最热门 最近添加 云边缘安全软件 - 最热门应用 - 几内亚比绍

云边缘安全解决方案为企业提供基于云的方法来安全地访问互联网、云应用程序和企业网络。这些解决方案利用 SD-WAN 技术，将软件定义的网络与广域网集成在一起，使它们能够在任何位置进行操作，同时整合安全功能以保护所有网络活动。 通过结合安全 Web 网关 (SWG)、云访问安全代理 (CASB) 和 Web 应用程序防火墙 (WAF) 等传统工具的安全功能，公司可以简化安全管理。这种方法允许企业和安全团队集中了解安全策略、活动和风险，从而消除用户与多个工具交互或进行重复身份验证过程的需要。统一安全解决方案旨在提供跨复杂混合环境的全面可见性，从而简化管理员的工作。使用单一工具，他们可以对所有用户活动和网络流量进行分类、管理和监控，而不会影响最终用户体验。 虽然云边缘安全工具与 CASB、WAF 和 SWG 等传统技术之间存在一些重叠，但后者通常独立运行，并且无法在混合环境中提供相同级别的可见性和可访问性。最具有可比性的替代方案是软件定义边界 (SDP)，它提供统一的网络安全，但不提供对基于云的应用程序、网络和 Web 浏览器的集成访问。