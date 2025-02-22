云数据安全软件 - 最热门应用 - 泰国

Normalyze

normalyze.ai

Normalyze 通过其无代理评估、数据发现、人工智能驱动的风险优先级以及全面且可操作的补救见解，帮助企业了解其云数据存在的全方位风险。 Normalyze 采用数据优先的安全方法。 Normalyze 是数据安全态势管理 (DSPM) 的先驱，帮助企业跨 SaaS、PaaS、公共云或多云、本地和混合环境保护数据。 借助 Normalyze，安全和数据团队可以提高整体安全性和合规性工作，同时使企业能够利用其最宝贵的资产：数据。 Normalyze DSPM 平台有助于发现和分类数据存储、确定重要事项的优先级、识别有风险和过度的访问、检测和补救暴露风险，以及改进合规性和审计流程。 Normalyze 平台的核心是获得专利的 One-Pass Scanner，它利用人工智能在不同环境中大规模准确识别和分类有价值的敏感数据。该平台是围绕就地扫描的架构设计的，因此数据永远不会离开它所在的位置。这种方法将数据置于 IT 控制之下，支持遵守严格的数据保护法规并提高运营效率。扫描结果显示在多个可视化中，以帮助团队优先考虑风险。数据风险导航器显示可能导致数据泄露或丢失的攻击路径。数据访问图显示人员和资源如何访问数据。可视化是实时生成和更新的，提供了客户基础设施或环境发生变化时的可见性。专有的 DataValuator 为数据分配货币价值，并通过排名帮助安全和数据团队评估潜在数据丢失的相对业务影响。 AI 支持的查询和修复工作流程使 Normalyze 用户体验直观且高效。 通过在一处提供对数据、访问和风险的洞察，IT 团队可以了解其整体数据安全状况，并协作制定有效的安全措施和行动计划。