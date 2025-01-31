云边缘安全软件 - 最热门应用 - 苏丹

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云边缘安全解决方案为企业提供基于云的方法来安全地访问互联网、云应用程序和企业网络。这些解决方案利用 SD-WAN 技术，将软件定义的网络与广域网集成在一起，使它们能够在任何位置进行操作，同时整合安全功能以保护所有网络活动。 通过结合安全 Web 网关 (SWG)、云访问安全代理 (CASB) 和 Web 应用程序防火墙 (WAF) 等传统工具的安全功能，公司可以简化安全管理。这种方法允许企业和安全团队集中了解安全策略、活动和风险，从而消除用户与多个工具交互或进行重复身份验证过程的需要。统一安全解决方案旨在提供跨复杂混合环境的全面可见性，从而简化管理员的工作。使用单一工具，他们可以对所有用户活动和网络流量进行分类、管理和监控，而不会影响最终用户体验。 虽然云边缘安全工具与 CASB、WAF 和 SWG 等传统技术之间存在一些重叠，但后者通常独立运行，并且无法在混合环境中提供相同级别的可见性和可访问性。最具有可比性的替代方案是软件定义边界 (SDP)，它提供统一的网络安全，但不提供对基于云的应用程序、网络和 Web 浏览器的集成访问。
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Akamai
akamai.com
Akamai 是一家领先的内容交付网络 (CDN) 和云服务提供商，专注于优化用户和企业的在线体验。 主要特点： * 内容交付：Akamai 加速 Web 内容和应用程序的交付，确保全球用户快速可靠的访问。 * 安全解决方案：该平台提供强大的安全功能，包括 DDoS 防护和 Web 应用程序防火墙，以防范在线威胁。 * 边缘计算：Akamai 利用边缘计算来处理更靠近用户的数据，从而提高性能并减少延迟。 * 可扩展性：企业可以利用 Akamai 针对不同需求量身定制的灵活解决方案轻松扩展其在线运营。
Fastly
fastly.com
Fastly是一家美国云计算服务提供商。它将其网络描述为边缘云平台，旨在帮助开发人员将其核心云基础设施扩展到网络边缘，更接近用户。 Fastly 边缘云平台包括其内容交付网络 (CDN)、图像优化、视频和流媒体、云安全和负载平衡服务。 Fastly 的云安全服务包括拒绝服务攻击防护、机器人缓解和 Web 应用程序防火墙。 Fastly Web 应用程序防火墙使用开放 Web 应用程序安全项目 ModSecurity 核心规则集及其自己的规则集。 Fastly 平台构建在 Varnish 之上。
Netskope
netskope.com
Netskope 是全球 SASE 领导者，帮助组织应用零信任原则和 AI/ML 创新来保护数据并防御网络威胁。 Netskope 平台快速且易于使用，为随时随地的人员、设备和数据提供优化的访问和实时安全性。 Netskope 帮助客户降低风险、提高性能并获得对任何云、Web 和私有应用程序活动的无与伦比的可见性。成千上万的客户信任 Netskope 及其强大的 NewEdge 网络来应对不断变化的威胁、新风险、技术转变、组织和网络变化以及新的监管要求。
Webscale
webscale.com
概述 Webscale 是现代商业的云平台，为全球品牌提供安全性、可扩展性、性能和自动化。 Webscale SaaS 平台利用自动化和 DevOps 协议来简化多云环境中基础设施的部署、管理和维护，包括 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 和 Microsoft Azure。 Webscale 为十二个国家和八家财富 1000 强企业的数千个 B2C、B2B 和 B2E 电子商务店面提供支持，并在加利福尼亚州圣克拉拉、科罗拉多州博尔德、德克萨斯州圣安东尼奥、印度班加罗尔和英国伦敦设有办事处。
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
Cisco Umbrella 通过在单一云原生解决方案中提供一组融合功能，简化了网络安全和合规性。其结合了 DNS 层安全性、安全 Web 网关、CASB 等，可提供令客户满意的端到端体验。 Umbrella 每天处理超过 6000 亿个互联网请求，并利用 Cisco Talos 中全球最大的网络威胁情报团队，多次获得 AV-TEST 安全效能排名第一。无论您是需要加强当前的安全堆栈还是想要过渡到更加基于 SASE 的架构，Umbrella 都能让您自信地实现当今的云安全目标并拥抱明天的机遇。
Twingate
twingate.com
Twingate 是一种安全的远程访问解决方案，适用于组织的私有应用程序、数据和环境，无论它们是在本地还是在云中。它旨在让 DevOps 团队、IT/基础设施团队和最终用户的生活变得更轻松，它取代了过时的业务 VPN，这些 VPN 并不是为应对当今的世界而构建的。
Axis Security
axissecurity.com
Atmos 是由 Axis 提供支持的现代安全服务边缘 (SSE) 平台。 Atmos 将用户安全地连接到完成工作所需的业务资源，无论应用程序、设备或位置如何。该平台巧妙地将 ZTNA、SWG、CASB 和数字体验监控集成到一个云交付平台中，并通过一个易于使用的管理平台来管理这一切。 Atmos 平台拥有超过 350 个跨 Amazon Web Services Global Accelerator、Google Cloud Platform 和 Oracle 网络运行的云边缘，可帮助安全、网络和 IT 领导者使员工、合作伙伴和客户能够安全地访问业务数据，而不会遇到网络陷阱其他所有零信任服务都面临着以中心为中心的解决方案或应用程序限制。 Atmos 采用内联方式，支持所有端口和协议，同时检查所有流量。借助代理和无代理支持，Atmos 根据身份和策略代理一系列外科手术式、一对一、最低权限的连接，并执行重要的最终用户体验监控以跟踪连接（逐跳）并授权 IT 部门查明问题。体验与 Axis Atmos 协调工作。