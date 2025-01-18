云内容协作软件 - 最热门应用 - 巴拉圭

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
云内容协作软件充当企业文档、图像、视频、电子表格和其他文件的专用云存储和文件共享解决方案。这些工具充当所有企业内容的灵活且可同步的存储库，旨在将所有与内容相关的需求整合到一个平台中。用户可以轻松地跨各种设备存储、共享、创建、协作和定位内容。 云内容协作解决方案虽然主要用于文档管理，但其范围不仅仅限于简单的文件处理，还提供广泛的功能。它们与企业内容管理 (ECM) 软件共享许多功能，尽管是为更广泛的可访问性而定制的。 ECM 工具专为大型企业设计，强调严格的安全措施、扩展的存储容量和本地部署选项。云内容协作工具可以与ECM和其他内容管理系统无缝集成，从而实现用于存储和管理内容的统一生态系统。
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Dropbox
dropbox.com
Dropbox 是由美国公司 Dropbox, Inc. 运营的文件托管服务，总部位于加利福尼亚州旧金山，提供云存储、文件同步、个人云和客户端软件。 Dropbox 是由麻省理工学院的学生 Drew Houston 和 Arash Ferdowsi 于 2007 年创立的一家初创公司，初始资金来自种子加速器 Y Combinator。 Dropbox 被评为美国和全球最有价值的初创公司之一，估值超过 100 亿美元，并且被称为 Y Combinator 迄今为止最成功的投资之一。然而，Dropbox 也因安全漏洞和隐私问题等问题而受到批评和争议。 Dropbox 自 2014 年起在中国被屏蔽。它在电子前沿基金会 2017 年“保护您的数据免受政府请求”报告中获得五星级评级。
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi是最好的企业一体化协作工具。这不仅仅是文字，Wimi还包含了专用的工作空间：社交网络、文件共享和驱动、任务管理、日历共享、即时消息和视频会议。凭借直观而强大的解决方案中精心设计的全套功能，从小到财富 500 强的数千家企业每天都可以节省时间，并提高团队的工作效率。
Copilot
copilot.com
Copilot 的产品套件为企业提供了针对客户沟通、支付、文件共享、合同、表格、服务台等的一体化解决方案。此外，Copilot 使企业能够通过品牌客户门户为客户提供统一的体验。如今，数百家技术支持的服务企业在技术、营销、金融服务和其他行业运营，都在 Copilot 上运行。 Copilot 成立于 2020 年，于 2022 年筹集了 1000 万美元的 A 轮融资，总部位于纽约市。
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer 是一家位于荷兰的基于互联网的计算机文件传输服务。该公司由 Rinke Visser、Bas Beerens 和 Nalden 于 2009 年在阿姆斯特丹创立。 2018年10月，WeTransfer重新推出了其应用程序，名称为“Collect by WeTransfer”。 2020 年 5 月，印度以安全原因为由禁止了 WeTransfer 应用程序。
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere 总部位于德克萨斯州贝德福德，是一家为企业提供云内容管理和文件共享服务的公司，提供云存储、文件同步、个人云和客户端软件。
TitanFile
titanfile.com
TitanFile 是一个屡获殊荣的安全文件共享和客户端协作平台。 TitanFile 与电子邮件一样易于使用，可提高效率、节省成本并提高客户满意度，同时提高安全性和合规性。 TitanFile 平台非常全面，支持多种用例和工作流程，例如安全文件共享、群组协作、客户启动的工作流程和共享邮箱。
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink 将本地驱动器的易用性与云的强大功能相结合，让您的团队可以通过单个共享文件空间随时随地即时、安全地协作和编辑文件。 * 随时随地即时协作：随时随地协同工作。资产和项目更改保存在共享文件空间后即可访问。无论您身在何处，都能尽心尽力地工作，利用全球人才并构建 24/7 协作工作流程。 * 即时访问共享文件：实时处理项目，无需等待下载或同步。大文件？没问题。您的媒体即时可用，因此您可以从队友上次停下的地方继续播放。 * 无与伦比的安全性：通过零知识加密、集中访问管理和 SSO 集成，您的文件保持完全安全 – 仅对您允许访问的人可见。 * 无缝创意工作流程：LucidLink 可与您已经使用的创意应用程序配合使用，因此无需学习任何新内容。从 Premiere Pro 和 Media Composer 到 DaVinci Resolve 和 After Effects，您可以使用您喜爱的工具轻松协作。
