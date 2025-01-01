云电子邮件安全解决方案 - 最热门应用

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云电子邮件安全解决方案是电子邮件平台，旨在防止网络钓鱼诈骗，欺骗用户泄露敏感信息。这些由云电子邮件安全提供商管理的平台还会在包含恶意网站或恶意软件链接的电子邮件到达用户之前对其进行阻止。企业依靠云电子邮件安全解决方案来防止数据泄露、保护特权信息并通过阻止恶意软件和其他在线威胁来增强端点安全性。 这些工具是从安全电子邮件网关市场发展而来的，因为数字化转型减少了对本地电子邮件安全解决方案的需求。虽然与电子邮件反垃圾邮件软件和电子邮件加密工具有一些重叠，但云电子邮件安全解决方案更加全面，通常包含多种功能，这些功能也可以通过基于云的选项和本地选项提供。