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最热门 最近添加 云检测和响应 (CDR) 软件 - 最热门应用

云检测和响应 (CDR) 软件通过自动执行威胁检测和响应，为云环境提供全面的安全性。该技术可确保公司全面了解其云系统，并包括解决跨云应用程序 (SaaS) 和基础设施 (IaaS) 的威胁和攻击的机制。通过分析事件日志并从攻击中提取见解，CDR 帮助安全团队增强整体安全态势。 虽然 CDR 软件与端点检测和响应 (EDR)、扩展检测和响应 (XDR) 以及网络检测和响应 (NDR) 等其他威胁检测和响应解决方案共享功能，但它的重点仍然不同。 EDR 针对系统端点的活动监控，NDR 致力于保护网络环境。 XDR 范围更广，可监控网络、端点、云服务和虚拟环境。相比之下，CDR 仅致力于监控和保护整个云环境。