Everleagues
everleagues.com
Everleagues 是一个交流和协作平台。其独特的本地功能和企业级安全性相结合，提供无缝的办公室和客户服务体验，从而提高生产力、协作、客户满意度和盈利能力。聊天、语音、视频、文件传输、电子签名和更多生产力工具都位于您自己公司的一个虚拟工作空间中，由 Everleagues 提供支持。
Pigeon
pigeondocuments.com
客户文档收集变得简单、有序且安全。 Pigeon 加快您的文件收集过程并消除繁琐的后续工作
AvePoint
avepoint.com
充满信心地合作。 AvePoint 提供最先进的平台来优化 SaaS 运营和安全协作。全球超过 17,000 家客户依靠我们的解决方案来实现 Microsoft、Google、Salesforce 和其他协作环境中的数字工作场所现代化。 AvePoint 的全球渠道合作伙伴计划包括 3,500 多家托管服务提供商、增值经销商和系统集成商，我们的解决方案在 100 多个云市场中提供。 AvePoint 成立于 2001 年，五次荣获微软年度全球合作伙伴奖，总部位于新泽西州泽西城。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 通过在工作现场提供全息数据的精确对齐，利用混合现实进行项目协调，使工作人员能够检查叠加在物理环境中的模型。
Smint.io
smint.io
您的品牌门户、媒体中心、新闻门户、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 数字资产管理和多个来源的内容购买门户。 当内容充满活力时，企业就会蓬勃发展。立即激活您的内容！
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 从任何设备或位置安全地共享内容并与客户和内部团队协作。部门和小型企业需要简单、安全的解决方案来与客户和彼此协作。借助 ShareFile，您可以使用任何设备安全地访问文件、共享数据并创建省时的工作流程。设置简单、快速 - 无需 IT。 在任何设备上共享、发送任何大小的文件：无论您是在办公室还是在旅途中，您都可以通过云存储随时随地安全地访问您的文件。 * 确保您的文件始终安全：银行级加密可保护您的文件、电子邮件和附件在传输和静态时的安全。 * 安全协作：审核跟踪和可配置权限，以了解和控制谁在访问您的数据。 * 优化客户和员工入职流程：节省时间的工作流程减少了单点协作中的手动文书工作。 * 安全 FTP 站点替代方案：无需安装软件 - 适合您或您的客户。
SuiteFiles
suitefiles.com
文档创建、协作和签名全部集中在一处。 SuiteFiles 是一款功能强大且简单的文档管理软件，适用于会计和专业服务公司。我们的工作流程正是中小型公司与客户共同成长所需的。我们支持您的日常活动，与 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等集成。我们的使命是为各种规模的公司提供企业级解决方案和服务，以满足他们的发展轨迹。结果呢？一个用户友好、可扩展、强大的平台，您的团队和客户将真正喜欢使用。我们的产品开发和客户支持团队反应迅速 — 这意味着您有人投资，让您能够充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文档管理需求得到满足，IT 负担减轻，使您能够增加计费时间并加强与客户的关系。 1000 多家以效率为导向的专业服务公司通过 SuiteFiles 改善其业务（续订率为 99.6%），我们是您的不二之选。通过完整的工作流程解决方案和广泛的集成，将您与行业领先的应用程序连接起来，打破您的运营孤岛。 SuiteFiles 的全面特性和功能专为 10 至 500 人的团队而设计，并考虑到员工的满意度。多年来，我们通过集成、自动化、签名和电子邮件管理完善了适合您的端到端流程的软件，消除了您原本需要的应用程序跳转和多项订阅费用。我们将轻松的第三方共享与尖端的安全性相结合，而不会剥夺您的数据所有权。我们简化了组织、集中和利用您公司日常执行所需信息的复杂性。您应该将工作时间花在服务客户和发展业务上，而不是与文件打交道。因此，我们设计的 SuiteFiles 具有快速、完整的数据迁移和入门功能，让您的团队在短短两天内即可投入运行。此外，我们的智能界面易于使用且始终如一地完善。通过消除不必要的来回、流程延迟、协作开销以及在多个工具之间切换，我们节省的时间会增加。我们的客户报告称，每位员工每周可节省 5 个小时。也就是说，每位员工每年的全职工作时间为 6.5 周！
AODocs
aodocs.com
