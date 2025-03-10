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云内容协作软件充当企业文档、图像、视频、电子表格和其他文件的专用云存储和文件共享解决方案。这些工具充当所有企业内容的灵活且可同步的存储库，旨在将所有与内容相关的需求整合到一个平台中。用户可以轻松地跨各种设备存储、共享、创建、协作和定位内容。 云内容协作解决方案虽然主要用于文档管理，但其范围不仅仅限于简单的文件处理，还提供广泛的功能。它们与企业内容管理 (ECM) 软件共享许多功能，尽管是为更广泛的可访问性而定制的。 ECM 工具专为大型企业设计，强调严格的安全措施、扩展的存储容量和本地部署选项。云内容协作工具可以与ECM和其他内容管理系统无缝集成，从而实现用于存储和管理内容的统一生态系统。
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Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive是一个云存储和文件同步服务，允许用户存储、分享和管理文件，同时支持多设备间自动同步。
Dropbox
dropbox.com
Dropbox是一款云存储应用，帮助用户在多个设备上存储、同步和共享文件，支持团队协作和文件版本管理。
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer是一个基于互联网的文件传输服务，允许用户快速、安全地分享大型文件，支持免费和付费版本。
Box
box.com
Box是一个云存储和协作平台，允许用户安全存储、管理和共享文件，并支持多设备同步与第三方应用集成。
Zoho WorkDrive
zoho.com
Zoho WorkDrive是一个基于云的文件管理和协作平台，支持团队共享、存储和管理文件，增强生产力及数据安全。
pCloud
pcloud.com
pCloud是一款瑞士云存储应用，提供安全的文件存储与共享功能，支持多种设备访问，具备客户端加密和跨平台同步。
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud是一个开源的文件托管服务套件，允许用户自我托管数据，支持多平台访问，具备文件共享和协作功能。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是一个综合平台，提供CRM、项目管理、在线店铺和人力资源管理工具，旨在提高企业效率和团队协作。
Koofr
koofr.net
Koofr是一款云存储应用，提供安全的欧洲数据存储，支持与Dropbox、Google Drive、OneDrive等多账户连接，方便文件管理与共享。
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs是一个在线文件管理和协作平台，支持团队实时创建、编辑和共享文档，确保安全和高效的工作流程。
Copilot
copilot.com
Copilot是一款集成客户沟通、支付、文件共享、合同和帮助台等功能的应用，旨在提供统一的客户体验。
Sync
sync.com
Sync是一款安全的云存储和共享应用，提供文件管理、协作功能及隐私保护，支持多平台访问。
Digiboxx
digiboxx.com
Digiboxx是一个安全的数字存储和资产管理平台，供个人、小型企业和公司使用，方便上传、组织和访问文件。
odrive
odrive.com
ODRIVE是一款云管理工具，用户可统一访问和管理多个云存储服务的文件，实现同步、共享、备份和加密。
ShareFile
sharefile.com
ShareFile是一款安全的文件共享与协作平台，支持多设备访问、数据共享和项目管理，适合小型企业与团队。
Tresorit
tresorit.com
Tresorit是一款提供端到端加密的文件协作平台，确保用户文件安全、私密地管理、同步和共享。
Moxo
moxo.com
Moxo是一个客户管理平台，通过整合多种通信渠道简化企业与客户、供应商和合作伙伴的互动，提升工作效率和客户体验。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一款云基础的协作平台，通过混合现实结合项目数据，便于用户在实地检查和管理建筑信息模型(BIM)项目。
Starchive
starchive.io
Starchive是一款数字资产管理平台，帮助创作者有效组织、共享和获利其数字内容，确保用户对作品的控制与所有权。
Cubbit
cubbit.io
Cubbit是为企业提供的SaaS云存储，基于零知识P2P基础设施，确保数据安全与隐私，便于文件存储、同步和共享。
Datto
datto.com
Datto提供全面的IT解决方案，支持备份、灾难恢复和远程管理，以增强中小企业的IT安全性和运营效率。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款软件和云服务，能将PDF转换为带翻页效果的交互式在线出版物，适用于创建数字营销材料和提高客户参与度。
CAYA
getcaya.com
CAYA是一个安全的数字平台，帮助个人和小型企业接收、组织和管理文档及财务记录，简化文书工作。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense是一款市场情报平台，通过AI技术提供公共和私人内容的即时见解，帮助用户进行决策和研究。
DropSend
dropsend.com
DropSend是一款工具，允许用户通过电子邮件方便地发送和共享大型文件，提供下载链接，并支持在线存储。
Cloudup
cloudup.com
Cloudup 是一个可以即时分享视频、照片、音乐、链接和文件的应用。
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync是一款云文件共享、同步和在线备份服务，支持自动同步和安全文件共享，方便用户跨设备管理数据。
Smint.io
smint.io
