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云检测和响应 (CDR) 软件
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云检测和响应 (CDR) 软件 - 最热门应用 - 波兰

云检测和响应 (CDR) 软件通过自动执行威胁检测和响应，为云环境提供全面的安全性。该技术可确保公司全面了解其云系统，并包括解决跨云应用程序 (SaaS) 和基础设施 (IaaS) 的威胁和攻击的机制。通过分析事件日志并从攻击中提取见解，CDR 帮助安全团队增强整体安全态势。 虽然 CDR 软件与端点检测和响应 (EDR)、扩展检测和响应 (XDR) 以及网络检测和响应 (NDR) 等其他威胁检测和响应解决方案共享功能，但它的重点仍然不同。 EDR 针对系统端点的活动监控，NDR 致力于保护网络环境。 XDR 范围更广，可监控网络、端点、云服务和虚拟环境。相比之下，CDR 仅致力于监控和保护整个云环境。

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz 通过启用新的运营模式，为客户（包括 40% 的财富 100 强企业）转变云安全。借助 Wiz，组织可以实现整个云生命周期的安全民主化，使开发团队能够快速、安全地构建。其云原生应用程序保护平台 (CNAPP) 提高了可见性、风险优先级和业务敏捷性，根据客户评论排名第一。 Wiz 的 CNAPP 在一个真正集成的平台中整合和关联多个云安全解决方案的风险，包括 CSPM、KSPM、CWPP、漏洞管理、IaC 扫描、CIEM、DSPM、容器安全、AI SPM、代码安全和 CDR 到单个平台中。全球数百家组织（包括 40% 的财富 100 强企业）可快速识别并消除云环境中的关键风险。其客户包括 Salesforce、Slack、Mars、BMW、Avery Dennison、Priceline、Cushman & Wakefield、DocuSign、Plaid 和 Agoda 等。 Wiz 得到了红杉资本、Index Ventures、Insight Partners、Salesforce、Blackstone、Advent、Greenoaks、Lightspeed 和 Aglaé 的支持。访问 https://www.wiz.io 了解更多信息。

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop 是企业值得信赖的网络安全合作伙伴，可以揭示网络风险并增强业务弹性。用于网络检测和响应以及网络性能管理的 ExtraHop RevealX 平台独特地提供组织所需的即时可见性和无与伦比的解密功能，以暴露其他工具无法发现的网络风险和性能问题。当组织通过 ExtraHop 获得完全的网络透明度时，他们可以更智能地进行调查、更快地阻止威胁并保持运营运行。 RevealX 在本地或云端部署。它解决了以下用例： - 勒索软件 - 零信任 - 软件供应链攻击 - 横向移动和 C2 通信 - 安全卫生 - 网络和应用程序性能管理 - IDS - 取证等 我们的一些优势： 持续和按需 PCAP ：完整的数据包处理优于 NetFlow，并产生更高质量的检测。跨各种协议（包括 SSL/TLS、MS-RPC、WinRM 和 SMBv3）的战略解密可让您更好地了解隐藏在加密流量中的早期威胁，因为它们试图在您的网络中横向移动。协议覆盖范围：RevealX 可解码 70 多种网络协议。云规模机器学习：而不是依赖有限的

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca 云安全平台可识别、优先处理并修复跨 AWS、Azure、Google Cloud、Kubernetes、阿里云和 Oracle 云的云资产中工作负载、配置和身份中的风险和合规性问题。 Orca 在单一平台上提供业界最全面的云安全解决方案，无需部署和维护多点解决方案。 Orca 采用无代理优先，使用 Orca 的专利 SideScanning™ 技术在几分钟内连接到您的环境，该技术无需代理即可提供对您的云环境的深入而广泛的可见性。此外，Orca 可以与第三方代理集成，以实现运行时可见性并保护关键工作负载。 Orca 处于利用生成式 AI 简化调查和加速修复的前沿 - 降低所需的技能水平并节省云安全、DevOps 和开发团队的时间和精力，同时显着改善安全结果。作为云原生应用保护平台 (CNAPP)，Orca 将许多单点解决方案整合到一个平台中，包括：CSPM、CWPP、CIEM、漏洞管理、容器和 Kubernetes 安全、DSPM、API 安全、CDR、多云合规性、左移安全性和 AI-SPM。

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security 是一家领先的公共云身份和访问管理解决方案提供商。 Sonrai Security 的使命是让各种规模的企业能够安全、自信地进行创新，为在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上运行的公司提供身份、访问和权限安全。该公司以开创云权限防火墙而闻名，支持一键最小权限，同时支持开发人员不间断的访问需求。 Sonrai Security 受到各行业领先公司的信赖，致力于推动云安全领域的创新和卓越。该公司受到云运营、开发和安全团队的信任。云权限防火墙会删除所有未使用的敏感权限、隔离未使用的身份并禁用未使用的服务和区域 - 所有这些都只需一键完成。对业务的干扰为零，因为使用敏感权限的所有身份都会保留其访问权限，并且任何新的访问权限都是通过自动化的chatops工作流程无缝授予的。 SecOps 团队实现最小权限所需的时间减少了 97%，攻击面减少了 92%。达到平台范围的最低权限后，Sonrai CIEM+ 解决方案会发现有毒的权限组合，并通过自动或详细的修复来关闭它们创建的意外攻击路径。

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig Secure 是我们的 CNAPP 平台，超过 700 家企业客户使用该平台来解决企业规模的 CNAPP、VM、CSPM、CIEM、容器安全等问题。我们的平台涵盖预防、检测和响应，因此客户可以自信地保护容器、Kubernetes、主机/服务器和云服务。 Sysdig 提供跨多个云的大规模实时可见性，消除安全盲点。我们利用运行时的情报来确定警报的优先级，以便团队可以专注于高影响力的安全事件并提高效率。通过了解响应流程的整个源头并提出指导性修复建议，客户既可以修复生产中的问题，又不会浪费时间，还可以实时检测和响应威胁。借助 Sysdig Secure，您可以： - 阻止攻击速度提高 10 倍 - 漏洞减少高达 95% - 即时检测风险变化 - 在 2 分钟内缩小权限差距 Sysdig。确保每一秒的安全。

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