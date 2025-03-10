FutureVault

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面向未来企业的智能数字金库解决方案。 FutureVault 是为金融服务和财富管理组织提供安全文档交换和数字保管库解决方案的行业领导者，通过 Personal Life Management Vault™ 和 Business Life Management Vault™ 改变了文档和信息管理的范式。 FutureVault 的多层平台正在通过显着改进在安全、可审计的单一事实来源中管理文档、数据和信息的方式来改变企业、顾问和客户的价值主张。通过为企业提供动力 FutureVault 的白标平台和移动应用程序可帮助公司满足账簿和记录合规性、提高数据隐私、通过自动化和开放 API 提高前台和后台效率，并提供增强的数字客户体验，以更好地与家庭和下一代互动。企业客户可以使用数据提取和人工智能驱动的模式来获得额外的效率和洞察力。 FutureVault 被公认为五星级财富科技提供商和全球 100 家最具创新性财富科技解决方案提供商。 * 特色 FutureVault 使用案例（如下）：探索领先的金融服务和财富管理组织如何使用 FutureVault 来满足合规性、提高后台和管理效率、为客户提供更多价值，并最终节省时间和金钱。 * 提供独特的数字客户体验：通过比以往更轻松地存储、访问和管理他们生活中最重要的文档，推动与家庭（以及下一代）的互动。 * 自动向客户交付文档：通过 API 和 SFTP 自动向客户交付月度报表、入职文档、税务文件、季度报告和其他重要文档。 * 安全地交换和接收文件：与总部、顾问、员工、客户、家庭成员、监管机构和值得信赖的合作者安全地请求、接收和交换文件。 * 自动化和改进电子签名工作流程：通过自动化入职流程和自动交付（和归档）电子签名文档，节省大量后台和管理成本。 * 满足账簿和记录合规性：改善记录保存治理，简化审计，并自信地满足 SEC、FINRA、IIROC、OSC 等规定的账簿和记录法规。 * 减少和消除纸张（工作）：通过数字化文档驱动的流程来引领您的数字化转型计划，以满足 ESG 合规性并永久消除纸张（工作）。