Smint.io是一个数字资产管理平台，帮助企业整合和优化媒体内容，提升品牌体验与数字内容交付。
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere 是一款云内容管理和文件共享服务，提供安全的文件存储、同步和访问功能，适合企业和个人使用。
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ文件删除是一款简化文件收集和管理的工具，支持安全上传和共享，自动整理文件到云存储，适用于各行业用户。
Onehub
onehub.com
Onehub是一个安全的文件存储和共享平台，适用于各种规模的企业，提供加密保护和自定义选项，支持协作和项目管理。
Egnyte
egnyte.com
Egnyte是一款安全的多云平台，用于内容管理和协作，帮助企业保护数据并满足合规要求。
DRACOON
dracoon.com
DRACOON是一个文件共享平台，提供安全的数据存储和协作工具，适合企业与个人管理和分享文件。
Virtru
virtru.com
Virtru是一个数据安全平台，提供简单的端到端加密，保护电子邮件和文件，并支持权限管理与合规工具，适用于各种规模的组织。
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche是一个企业内容管理平台，帮助简化文档管理和自动化工作流程，支持数字化运营与多种业务系统集成。
Scan123
scan123.com
Scan123是一款文档管理应用，帮助用户数字化纸质文件、存储在云端，快速查找和共享文档，简化扫描过程。
JUMBOmail
jumbomail.me
JUMBOmail是一个在线平台，提供文件传输和管理服务，简化用户的文件分享和营销过程。
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles 让用户访问文件库，创建链接，并进行分析、安全设置及自动化，支持文件同步和不同文档的管理。
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi是一款综合协作工具，提供工作区、任务管理、文档共享、即时消息和视频会议，帮助团队提高效率和生产力。
Samepage
samepage.io
Samepage是一款综合协作平台，提供团队聊天、视频会议、任务管理和实时文档协作等功能，旨在提高团队沟通与生产力。
Clinked
clinked.com
Clinked是一个云端客户门户和协作工具，帮助团队在安全环境中高效共享文档和管理项目。
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一个文档管理平台，支持文档创建、协作和签名，专为会计和专业服务公司设计。
TitanFile
titanfile.com
TitanFile是一个安全的文件共享和协作平台，支持敏感信息的交换和高水平的数据安全与合规性。
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink 是一个云本地文件系统，允许团队实时协作和编辑文件，提供安全的访问和高效的云存储管理。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe是一个安全的文档管理和电子签名平台，帮助企业简化客户沟通和入职流程，提高合规性。
Ftopia
ftopia.io
FTOPIA是一个安全的在线文档共享平台，适用于企业创建私密工作区，与多用户共享文件和协作。
TransferChain
transferchain.io
TransferChain 是一个提供安全云存储、文件传输和文件请求功能的应用，采用零知识加密确保用户信息隐私。
AvePoint
avepoint.com
AvePoint是一款优化SaaS运营和安全协作的平台，支持Microsoft 365和其他云服务的备份与数据保护。
AODocs
aodocs.com
AODocs是一个基于云的文档管理平台，利用AI实现文档和工作流的自动化，提高组织的效率和协作。
Cocoon Data
cocoondata.com
茧数据是一个综合平台，帮助企业安全地管理和保护敏感数据，确保数据合规与安全。
Kloud
kloud.com
克劳德（Kloud）是世界上第一个平台，文档和演示文稿变得可编辑，交互式多媒体对话。 Kloud通过集成的Livedoc Technology将您的文档栩栩如生，以轻松将您的文档格式化并进入语音驱动的电影（例如演示文稿）。 企业团队可以通过会员的线路反馈划分，并在同一页面上进入同一页面。 将您的运营团队的业务目标与Livedoc技术同步。在整个企业中同步您的营销语言。 在构建创新技术时，同步您的软件开发和产品团队的目标。 与您喜欢的企业软件（例如Salesforce，Google Docs，Adobe Suite以及您喜欢的项目管理软件工具）集成。 将Livedoc用于所有业务文档，使您能够同步团队最宝贵的资产，团队的想法。 kloud功能： *将文档变成互动电影，例如演示文稿。您可以轻松地添加声音，并将声音与动画混合。您还可以动态插入声音，视频，标记，白板，文字，粘稠的笔记等等内容。 *使用Sync进行异步进行交流：启用思想的非真实时间互动，以便团队可以直观地与有效的思维共享，因为与文档相关的任何想法现在都可以像电影一样互动地播放。通过无限分辨率更好的在线会议，但没有视频流数据。 Kloudsync通过最好的分辨率和真实的颜色表达方式为您提供了与您匹配的在线会议经验。因为Kloud在线会议会以高分辨率动态传输文档，而无需使用视频流数据作为Kloud在线会议，这很便宜。 *基于AI的多通道会议记录：可以使用Livedoc内容记录Kloud会议，以进行无限分辨率以及屏幕共享和网络摄像头视频流。结果，可以通过AI引擎分析此类记录的内容，以进行数据挖掘和统计分析。 * Syncroom与您的客户进行更好的多渠道通信：Kloud是一个集成聊天，基于机器人的AI引擎的新通信平台，进行异步的想法讨论同步，并在一个虚拟会议室内一起在线会议。它可以与客户支持软件，销售部队解决方案和项目管理工具集成，以将通信和协作功能添加到现有企业软件中。 *最高安全标准：256位AES会话编码，2048位RSA密码交换以及内置的REST技术的数据加密。 *以及更多...
