云电子邮件安全解决方案 - 最热门应用 - 爱尔兰

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云电子邮件安全解决方案是电子邮件平台，旨在防止网络钓鱼诈骗，欺骗用户泄露敏感信息。这些由云电子邮件安全提供商管理的平台还会在包含恶意网站或恶意软件链接的电子邮件到达用户之前对其进行阻止。企业依靠云电子邮件安全解决方案来防止数据泄露、保护特权信息并通过阻止恶意软件和其他在线威胁来增强端点安全性。 这些工具是从安全电子邮件网关市场发展而来的，因为数字化转型减少了对本地电子邮件安全解决方案的需求。虽然与电子邮件反垃圾邮件软件和电子邮件加密工具有一些重叠，但云电子邮件安全解决方案更加全面，通常包含多种功能，这些功能也可以通过基于云的选项和本地选项提供。
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Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位于加利福尼亚州桑尼维尔的美国企业安全公司，为入站电子邮件安全、出站数据丢失防护、社交媒体、移动设备、数字风险、电子邮件加密、电子发现和电子邮件提供软件即服务和产品归档。
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection 是市场上唯一涵盖 Microsoft 365 安全性、合规性和备份各个方面的解决方案。从各种捆绑包中进行选择以满足您的业务需求，并享受最先进的电子邮件安全性，防止垃圾邮件、病毒、网络钓鱼和勒索软件；加上电子邮件签名和免责声明。您还可以受益于高级威胁防护 (ATP)，以保护您的用户免受最复杂的电子邮件攻击，自动电子邮件连续性以防止意外停机，以及合法合规的电子邮件归档以确保所有电子邮件的安全和可搜索。您甚至可以选择备份和恢复邮箱、Teams、OneDrive 和 SharePoint 中的端点和 Microsoft 365 数据。 365 Total Protection 与 Microsoft 365 的定制集成简化了您的整个体验：从注册到设置，再到功能和用户管理。其中央控制台完美融合了数据隐私和易用性，使您能够做得更多、更少担心。
Acronis
acronis.com
Acronis Cyber Protect 为整个环境提供针对网络威胁的强大保护、无与伦比的备份和恢复功能以及通过单一管理平台简化的管理和可见性。 Acronis Cyber Protect 的主要功能包括： · 网络威胁防护：使用人工智能 (AI) 和机器学习 (ML)，主动保护数据、应用程序和系统免受高级网络攻击，包括勒索软件和其他形式的恶意软件。 · 快速恢复：减少对中央 IT 支持的依赖，使用户能够启动分布式端点的一键恢复，包括物理工作负载的裸机恢复。 · 降低总体拥有成本：广泛的多代操作系统支持可实现供应商整合，同时确保全面的保护。 · 简化管理：集中管理包括本地自治以及与现有第三方工具的无缝集成，以提供备份和恢复操作的统一视图以及广泛的多代操作系统支持。 · 数据主权：通过使用 Acronis 广泛的全球数据中心网络，用户可以确保合规性并掌握区域数据主权法律，让用户高枕无忧并遵守法规。
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard（以前称为“Retruster”）是唯一一款由人工智能驱动的反网络钓鱼解决方案，可针对您的组织可能收到的实际网络钓鱼电子邮件提供上下文和实时的安全培训。我们将解决方案与沉浸式安全培训计划相结合，提供持续更新、相关且高度吸引人的内容，这些内容专门用于改变员工行为并在整个企业内促进强大的安全文化。
Mimecast
mimecast.com
Mimecast 的 AI 驱动的高级电子邮件安全可阻止最危险的电子邮件攻击，从网络钓鱼和勒索软件到社会工程、支付欺诈和冒充。借助 Mimecast 的高级电子邮件安全，您可以获得： - 业界最佳的保护：通过人工智能驱动的行业领先检测来阻止基于电子邮件的威胁，受到超过 42,000 名客户的信赖。 - 部署灵活性：选择您的部署选项 - 使用或不使用网关提供电子邮件安全性。 - 人工智能驱动的世界级检测：利用人工智能、机器学习和社交图谱的力量，使安全变得更加智能并赋予员工权力。
