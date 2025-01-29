云数据安全软件 - 最热门应用 - 巴林

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云数据安全软件用于保护存储在云服务或基于云的应用程序中的信息。这些工具通过执行与云访问控制和存储相关的策略来增强数据安全性。组织使用它们来实施安全措施、监控访问并保护云应用程序内及其传输过程中的数据。管理员可以监督治理、设置权限并跟踪应用程序的访问方式。此外，许多云安全解决方案还提供加密和数据丢失防护功能，为存储在云中的文档和数据提供额外的保护。
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Pro Backup
probackup.io
Pro Backup 是一款安全且易于使用的备份应用程序，适用于 Airtable、Asana、ClickUp、monday.com 和 Trello 等流行云应用程序。 使用云应用程序来管理您的业务可能非常可怕，因为删除业务关键信息通常非常容易。通过对云数据进行强大、独立的备份，您可以保护您的团队免受意外或恶意删除或其他最坏情况的影响。 主要特点： * 易于使用：与您的云应用程序建立连接，我们会处理其他一切事宜。备份的启动和运行只需 1 分钟。 * 快照：查找和下载不同数据类型的快照，例如任务、项目、评论、自定义字段等。 * 恢复：只需单击几下即可从备份数据创建副本来恢复数据。 * 安全：我们将您的数据存储在加密文件中。我们将所有内容存储在欧盟，并且遵守所有 GDPR 法律。
Open Raven
openraven.com
Open Raven 是一家数据安全态势管理公司，致力于防止泄露、违规和合规事件。对于拥有现代云基础设施的安全团队来说，要跨云定位和保护数百或数千个帐户、数十亿个对象和 PB 数据中的敏感、有毒和暴露的数据，现有工具无法工作。 Open Raven 数据安全平台是一种安全、私密、预算安全的解决方案，可缩小数据可见性差距，并且能够正常工作。
Normalyze
normalyze.ai
Normalyze 通过其无代理评估、数据发现、人工智能驱动的风险优先级以及全面且可操作的补救见解，帮助企业了解其云数据存在的全方位风险。 Normalyze 采用数据优先的安全方法。 Normalyze 是数据安全态势管理 (DSPM) 的先驱，帮助企业跨 SaaS、PaaS、公共云或多云、本地和混合环境保护数据。 借助 Normalyze，安全和数据团队可以提高整体安全性和合规性工作，同时使企业能够利用其最宝贵的资产：数据。 Normalyze DSPM 平台有助于发现和分类数据存储、确定重要事项的优先级、识别有风险和过度的访问、检测和补救暴露风险，以及改进合规性和审计流程。 Normalyze 平台的核心是获得专利的 One-Pass Scanner，它利用人工智能在不同环境中大规模准确识别和分类有价值的敏感数据。该平台是围绕就地扫描的架构设计的，因此数据永远不会离开它所在的位置。这种方法将数据置于 IT 控制之下，支持遵守严格的数据保护法规并提高运营效率。扫描结果显示在多个可视化中，以帮助团队优先考虑风险。数据风险导航器显示可能导致数据泄露或丢失的攻击路径。数据访问图显示人员和资源如何访问数据。可视化是实时生成和更新的，提供了客户基础设施或环境发生变化时的可见性。专有的 DataValuator 为数据分配货币价值，并通过排名帮助安全和数据团队评估潜在数据丢失的相对业务影响。 AI 支持的查询和修复工作流程使 Normalyze 用户体验直观且高效。 通过在一处提供对数据、访问和风险的洞察，IT 团队可以了解其整体数据安全状况，并协作制定有效的安全措施和行动计划。
Protegrity
protegrity.com
Protegrity 的数据保护解决方案和产品可以通过受保护的动态数据共享来提高您的业务能力。我们全面的方法使您能够解锁您的数据并将其变为现实。无论您的数据存放、移动或使用在何处，包括本地、云端以及两者之间的任何地方，Protegrity 数据保护软件都能提供最全面的保护。
Satori
satoricyber.com
Satori 是一个数据安全平台，允许数据团队帮助用户快速处理数据，同时满足安全性和合规性要求。这反过来又可以帮助公司通过数据取胜，并更快地为人工智能做好准备。 Satori 不断发现数据库、湖泊和仓库中的敏感数据，跟踪数据使用情况并动态应用安全策略。 Satori 的全面 DSP 可以通过单个控制台管理访问、权限、安全性和合规性策略。 Satori 不断发现数据存储中的敏感数据，并在应用相关安全策略的同时动态跟踪数据使用情况。 Satori 使数据团队能够在整个组织内扩展有效的数据使用，同时满足所有数据安全和合规性要求。
