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云内容协作软件充当企业文档、图像、视频、电子表格和其他文件的专用云存储和文件共享解决方案。这些工具充当所有企业内容的灵活且可同步的存储库，旨在将所有与内容相关的需求整合到一个平台中。用户可以轻松地跨各种设备存储、共享、创建、协作和定位内容。 云内容协作解决方案虽然主要用于文档管理，但其范围不仅仅限于简单的文件处理，还提供广泛的功能。它们与企业内容管理 (ECM) 软件共享许多功能，尽管是为更广泛的可访问性而定制的。 ECM 工具专为大型企业设计，强调严格的安全措施、扩展的存储容量和本地部署选项。云内容协作工具可以与ECM和其他内容管理系统无缝集成，从而实现用于存储和管理内容的统一生态系统。
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Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive是一个云存储和文件同步服务，允许用户存储、分享和管理文件，同时支持多设备间自动同步。
Dropbox
dropbox.com
Dropbox是一款云存储应用，帮助用户在多个设备上存储、同步和共享文件，支持团队协作和文件版本管理。
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer是一个基于互联网的文件传输服务，允许用户快速、安全地分享大型文件，支持免费和付费版本。
Box
box.com
Box是一个云存储和协作平台，允许用户安全存储、管理和共享文件，并支持多设备同步与第三方应用集成。
Zoho WorkDrive
zoho.com
Zoho WorkDrive是一个基于云的文件管理和协作平台，支持团队共享、存储和管理文件，增强生产力及数据安全。
pCloud
pcloud.com
pCloud是一款瑞士云存储应用，提供安全的文件存储与共享功能，支持多种设备访问，具备客户端加密和跨平台同步。
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud是一个开源的文件托管服务套件，允许用户自我托管数据，支持多平台访问，具备文件共享和协作功能。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是一个综合平台，提供CRM、项目管理、在线店铺和人力资源管理工具，旨在提高企业效率和团队协作。
Koofr
koofr.net
Koofr是一款云存储应用，提供安全的欧洲数据存储，支持与Dropbox、Google Drive、OneDrive等多账户连接，方便文件管理与共享。
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs是一个在线文件管理和协作平台，支持团队实时创建、编辑和共享文档，确保安全和高效的工作流程。
Copilot
copilot.com
Copilot是一款集成客户沟通、支付、文件共享、合同和帮助台等功能的应用，旨在提供统一的客户体验。
Sync
sync.com
Sync是一款安全的云存储和共享应用，提供文件管理、协作功能及隐私保护，支持多平台访问。
Digiboxx
digiboxx.com
Digiboxx是一个安全的数字存储和资产管理平台，供个人、小型企业和公司使用，方便上传、组织和访问文件。
odrive
odrive.com
ODRIVE是一款云管理工具，用户可统一访问和管理多个云存储服务的文件，实现同步、共享、备份和加密。
ShareFile
sharefile.com
ShareFile是一款安全的文件共享与协作平台，支持多设备访问、数据共享和项目管理，适合小型企业与团队。
Tresorit
tresorit.com
Tresorit是一款提供端到端加密的文件协作平台，确保用户文件安全、私密地管理、同步和共享。
Moxo
moxo.com
Moxo是一个客户管理平台，通过整合多种通信渠道简化企业与客户、供应商和合作伙伴的互动，提升工作效率和客户体验。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一款云基础的协作平台，通过混合现实结合项目数据，便于用户在实地检查和管理建筑信息模型(BIM)项目。
Starchive
starchive.io
Starchive是一款数字资产管理平台，帮助创作者有效组织、共享和获利其数字内容，确保用户对作品的控制与所有权。
Cubbit
cubbit.io
Cubbit是为企业提供的SaaS云存储，基于零知识P2P基础设施，确保数据安全与隐私，便于文件存储、同步和共享。
Datto
datto.com
Datto提供全面的IT解决方案，支持备份、灾难恢复和远程管理，以增强中小企业的IT安全性和运营效率。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款软件和云服务，能将PDF转换为带翻页效果的交互式在线出版物，适用于创建数字营销材料和提高客户参与度。
CAYA
getcaya.com
CAYA是一个安全的数字平台，帮助个人和小型企业接收、组织和管理文档及财务记录，简化文书工作。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense是一款市场情报平台，通过AI技术提供公共和私人内容的即时见解，帮助用户进行决策和研究。
DropSend
dropsend.com
DropSend是一款工具，允许用户通过电子邮件方便地发送和共享大型文件，提供下载链接，并支持在线存储。
Cloudup
cloudup.com
Cloudup 是一个可以即时分享视频、照片、音乐、链接和文件的应用。
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync是一款云文件共享、同步和在线备份服务，支持自动同步和安全文件共享，方便用户跨设备管理数据。
Smint.io
smint.io
Smint.io是一个数字资产管理平台，帮助企业整合和优化媒体内容，提升品牌体验与数字内容交付。
