nOps

nops.io

nOps 是一个 AWS 云优化平台，可让您轻松分配和管理云使用情况、承诺和支出。我们的平台会自动智能地配置您的所有计算，以便您在不牺牲任何可靠性的情况下获得最优惠的价格。 nOps 利用基于超过 10 亿美元的 AWS 支出的专有 ML 模型，让您的组织正确组合预留实例、储蓄计划和 Spot。所有这些都无需手动配置资源，因此您的团队可以专注于构建和创新。业务背景 nOps 云管理可以轻松全面了解您的云成本和使用情况，因此您的账单永远不会令人意外或神秘。它还可以轻松地在整个企业中分配成本。承诺管理 nOps 承诺管理让您可以轻松管理和充分利用所有正在进行的 AWS 承诺。我们保证 100% 使...