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最热门 最近添加 云数据安全软件 - 最热门应用

云数据安全软件用于保护存储在云服务或基于云的应用程序中的信息。这些工具通过执行与云访问控制和存储相关的策略来增强数据安全性。组织使用它们来实施安全措施、监控访问并保护云应用程序内及其传输过程中的数据。管理员可以监督治理、设置权限并跟踪应用程序的访问方式。此外，许多云安全解决方案还提供加密和数据丢失防护功能，为存储在云中的文档和数据提供额外的保护。