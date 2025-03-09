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云边缘安全软件
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云边缘安全软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

云边缘安全解决方案为企业提供基于云的方法来安全地访问互联网、云应用程序和企业网络。这些解决方案利用 SD-WAN 技术，将软件定义的网络与广域网集成在一起，使它们能够在任何位置进行操作，同时整合安全功能以保护所有网络活动。 通过结合安全 Web 网关 (SWG)、云访问安全代理 (CASB) 和 Web 应用程序防火墙 (WAF) 等传统工具的安全功能，公司可以简化安全管理。这种方法允许企业和安全团队集中了解安全策略、活动和风险，从而消除用户与多个工具交互或进行重复身份验证过程的需要。统一安全解决方案旨在提供跨复杂混合环境的全面可见性，从而简化管理员的工作。使用单一工具，他们可以对所有用户活动和网络流量进行分类、管理和监控，而不会影响最终用户体验。 虽然云边缘安全工具与 CASB、WAF 和 SWG 等传统技术之间存在一些重叠，但后者通常独立运行，并且无法在混合环境中提供相同级别的可见性和可访问性。最具有可比性的替代方案是软件定义边界 (SDP)，它提供统一的网络安全，但不提供对基于云的应用程序、网络和 Web 浏览器的集成访问。

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Akamai

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Akamai是一个领先的内容分发网络和云服务提供商，提供快速、安全的在线体验与强大的数据处理能力。

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Fastly是一个边缘云平台，为开发者提供内容交付网络、图像优化、视频流、云安全和负载均衡服务。

Netskope

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netskope.com

Netskope是一款云安全平台，提供实时监控和数据保护，帮助组织安全地管理云应用程序和数据访问。

Webscale

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webscale.com

概述 Webscale 是现代商业的云平台，为全球品牌提供安全性、可扩展性、性能和自动化。 Webscale SaaS 平台利用自动化和 DevOps 协议来简化多云环境中基础设施的部署、管理和维护，包括 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 和 Microsoft Azure。 Webscale 为十二个国家和八家财富 1000 强企业的数千个 B2C、B2B 和 B2E 电子商务店面提供支持，并在加利福尼亚州圣克拉拉、科罗拉多州博尔德、德克萨斯州圣安东尼奥、印度班加罗尔和英国伦敦设有办事处。

Cisco Umbrella

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umbrella.cisco.com

Cisco Umbrella 通过在单一云原生解决方案中提供一组融合功能，简化了网络安全和合规性。其结合了 DNS 层安全性、安全 Web 网关、CASB 等，可提供令客户满意的端到端体验。 Umbrella 每天处理超过 6000 亿个互联网请求，并利用 Cisco Talos 中全球最大的网络威胁情报团队，多次获得 AV-TEST 安全效能排名第一。无论您是需要加强当前的安全堆栈还是想要过渡到更加基于 SASE 的架构，Umbrella 都能让您自信地实现当今的云安全目标并拥抱明天的机遇。

Twingate

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twingate.com

Twingate是一个安全的远程访问解决方案，允许用户安全访问企业内部应用和资源，简化管理并增强安全性。

Axis Security

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axissecurity.com

Axis Security是一个云平台，提供基于零信任的安全远程访问，确保用户安全地访问应用程序和资源，降低数据泄露风险。

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