Valimail
valimail.com
Valimail 是 DMARC 即服务的全球领导者，也是托管 DMARC 的发明者。该公司的云原生产品通过验证发送者身份来阻止假冒攻击并保护品牌。凭借行业领先的专利技术，Valimail 为各种类型和各种规模的企业解锁 DMARC 强制执行，将强制执行成功率从低于 25% 提高到超过 95%。作为唯一获得 FedRAMP 认证的平台以及经过审查的 Microsoft 365 环境和 Twilio SendGrid 的 DMARC 合作伙伴，Valimail 还在每个关键电子邮件身份验证标准机构中占据领导地位，致力于提高电子邮件生态系统的信任和安全性。欲了解更多信息，请访问 www.valimail.com。
Coro
coro.net
Coro 是一种新型网络安全平台。保护整个公司安全的单一平台。使用 Coro 时，您可以保护电子邮件、数据、端点设备、云应用程序，甚至用户活动。有了 Coro，每个人都可以成为网络安全专家。 Coro 只需几分钟即可掌握，旨在将网络安全从您的待办事项列表中删除。 Coro 由人工智能提供支持，可以为您完成工作。我们的人工智能可以修复 95% 的威胁，其余的威胁您可以使用 Coro 独特的一键解决来处理。 Coro 相信，无论您的规模如何，您都有权获得企业级网络安全。获得您从未见过的网络安全。今天试试科罗。
Guardz
guardz.com
Guardz 是一款领先的统一网络安全解决方案，专为托管服务提供商 (MSP) 设计，使他们能够利用人工智能和多层方法来打击网络钓鱼、勒索软件攻击、数据丢失和用户风险，从而保护客户免受不断变化的数字威胁。我们的技术通过在单一管理平台中自动执行跨用户数据、设备、电子邮件和云目录的检测和响应流程来简化网络安全。在 Guardz，我们致力于让您安心并实现业务连续性。将顶级网络安全技术与深厚的保险专业知识相结合，确保您的安全措施得到持续监控、管理和优化。
Skysnag
skysnag.com
使用唯一的自主执行 DMARC 自动化软件，保护您的组织免受电子邮件假冒，并提高电子邮件的送达率。了解电子邮件发件人不可见的健康状况，并绕过所有电子邮件身份验证协议问题。也适用于希望在最短的时间内实现 DMARC 合规性的 MSP、服务提供商。
Trustifi
trustifi.com
Trustifi 是一家网络安全公司，提供在软件即服务平台上提供的解决方案。 Trustifi 凭借最易于使用和部署的电子邮件安全产品引领市场，该产品由单一供应商提供入站和出站电子邮件安全。对于任何组织（除了员工之外）来说，最有价值的资产是电子邮件中包含的数据，Trustifi 的主要目标是保护客户的数据、声誉和品牌免受与电子邮件相关的所有威胁。借助 Trustifi 的入站防护、数据丢失防护、帐户接管保护和电子邮件加密，客户始终领先攻击者一步。 www.trustifi.com
Bastion Technologies
bastion.tech
Bastion 是一种新型网络安全平台，适用于中小型企业 (SMB) 以及支持它们的托管服务提供商 (MSP)。保护整个公司安全的单一平台。 Bastion 保护员工、电子邮件、数据和云应用程序免受不断变化的数字威胁。通过提供一套满足预算、安全性和安心要求的安全模块，Bastion 帮助中小型企业抵御网络钓鱼、勒索软件攻击、数据丢失和用户疏忽。
Mailinblack
mailinblack.com
使用法国领先的电子邮件保护解决方案保护您的企业和员工免受威胁。 Mailinblack 技术结合了人工智能和人类智能，20 多年来已得到公司、卫生机构和公共机构的认可。加入我们的 14,000 名客户，除了世界一流的支持服务外，他们还可以受益于适合其组织的有效且可升级的解决方案。
GreatHorn
greathorn.com
由机器学习和自动响应功能提供支持，针对针对性电子邮件攻击提供全面的投递后保护。