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns 改变了我们与外部利益相关者（例如客户、供应商、合作伙伴）协作处理文档和文件的方式——一次轮流进行。 TakeTurns 是一款回合制协作应用程序，两方轮流共享、请求或更新文件和文档。 TakeTurns 使异步协作成为现实。
FileString
filestring.com
通过易于使用的文件控制服务控制重要内容的分发
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity 是一个专为航空航天业打造的平台，可降低运营成本、提高可追溯性并增强网络安全，同时帮助供应链走向绿色并在市场中脱颖而出。通过我们基于云的安全文档管理系统，我们是节省时间和金钱的最佳方式，该系统满足所有 CMMC、DFARS、NIST、ITAR 和 EAR 要求，并完全由不可变的区块链技术支持。
FutureVault
futurevault.com
面向未来企业的智能数字金库解决方案。 FutureVault 是为金融服务和财富管理组织提供安全文档交换和数字保管库解决方案的行业领导者，通过 Personal Life Management Vault™ 和 Business Life Management Vault™ 改变了文档和信息管理的范式。 FutureVault 的多层平台正在通过显着改进在安全、可审计的单一事实来源中管理文档、数据和信息的方式来改变企业、顾问和客户的价值主张。通过为企业提供动力 FutureVault 的白标平台和移动应用程序可帮助公司满足账簿和记录合规性、提高数据隐私、通过自动化和开放 API 提高前台和后台效率，并提供增强的数字客户体验，以更好地与家庭和下一代互动。企业客户可以使用数据提取和人工智能驱动的模式来获得额外的效率和洞察力。 FutureVault 被公认为五星级财富科技提供商和全球 100 家最具创新性财富科技解决方案提供商。 * 特色 FutureVault 使用案例（如下）：探索领先的金融服务和财富管理组织如何使用 FutureVault 来满足合规性、提高后台和管理效率、为客户提供更多价值，并最终节省时间和金钱。 * 提供独特的数字客户体验：通过比以往更轻松地存储、访问和管理他们生活中最重要的文档，推动与家庭（以及下一代）的互动。 * 自动向客户交付文档：通过 API 和 SFTP 自动向客户交付月度报表、入职文档、税务文件、季度报告和其他重要文档。 * 安全地交换和接收文件：与总部、顾问、员工、客户、家庭成员、监管机构和值得信赖的合作者安全地请求、接收和交换文件。 * 自动化和改进电子签名工作流程：通过自动化入职流程和自动交付（和归档）电子签名文档，节省大量后台和管理成本。 * 满足账簿和记录合规性：改善记录保存治理，简化审计，并自信地满足 SEC、FINRA、IIROC、OSC 等规定的账簿和记录法规。 * 减少和消除纸张（工作）：通过数字化文档驱动的流程来引领您的数字化转型计划，以满足 ESG 合规性并永久消除纸张（工作）。
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My MX Data
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My MX Data 是一个针对企业优化的尖端文件共享平台。 MX 专为速度和效率而设计，可轻松处理大型技术文件，并提供超快速上传。用于版本控制的 MX Distribute 和用于以数据为中心的聊天的 MX Conversations 等独特功能可实现无缝协作。 MX 提供强大的管理控制，支持精细的用户管理和个性化设置。全面的审计跟踪可确保问责制和安全性。 MX Enterprise 版本提高了数据保护水平，采用专利技术为基于云的共享提供“完美保密”，确保完全遵守数据保护法。 MX 是您安全、高效数据交换的首选解决方案。
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