云电子邮件安全解决方案 - 最热门应用

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云电子邮件安全解决方案是电子邮件平台，旨在防止网络钓鱼诈骗，欺骗用户泄露敏感信息。这些由云电子邮件安全提供商管理的平台还会在包含恶意网站或恶意软件链接的电子邮件到达用户之前对其进行阻止。企业依靠云电子邮件安全解决方案来防止数据泄露、保护特权信息并通过阻止恶意软件和其他在线威胁来增强端点安全性。 这些工具是从安全电子邮件网关市场发展而来的，因为数字化转型减少了对本地电子邮件安全解决方案的需求。虽然与电子邮件反垃圾邮件软件和电子邮件加密工具有一些重叠，但云电子邮件安全解决方案更加全面，通常包含多种功能，这些功能也可以通过基于云的选项和本地选项提供。
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Acronis
acronis.com
Acronis是一款全面的数据保护和网络安全解决方案，提供备份、恢复、实时保护和简单管理功能，支持多平台和操作系统。
HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity 提供针对 Microsoft 365 的全方位安全、合规和备份解决方案，保护邮件免受垃圾邮件、病毒、钓鱼和勒索软件的威胁。
Mimecast
mimecast.com
Mimecast是一款增强电子邮件安全的应用，利用AI和机器学习技术保护组织免受网络攻击和数据泄露。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard是一款AI驱动的反钓鱼解决方案，提供实时安全培训，针对实际钓鱼邮件，旨在提升员工安全意识和行为。
Guardz
guardz.com
Guardz是一个网络安全解决方案，帮助托管服务提供商保护客户免受网络威胁，自动化监测和响应机制，确保安全管理。
Coro
coro.net
Coro是一个网络安全平台，提供针对邮件、数据、设备和云应用的保护，结合AI技术自动处理大部分安全威胁。
Mailinblack
mailinblack.com
Mailinblack是一款电子邮件安全解决方案，保护用户免受网络钓鱼、恶意软件和垃圾邮件威胁，增强通信安全。
Bastion Technologies
bastion.tech
Bastion是为中小企业和服务提供商提供的网络安全平台，保护员工、邮件、数据和云应用免受数字威胁。
Trustifi
trustifi.com
Trustifi是一款电子邮件安全平台，提供加密、数据丢失防护和钓鱼检测，旨在保护敏感信息并确保合规性。
Valimail
valimail.com
Valimail是一个电子邮件身份验证管理平台，提供DMARC服务，以保护组织免受网络钓鱼攻击并增强电子邮件安全性。
GreatHorn
greathorn.com
由机器学习和自动响应功能提供支持，针对针对性电子邮件攻击提供全面的投递后保护。
Skysnag
skysnag.com
使用唯一的自主执行 DMARC 自动化软件，保护您的组织免受电子邮件假冒，并提高电子邮件的送达率。了解电子邮件发件人不可见的健康状况，并绕过所有电子邮件身份验证协议问题。也适用于希望在最短的时间内实现 DMARC 合规性的 MSP、服务提供商。