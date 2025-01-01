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云检测和响应 (CDR) 软件
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云检测和响应 (CDR) 软件 - 最热门应用

云检测和响应 (CDR) 软件通过自动执行威胁检测和响应，为云环境提供全面的安全性。该技术可确保公司全面了解其云系统，并包括解决跨云应用程序 (SaaS) 和基础设施 (IaaS) 的威胁和攻击的机制。通过分析事件日志并从攻击中提取见解，CDR 帮助安全团队增强整体安全态势。 虽然 CDR 软件与端点检测和响应 (EDR)、扩展检测和响应 (XDR) 以及网络检测和响应 (NDR) 等其他威胁检测和响应解决方案共享功能，但它的重点仍然不同。 EDR 针对系统端点的活动监控，NDR 致力于保护网络环境。 XDR 范围更广，可监控网络、端点、云服务和虚拟环境。相比之下，CDR 仅致力于监控和保护整个云环境。

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Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。

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Extrahop是一个网络分析平台，帮助组织监视和分析网络，管理网络安全和性能，支持恶意软件检测和数据包取证。

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Sysdig是一个云安全平台，提供实时监控与保护，支持容器和云服务的安全管理，帮助识别和响应威胁与脆弱性。

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Sonrai安全提供云身份和访问管理，保护多云环境中的敏感数据，支持准确的权限管理和安全合规性。

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Orca Security是一个无代理的云安全平台，实时识别和管理多云环境中的风险和合规性问题，提供全面的可见性和漏洞分析。

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