AODocs 是一个人工智能驱动的内容服务平台，旨在简化文档管理和内容流程。该平台诞生于云中，提供敏捷性和可扩展性，使其能够适应不断变化的企业需求。 它还可以轻松地与现有系统集成，从而提高工作流程效率。借助 AODocs，组织可以使用生成式 AI 实现文档流程自动化。 这意味着可以控制关键文档，可以管理组织流程，并且可以将内容转换为结构化数据，所有这些都无需人工干预。 这种自动化功能有助于节省时间并消除潜在的人为错误。AODocs 适合各个行业和部门。通过关注生命科学、金融服务、政府和制造业等特定行业的需求，它确保提供量身定制的解决方案。 此外，它还提供部门特定的功能，包括人力资源、法律、会计、应付账款和 IT。该平台提供一系列附加资源来支持用户，例如与其他工具的集成、定价指南、客户评论、成功故事和资源库。 全面的安全中心可确保数据保护，并提供技术支持指南以提供帮助。AODocs 提供专业服务以提供更个性化的支持，并提供视频中心以进行可视化学习。 用户可以访问知识库和状态页面来查找相关信息和更新。该公司的网站提供了有关该公司、其合作伙伴、职业和联系信息的更多详细信息。 总之，AODocs 提供了一个人工智能驱动的文档管理和内容服务平台，使企业能够自动化流程、提高效率并有效地组织文档。
Moxo
moxo.com
与客户、供应商和合作伙伴一起简化外部项目。借助 Moxo，加快从帐户获取到入职和服务的工作流程。与客户、供应商和合作伙伴协调，实现联合交付成果、跟踪里程碑、交换文档、收集批准等。 Moxo 为金融服务、咨询、法律、会计、医疗保健等多个行业的项目工作空间提供支持。我们的客户包括花旗银行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法国巴黎银行等公司。我们的团队在互动领域拥有丰富的开拓历史：Moxo 的联合创始人兼首席执行官 Subrah Iyar 是 Webex 的联合创始人兼首席执行官，Moxo 的联合创始人兼首席技术官 Stanley Huang 曾在 Webex 担任高级工程管理职位思科系统公司和 WebEx。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是世界上最先进的公司消除决策中不确定性的方法。凭借基于经过验证的人工智能构建的市场情报和搜索，AlphaSense 可以从值得信赖的公共和私人内容（包括股权研究、公司文件、活动记录、专家电话会议、新闻、行业期刊和客户自己的研究内容）中快速提供相关见解。 AlphaSense 总部位于纽约市，在美国、英国、芬兰、印度和新加坡设有办事处，拥有 1,000 多名员工。
Scan123
scan123.com
Scan123 可以让您减少处理文书工作的时间，而将更多时间用于您最擅长的业务。 Scan123 是一种文档管理解决方案，可帮助您数字化纸质文件、在云中保护文档、快速找到您要查找的内容，并立即与需要访问的人员共享。不再有文件丢失的情况。现在，您可以轻松地保持合规性，并结束寻找重要文件的麻烦。
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles 允许您访问现有文档库并为您的文件和文件夹创建强大的链接。您可以在 HubSpot 和 Salesforce CloudFiles 中收集分析、添加安全性并执行各种自动化，为您提供一组简单的功能 - 文件同步 - 在我们的本机上访问您的 2 路同步 Google Drive、OneDrive、SharePoint、Box 或 Dropbox应用程序或您的 HubSpot 帐户文档安全 - 将下载、过期、身份验证和其他设置添加到链接。文件查看器交互性 - 将白标签和聊天机器人添加到您的文档中。按页面分析 - 收集详细的深入分析。直接从关联的链接和文件查看或导出文档分析文档自动化 - 在工作流程和列表中使用文档分析在 HubSpot 和 SalesForce 中创建潜在客户细分和评分机制
JUMBOmail
jumbomail.me
领先的专注于内容交换的在线平台。通过将常规文件共享转变为令人印象深刻的个人品牌图库登陆页面，提供了一种重新设计的文件发送方法。 JUMBOmail Thenologies Ltd成立于2010年，利用大数据技术提供基于云的文件传输服务。我们的团队位于特拉维夫和基辅。
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data 是一个针对企业优化的尖端文件共享平台。 MX 专为速度和效率而设计，可轻松处理大型技术文件，并提供超快速上传。用于版本控制的 MX Distribute 和用于以数据为中心的聊天的 MX Conversations 等独特功能可实现无缝协作。 MX 提供强大的管理控制，支持精细的用户管理和个性化设置。全面的审计跟踪可确保问责制和安全性。 MX Enterprise 版本提高了数据保护水平，采用专利技术为基于云的共享提供“完美保密”，确保完全遵守数据保护法。 MX 是您安全、高效数据交换的首选解决方案。
DRACOON
dracoon.com
DRACOON 是德语区企业文件共享市场的领导者，也是德国发展最快的 SaaS 公司之一。该独立于平台的软件提供云、混合和本地版本，并被独立分析师评为领导者。
