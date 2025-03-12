找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
云数据安全软件用于保护存储在云服务或基于云的应用程序中的信息。这些工具通过执行与云访问控制和存储相关的策略来增强数据安全性。组织使用它们来实施安全措施、监控访问并保护云应用程序内及其传输过程中的数据。管理员可以监督治理、设置权限并跟踪应用程序的访问方式。此外，许多云安全解决方案还提供加密和数据丢失防护功能，为存储在云中的文档和数据提供额外的保护。
提交新应用
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin是一个云端管理工具，用于控制应用程序访问，支持定制策略和设备健康检查，增强安全性。
Sprinto
sprinto.com
Sprinto是一款安全合规自动化平台，通过与云服务集成，简化和自动化合规流程，支持多种安全标准，帮助组织高效管理合规情况。
Virtru
virtru.com
Virtru是一个数据安全平台，提供简单的端到端加密，保护电子邮件和文件，并支持权限管理与合规工具，适用于各种规模的组织。
Solvo
solvo.cloud
Solvo是一款多维云安全平台，通过检测和减轻云配置错误和漏洞，优化最小权限政策，提供持续的安全分析和监控。
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup 是一款简单易用的备份应用，可以为 Airtable、Asana、ClickUp、monday.com 和 Trello 等云应用提供安全备份。
Imperva
imperva.com
Imperva是一个安全平台，提供Web应用防火墙、DDoS保护、API安全、数据监控及Cloud WAF，帮助保护数字资产免受网络威胁。
Guardz
guardz.com
Guardz是一个网络安全解决方案，帮助托管服务提供商保护客户免受网络威胁，自动化监测和响应机制，确保安全管理。
Coro
coro.net
Coro是一个网络安全平台，提供针对邮件、数据、设备和云应用的保护，结合AI技术自动处理大部分安全威胁。
Rewind
rewind.com
Rewind是一款数据备份应用，帮助企业保护其SaaS和云数据，支持多种平台以确保数据安全与恢复。
Dig
dig.security
DIG是一款数据安全管理应用，帮助用户实时监控、分类和加密云中敏感数据，确保其安全与合规性。
Druva
druva.com
Druva是一款云数据安全平台，提供企业备份和数据保护服务，简化管理，自动化恢复过程，增强安全性和合规性。
Open Raven
openraven.com
Open Raven是一款数据安全管理应用，帮助安全团队识别和保护云中敏感数据，防止数据泄露和合规事件。
nOps
nops.io
nOps是一个AWS云优化平台，帮助企业管理云使用、承诺与费用，自动化资源配置，确保成本效益与资源利用最大化。
Protegrity
protegrity.com
Protegrity是一个数据保护平台，帮助组织管理和保护敏感数据，确保数据隐私并遵守监管标准。
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI是一个云原生的数据泄露防护工具，旨在保护Zendesk等平台上的敏感信息，具有自动检测和降低合规负担的功能。
Normalyze
normalyze.ai
Normalyze通过无代理评估、数据发现和风险优先级设置，帮助企业识别和管理云数据安全风险，提升合规性和效率。
Satori
satoricyber.com
Satori是一个数据安全平台，帮助数据团队发现和管理敏感数据，同时满足安全和合规要求，提升数据利用效率。
Arpio
arpio.io
Arpio是专为AWS构建的灾难恢复平台，自动复制整个云环境，确保数据和基础设施的完整保护及快速恢复。
Redstor
redstor.com
Redstor是一款云备份解决方案，用于保护Google Workspace中的数据，支持备份和恢复Gmail、Google Drive等服务的数据。
© 2025 WebCatalog, Inc.