Guardz
guardz.com
Guardz 是一款领先的统一网络安全解决方案，专为托管服务提供商 (MSP) 设计，使他们能够利用人工智能和多层方法来打击网络钓鱼、勒索软件攻击、数据丢失和用户风险，从而保护客户免受不断变化的数字威胁。我们的技术通过在单一管理平台中自动执行跨用户数据、设备、电子邮件和云目录的检测和响应流程来简化网络安全。在 Guardz，我们致力于让您安心并实现业务连续性。将顶级网络安全技术与深厚的保险专业知识相结合，确保您的安全措施得到持续监控、管理和优化。
Solvo
solvo.cloud
Solvo 是一个多维云安全平台，可打破应用程序、身份和数据孤岛，主动检测和缓解云错误配置和漏洞。 Solvo 的自适应安全方法基于威胁发现、分析和优先级排序的连续循环，然后是最小权限策略优化、验证和监控。预订免费演示：https://www.solvo.cloud/request-a-demo/ 免费试用 Solvo 14 天：https://www.solvo.cloud/freetrial/
Coro
coro.net
Coro 是一种新型网络安全平台。保护整个公司安全的单一平台。使用 Coro 时，您可以保护电子邮件、数据、端点设备、云应用程序，甚至用户活动。有了 Coro，每个人都可以成为网络安全专家。 Coro 只需几分钟即可掌握，旨在将网络安全从您的待办事项列表中删除。 Coro 由人工智能提供支持，可以为您完成工作。我们的人工智能可以修复 95% 的威胁，其余的威胁您可以使用 Coro 独特的一键解决来处理。 Coro 相信，无论您的规模如何，您都有权获得企业级网络安全。获得您从未见过的网络安全。今天试试科罗。
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI 的 Zendesk DLP 是一款专为防止数据泄露而设计的 AI 原生工具。它旨在降低在 Zendesk 中共享机密、恶意或个人身份内容的风险。 该工具也是云原生的，被认为准确且易于使用。其核心功能是防止人工智能应用程序和数据管道中的数据泄露，并且它提供了一项名为“Nightfall’s Firewall for AI”的特殊功能。 它专为各种通信渠道量身定制，包括 SaaS 和电子邮件、浏览器和自定义应用程序。此外，它还可以与 Slack、Jira、Confluence、Salesforce、Github 等一系列应用程序集成。 Nightfall AI 为人工智能安全、内部风险、SaaS 安全、治理和风险以及外部威胁提供解决方案。在合规性方面，它涵盖了 HIPAA、PCI、GDPR/CCPA、ISO 27001、SOC 2 和 SOX 等领域。 该工具提供快速 API 启动和 GenAI 检测等功能。 Nightfall DLP 用于自动检测和修复 Zendesk 中敏感数据和个人身份数据的泄露。 它提供实时警报和自动补救措施，以减少合规工作量，同时提供基于机器学习的检测器，以高精度识别潜在的安全和合规风险。
Arpio
arpio.io
Arpio 是唯一专为 AWS 构建的灾难恢复平台。与传统解决方案不同，Arpio 是为云而构建的。它会自动复制您的整个云环境（数据、服务器和基础设施），以便您在发生灾难时获得完整的保护和立即恢复。主要功能： - 整体环境（数据和基础设施）恢复：与传统灾难恢复工具不同，Arpio 可以识别并复制云工作负载运行所需的所有内容 - 自动化、动态环境复制：Arpio 了解如何复制整个环境（数据和基础设施）以及在备用环境中重建它，以便您可以从任何灾难中无缝恢复。 - 测试：Arpio 使用自动化功能启动您的恢复环境，同时您的生产环境仍在积极占用流量 - 勒索软件恢复：Arpio 使用多帐户协议，这意味着备份存储在不可变的“掩体”帐户中。 Arpio 支持所有工作负载的跨区域和跨帐户复制，并为您的关键业务数据和基础设施提供保管、气隙保护。 Arpio 支持近 30 项服务中的 105 多个 AWS 资源，并定期添加对新服务的支持。
Druva
druva.com
Druva 是业界领先的数据弹性 SaaS 平台，也是唯一一家提供 1000 万美元担保，确保应对最常见数据风险的数据保护的供应商。 Druva 的创新备份和恢复方法改变了数千家企业保护和利用数据的方式。 Druva 数据弹性云通过简单、敏捷的云原生架构消除了对昂贵的硬件、软件和服务的需求，提供了无与伦比的安全性、可用性和规模。
Redstor
redstor.com
