领域的全球领导者。其强大且注重安全的迁移引擎 CloudFuze X-Change 允许个人和企业在 Google Drive、OneDrive、Dropbox 以及其他 40 个消费者和企业连接器之间迁移数据。其智能云管理平台CloudFuze Connect允许任何人连接、搜索和共享分布在多个云中的文件。 CloudFuze 主要特点： •...
Coro
coro.net
Coro 是一种新型网络安全平台。保护整个公司安全的单一平台。使用 Coro 时，您可以保护电子邮件、数据、端点设备、云应用程序，甚至用户活动。有了 Coro，每个人都可以成为网络安全专家。 Coro 只需几分钟即可掌握，旨在将网络安全从您的待办事项列表中删除。 Coro 由人工智能提供支持，可以为您完成工作。我们的人工智能可以修复 95% 的威胁，其余的威胁您可以使用 Coro 独特的一键解决来处理。 Coro 相信，无论您的规模如何，您都有权获得企业级网络安全。获得您从未见过的网络安全。今天试试科罗。
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely 可让您轻松地与任何设备上的任何人交换加密文件和信息。让我们解决安全文件交换的难题。 SendSafely 与许多流行的第三方系统集成，为您的用户已经了解和喜爱的平台添加端到端加密。我们让您可以通过向当前工作流程无缝添加加密来扩展现有应用程序和基础设施的功能。
Redstor
redstor.com
Redstor 是基于云的本地和混合数据备份和恢复服务的领先提供商，其使命是使数据管理更简单、更轻松、更愉快，提供对所有数据的即时访问 - 无论数据存储在何处，都可以通过单一控制进行即时访问中心。 它帮助全球数千家企业（由国防和政府使用）保护其最有价值的资产之一：数据。它帮助企业遵守 GDPR – 符合最高标准（ISO27001 和 9001 认证），以确保数据的完整性和安全性。 小型企业需要经济实惠、安全、强大、易于管理的备份和恢复解决方案： * 50% 无法承受任何数量的数据丢失 * 大约 80% 的人会因为无法获取数据而遭遇停机 Redstor 的 MSP 备份和恢复解决方案是多租...