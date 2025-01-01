云边缘安全软件 - 最热门应用 - 瑙鲁

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云边缘安全解决方案为企业提供基于云的方法来安全地访问互联网、云应用程序和企业网络。这些解决方案利用 SD-WAN 技术，将软件定义的网络与广域网集成在一起，使它们能够在任何位置进行操作，同时整合安全功能以保护所有网络活动。 通过结合安全 Web 网关 (SWG)、云访问安全代理 (CASB) 和 Web 应用程序防火墙 (WAF) 等传统工具的安全功能，公司可以简化安全管理。这种方法允许企业和安全团队集中了解安全策略、活动和风险，从而消除用户与多个工具交互或进行重复身份验证过程的需要。统一安全解决方案旨在提供跨复杂混合环境的全面可见性，从而简化管理员的工作。使用单一工具，他们可以对所有用户活动和网络流量进行分类、管理和监控，而不会影响最终用户体验。 虽然云边缘安全工具与 CASB、WAF 和 SWG 等传统技术之间存在一些重叠，但后者通常独立运行，并且无法在混合环境中提供相同级别的可见性和可访问性。最具有可比性的替代方案是软件定义边界 (SDP)，它提供统一的网络安全，但不提供对基于云的应用程序、网络和 Web 浏览器的集成访问。
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Fastly
fastly.com
Fastly是一家美国云计算服务提供商。它将其网络描述为边缘云平台，旨在帮助开发人员将其核心云基础设施扩展到网络边缘，更接近用户。 Fastly 边缘云平台包括其内容交付网络 (CDN)、图像优化、视频和流媒体、云安全和负载平衡服务。 Fastly 的云安全服务包括拒绝服务攻击防护、机器人缓解和 Web 应用程序防火墙。 Fastly Web 应用程序防火墙使用开放 Web 应用程序安全项目 ModSecurity 核心规则集及其自己的规则集。 Fastly 平台构建在 Varnish 之上。
Twingate
twingate.com
Twingate 是一种安全的远程访问解决方案，适用于组织的私有应用程序、数据和环境，无论它们是在本地还是在云中。它旨在让 DevOps 团队、IT/基础设施团队和最终用户的生活变得更轻松，它取代了过时的业务 VPN，这些 VPN 并不是为应对当今的世界而构建的。
Netskope
netskope.com
Netskope 是全球 SASE 领导者，帮助组织应用零信任原则和 AI/ML 创新来保护数据并防御网络威胁。 Netskope 平台快速且易于使用，为随时随地的人员、设备和数据提供优化的访问和实时安全性。 Netskope 帮助客户降低风险、提高性能并获得对任何云、Web 和私有应用程序活动的无与伦比的可见性。成千上万的客户信任 Netskope 及其强大的 NewEdge 网络来应对不断变化的威胁、新风险、技术转变、组织和网络变化以及新的监管要求。
Akamai
akamai.com
Akamai 是一家领先的内容交付网络 (CDN) 和云服务提供商，专注于优化用户和企业的在线体验。 主要特点： * 内容交付：Akamai 加速 Web 内容和应用程序的交付，确保全球用户快速可靠的访问。 * 安全解决方案：该平台提供强大的安全功能，包括 DDoS 防护和 Web 应用程序防火墙，以防范在线威胁。 * 边缘计算：Akamai 利用边缘计算来处理更靠近用户的数据，从而提高性能并减少延迟。 * 可扩展性：企业可以利用 Akamai 针对不同需求量身定制的灵活解决方案轻松扩展其在线运营。
Axis Security
axissecurity.com
Atmos 是由 Axis 提供支持的现代安全服务边缘 (SSE) 平台。 Atmos 将用户安全地连接到完成工作所需的业务资源，无论应用程序、设备或位置如何。该平台巧妙地将 ZTNA、SWG、CASB 和数字体验监控集成到一个云交付平台中，并通过一个易于使用的管理平台来管理这一切。 Atmos 平台拥有超过 350 个跨 Amazon Web Services Global Accelerator、Google Cloud Platform 和 Oracle 网络运行的云边缘，可帮助安全、网络和 IT 领导者使员工、合作伙伴和客户能够安全地访问业务数据，而不会遇到网络陷阱其他所有零信任服...
Webscale
webscale.com
概述 Webscale 是现代商业的云平台，为全球品牌提供安全性、可扩展性、性能和自动化。 Webscale SaaS 平台利用自动化和 DevOps 协议来简化多云环境中基础设施的部署、管理和维护，包括 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 和 Microsoft Azure。 Webscale 为十二个国家和八家财富 1000 强企业的数千个 B2C、B2B 和 B2E 电子商务店面提供支持，并在加利福尼亚州圣克拉拉、科罗拉多州博尔德、德克萨斯州圣安东尼奥、印度班加罗尔和英国伦敦设有办事处。
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
Cisco Umbrella 通过在单一云原生解决方案中提供一组融合功能，简化了网络安全和合规性。其结合了 DNS 层安全性、安全 Web 网关、CASB 等，可提供令客户满意的端到端体验。 Umbrella 每天处理超过 6000 亿个互联网请求，并利用 Cisco Talos 中全球最大的网络威胁情报团队，多次获得 AV-TEST 安全效能排名第一。无论您是需要加强当前的安全堆栈还是想要过渡到更加基于 SASE 的架构，Umbrella 都能让您自信地实现当今的云安全目标并拥抱明天的机遇。