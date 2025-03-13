云边缘安全软件 - 最热门应用

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云边缘安全解决方案为企业提供基于云的方法来安全地访问互联网、云应用程序和企业网络。这些解决方案利用 SD-WAN 技术，将软件定义的网络与广域网集成在一起，使它们能够在任何位置进行操作，同时整合安全功能以保护所有网络活动。 通过结合安全 Web 网关 (SWG)、云访问安全代理 (CASB) 和 Web 应用程序防火墙 (WAF) 等传统工具的安全功能，公司可以简化安全管理。这种方法允许企业和安全团队集中了解安全策略、活动和风险，从而消除用户与多个工具交互或进行重复身份验证过程的需要。统一安全解决方案旨在提供跨复杂混合环境的全面可见性，从而简化管理员的工作。使用单一工具，他们可以对所有用户活动和网络流量进行分类、管理和监控，而不会影响最终用户体验。 虽然云边缘安全工具与 CASB、WAF 和 SWG 等传统技术之间存在一些重叠，但后者通常独立运行，并且无法在混合环境中提供相同级别的可见性和可访问性。最具有可比性的替代方案是软件定义边界 (SDP)，它提供统一的网络安全，但不提供对基于云的应用程序、网络和 Web 浏览器的集成访问。
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Fastly
fastly.com
Fastly是一个边缘云平台，为开发者提供内容交付网络、图像优化、视频流、云安全和负载均衡服务。
Twingate
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Twingate是一个安全的远程访问解决方案，允许用户安全访问企业内部应用和资源，简化管理并增强安全性。
Akamai
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Akamai是一个领先的内容分发网络和云服务提供商，提供快速、安全的在线体验与强大的数据处理能力。
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Axis Security是一个云平台，提供基于零信任的安全远程访问，确保用户安全地访问应用程序和资源，降低数据泄露风险。
Netskope
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Netskope是一款云安全平台，提供实时监控和数据保护，帮助组织安全地管理云应用程序和数据访问。
Cisco Umbrella
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思科伞是一款云原生的安全解决方案，提供DNS层安全、恶意请求阻止和数据泄露防护等功能，帮助组织提升网络安全。
Webscale
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Webscale是一款云平台应用，提供安全、可扩展的基础设施管理，支持企业在多云环境中优化网络性能和资源配置。