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere 是一款云内容管理和文件共享服务，提供安全的文件存储、同步和访问功能，适合企业和个人使用。
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ文件删除是一款简化文件收集和管理的工具，支持安全上传和共享，自动整理文件到云存储，适用于各行业用户。
Onehub
onehub.com
Onehub是一个安全的文件存储和共享平台，适用于各种规模的企业，提供加密保护和自定义选项，支持协作和项目管理。
Egnyte
egnyte.com
Egnyte是一款安全的多云平台，用于内容管理和协作，帮助企业保护数据并满足合规要求。
DRACOON
dracoon.com
DRACOON是一个文件共享平台，提供安全的数据存储和协作工具，适合企业与个人管理和分享文件。
Virtru
virtru.com
Virtru是一个数据安全平台，提供简单的端到端加密，保护电子邮件和文件，并支持权限管理与合规工具，适用于各种规模的组织。
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche是一个企业内容管理平台，帮助简化文档管理和自动化工作流程，支持数字化运营与多种业务系统集成。
Scan123
scan123.com
Scan123是一款文档管理应用，帮助用户数字化纸质文件、存储在云端，快速查找和共享文档，简化扫描过程。
JUMBOmail
jumbomail.me
JUMBOmail是一个在线平台，提供文件传输和管理服务，简化用户的文件分享和营销过程。
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles 让用户访问文件库，创建链接，并进行分析、安全设置及自动化，支持文件同步和不同文档的管理。
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi是一款综合协作工具，提供工作区、任务管理、文档共享、即时消息和视频会议，帮助团队提高效率和生产力。
Samepage
samepage.io
Samepage是一款综合协作平台，提供团队聊天、视频会议、任务管理和实时文档协作等功能，旨在提高团队沟通与生产力。
Clinked
clinked.com
Clinked是一个云端客户门户和协作工具，帮助团队在安全环境中高效共享文档和管理项目。
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一个文档管理平台，支持文档创建、协作和签名，专为会计和专业服务公司设计。
TitanFile
titanfile.com
TitanFile是一个安全的文件共享和协作平台，支持敏感信息的交换和高水平的数据安全与合规性。
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink 是一个云本地文件系统，允许团队实时协作和编辑文件，提供安全的访问和高效的云存储管理。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe是一个安全的文档管理和电子签名平台，帮助企业简化客户沟通和入职流程，提高合规性。
Ftopia
ftopia.io
FTOPIA是一个安全的在线文档共享平台，适用于企业创建私密工作区，与多用户共享文件和协作。
TransferChain
transferchain.io
TransferChain 是一个提供安全云存储、文件传输和文件请求功能的应用，采用零知识加密确保用户信息隐私。
AvePoint
avepoint.com
AvePoint是一款优化SaaS运营和安全协作的平台，支持Microsoft 365和其他云服务的备份与数据保护。
AODocs
aodocs.com
AODocs是一个基于云的文档管理平台，利用AI实现文档和工作流的自动化，提高组织的效率和协作。
Cocoon Data
cocoondata.com
茧数据是一个综合平台，帮助企业安全地管理和保护敏感数据，确保数据合规与安全。
Kloud
kloud.com
Kloud是一个将文档和演示变为可编辑的互动多媒体平台，支持团队实时反馈、异步交流和云会议，集成多个企业软件。
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns是一款基于轮流的协作应用，帮助用户与外部合作方高效分享和更新文档，简化异步协作。
FileString
filestring.com
FileString是一款文件管理应用，支持文本和二进制文件的读取、写作和操控，帮助用户高效管理和组织文件内容。
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity是一款面向航空航天行业的数字解决方案，简化文档管理，提高安全性，确保合规性，支持环保供应链。
FutureVault
futurevault.com
FutureVault是一个提供安全文档管理和交换的数字平台，专为财富管理和金融服务机构设计，促进合规性和客户互动。
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView是一款销售工具，允许通过链接分享文档，获取邮件潜在客户和分析数据。支持PDF、文档和PPT文件上传，提供定制公司域名功能。
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data 是一个针对企业优化的文件共享平台，支持快速上传大文件、版本控制和数据中心聊天，提供安全的数据交换。
Everleagues
everleagues.com
Everleagues是一款沟通和协作平台，提供聊天、语音、视频、文件传输和电子签名等功能，提升团队效率和客户满意度。
Pigeon
pigeondocuments.com
Pigeon 是一款简化、组织和安全的客户文件收集应用，能够加快文件收集过程，减少跟进的需求。
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