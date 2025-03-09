Kloud

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克劳德（Kloud）是世界上第一个平台，文档和演示文稿变得可编辑，交互式多媒体对话。 Kloud通过集成的Livedoc Technology将您的文档栩栩如生，以轻松将您的文档格式化并进入语音驱动的电影（例如演示文稿）。 企业团队可以通过会员的线路反馈划分，并在同一页面上进入同一页面。 将您的运营团队的业务目标与Livedoc技术同步。在整个企业中同步您的营销语言。 在构建创新技术时，同步您的软件开发和产品团队的目标。 与您喜欢的企业软件（例如Salesforce，Google Docs，Adobe Suite以及您喜欢的项目管理软件工具）集成。 将Livedoc用于所有业务文档，使您能够同步团队最宝贵的资产，团队的想法。 kloud功能： *将文档变成互动电影，例如演示文稿。您可以轻松地添加声音，并将声音与动画混合。您还可以动态插入声音，视频，标记，白板，文字，粘稠的笔记等等内容。 *使用Sync进行异步进行交流：启用思想的非真实时间互动，以便团队可以直观地与有效的思维共享，因为与文档相关的任何想法现在都可以像电影一样互动地播放。通过无限分辨率更好的在线会议，但没有视频流数据。 Kloudsync通过最好的分辨率和真实的颜色表达方式为您提供了与您匹配的在线会议经验。因为Kloud在线会议会以高分辨率动态传输文档，而无需使用视频流数据作为Kloud在线会议，这很便宜。 *基于AI的多通道会议记录：可以使用Livedoc内容记录Kloud会议，以进行无限分辨率以及屏幕共享和网络摄像头视频流。结果，可以通过AI引擎分析此类记录的内容，以进行数据挖掘和统计分析。 * Syncroom与您的客户进行更好的多渠道通信：Kloud是一个集成聊天，基于机器人的AI引擎的新通信平台，进行异步的想法讨论同步，并在一个虚拟会议室内一起在线会议。它可以与客户支持软件，销售部队解决方案和项目管理工具集成，以将通信和协作功能添加到现有企业软件中。 *最高安全标准：256位AES会话编码，2048位RSA密码交换以及内置的REST技术的数据加密。 *以及更多...