Redstor 是基于云的本地和混合数据备份和恢复服务的领先提供商，其使命是使数据管理更简单、更轻松、更愉快，提供对所有数据的即时访问 - 无论数据存储在何处，都可以通过单一控制进行即时访问中心。 它帮助全球数千家企业（由国防和政府使用）保护其最有价值的资产之一：数据。它帮助企业遵守 GDPR – 符合最高标准（ISO27001 和 9001 认证），以确保数据的完整性和安全性。 小型企业需要经济实惠、安全、强大、易于管理的备份和恢复解决方案： * 50% 无法承受任何数量的数据丢失 * 大约 80% 的人会因为无法获取数据而遭遇停机 Redstor 的 MSP 备份和恢复解决方案是多租户且专为云而构建的，使您能够满足每个用户的期望，即无论何时需要（本地和云端）即时访问他们所需的数据、文件和操作系统。
Rewind
rewind.com
自 2015 年以来，Rewind 一直致力于帮助企业保护其 SaaS 和云数据。超过 25,000 家组织信任 Rewind 备受好评的应用程序和支持，以确保其软件即服务产品不间断运行。 Rewind 平台使公司能够备份、恢复和复制驱动其业务的关键数据。支持的平台包括 GitHub、Jira、Confluence、Bitbucket、Shopify、Shopify Plus、Trello、BigCommerce、Jira Service Management、QuickBooks Online、Klaviyo、Mailchimp、Miro 和 Azure DevOps。
nOps
nops.io
nOps 是一个 AWS 云优化平台，可让您轻松分配和管理云使用情况、承诺和支出。我们的平台会自动智能地配置您的所有计算，以便您在不牺牲任何可靠性的情况下获得最优惠的价格。 nOps 利用基于超过 10 亿美元的 AWS 支出的专有 ML 模型，让您的组织正确组合预留实例、储蓄计划和 Spot。所有这些都无需手动配置资源，因此您的团队可以专注于构建和创新。业务背景 nOps 云管理可以轻松全面了解您的云成本和使用情况，因此您的账单永远不会令人意外或神秘。它还可以轻松地在整个企业中分配成本。承诺管理 nOps 承诺管理让您可以轻松管理和充分利用所有正在进行的 AWS 承诺。我们保证 100% 使用您的承诺，否则我们会将其返还给您。 Compute Copilot Compute Copilot 是适用于所有云应用程序的智能工作负载配置程序。在人工智能的支持下，它以尽可能最佳的价格提供计算资源，而不会牺牲任何可靠性。想象一下这样一个世界：您可以以 Spot 为代价获得 On-demand 的可靠性。云优化要点 一系列自动化和预构建的 nOps 工具，可快速解决繁琐且持续的 AWS 基础设施改进相关项目
Dig
dig.security
以云速度实现数据安全。 通过数据安全态势管理 (DSPM) 跨任何云实时查看、控制和保护数据资产。 Dig 允许您保护所有重要数据，而无需放弃云敏捷性和速度。
Sprinto
sprinto.com
#1 评级安全合规自动化平台 快速行动，不造成任何破坏 全球雄心勃勃的云公司都相信 Sprinto 能够为其安全合规计划提供支持，并在不中断步伐的情况下冲刺通过安全审计。集成优先 自动化支持 审计一致 每月评估超过 100 万次合规性检查 安全合规性并不一定很困难 广泛的性质...
Virtru
virtru.com
Virtru 使军用级加密变得非常简单。从世界上最大的银行到最小的医疗保健机构，Virtru 帮助各种规模的组织通过针对日常业务应用程序的灵活的端到端加密来控制其数据。 Virtru 软件基于开放标准可信数据格式构建，易于使用，并与 Google Workspace/Gmail 和 Microsoft 365/Outlook、Google Drive 以及 Salesforce、Confluence 和 Zendesk 等企业应用程序无缝集成。精细的访问控制、自托管密钥管理选项、DLP 和审计可帮助我们的客户满足最严格的隐私和合规性要求，包括 ITAR、CMMC 2.0、CJIS、HIPAA 和 GLBA/FTC 保障措施。 只需单击一下即可加密敏感信息，无需离开现有工作流程，因为 Virtru 直接集成到您每天使用的应用程序中。
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企业级 Web 应用程序防火墙来保护您的网站免受最新威胁、智能且即时有效的 360 度反 DDoS 解决方案（第 3-4 层和第 7 层）、全球 CDN 来加快您网站的加载速度最大限度地减少带宽使用以及一系列性能监控和分析服务，以提供有关网站安全和性能的见解。
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo 是一个基于云的访问管理平台，可保护任何用户和设备从任何地方访问所有应用程序。它的设计易于使用和部署，同时提供身份保护和端点可见性。 Duo 通过强大的无密码身份验证和行业领先的多重身份验证 (MFA) 来验证用户身份。结合对用户设备的深入洞察，Duo 为您提供策略和控制，以根据端点或用户风险限制访问。