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com 是一种销售支持工具，允许通过链接共享文档，以获得电子邮件线索、分析和许多其他好处。上传 PDF、Doc 和 PPT 文件以创建链接，这些链接的范围可以是公开的，也可以仅通过经过验证的电子邮件或密码访问。添加您公司的徽标、颜色以及指向您选择的网站的链接，以不断推广您的品牌。自 2022 年 7 月起新增 - 添加您的公司自定义域 (CNAME)，例如 docs.YOURDOMAIN.COM 停止附加文件...只需 ShareDocView.com
FutureVault
futurevault.com
面向未来企业的智能数字金库解决方案。 FutureVault 是为金融服务和财富管理组织提供安全文档交换和数字保管库解决方案的行业领导者，通过 Personal Life Management Vault™ 和 Business Life Management Vault™ 改变了文档和信息管理的范式。 FutureVault 的多层平台正在通过显着改进在安全、可审计的单一事实来源中管理文档、数据和信息的方式来改变企业、顾问和客户的价值主张。通过为企业提供动力 FutureVault 的白标平台和移动应用程序可帮助公司满足账簿和记录合规性、提高数据隐私、通过自动化和开放 API 提高前台和后台效率，并提供增强的数字客户体验，以更好地与家庭和下一代互动。企业客户可以使用数据提取和人工智能驱动的模式来获得额外的效率和洞察力。 FutureVault 被公认为五星级财富科技提供商和全球 100 家最具创新性财富科技解决方案提供商。 * 特色 FutureVault 使用案例（如下）：探索领先的金融服务和财富管理组织如何使用 FutureVault 来满足合规性、提高后台和管理效率、为客户提供更多价值，并最终节省时间和金钱。 * 提供独特的数字客户体验：通过比以往更轻松地存储、访问和管理他们生活中最重要的文档，推动与家庭（以及下一代）的互动。 * 自动向客户交付文档：通过 API 和 SFTP 自动向客户交付月度报表、入职文档、税务文件、季度报告和其他重要文档。 * 安全地交换和接收文件：与总部、顾问、员工、客户、家庭成员、监管机构和值得信赖的合作者安全地请求、接收和交换文件。 * 自动化和改进电子签名工作流程：通过自动化入职流程和自动交付（和归档）电子签名文档，节省大量后台和管理成本。 * 满足账簿和记录合规性：改善记录保存治理，简化审计，并自信地满足 SEC、FINRA、IIROC、OSC 等规定的账簿和记录法规。 * 减少和消除纸张（工作）：通过数字化文档驱动的流程来引领您的数字化转型计划，以满足 ESG 合规性并永久消除纸张（工作）。
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop 是接收文件的最简单方法。来自任何人。通过 EZ File Drop，任何人都可以向您发送文件，而无需下载应用程序、创建帐户或担心文件权限。文件会直接发送到您的 Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 帐户，并根据您选择从用户处收集的信息自动进行组织。可以直接在 EZ File Drop 中查看文件提交，并提供排序、过滤和下载文件的选项。您甚至可以下载包含所有这些信息的 CSV 文件。如果您使用 Google 云端硬盘，则可以将所有提交数据自动输入到实时 Google 表格中，以便与团队成员进行强有力的协作。借助一套功能强大的高度可定制工具，包括安全设置、样式和品牌选项以及强大的电子邮件通知，EZ File Drop 可让用户轻松为每个项目构建完美的上传解决方案。 EZ File Drop 不仅仅是 Google Drive、Dropbox、Box 或 Microsoft OneDrive 的品牌上传页面。使用您的上传表单，您的客户只需通过拖放即可上传文件。这些文件显示在您选择的云存储文件夹中。它甚至适用于 iOS 和 Android 移动设备。 EZ File Drop 旨在满足各行各业专业人士的需求，包括创意、内容创作者、法律和会计、非营利组织、建筑等。
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity 是一个专为航空航天业打造的平台，可降低运营成本、提高可追溯性并增强网络安全，同时帮助供应链走向绿色并在市场中脱颖而出。通过我们基于云的安全文档管理系统，我们是节省时间和金钱的最佳方式，该系统满足所有 CMMC、DFARS、NIST、ITAR 和 EAR 要求，并完全由不可变的区块链技术支持。
Cocoon Data
cocoondata.com
我们与全球政府、企业和中小企业合作，确保受监管和商业敏感数据的安全。我们获得专利的安全数据共享平台 (SDSP) 允许用户安全、合规地协作、共享和控制防火墙外的敏感数据。客户使用我们的平台来加强其组织的网络和数据安全，并在灵活且以数据为中心的组织内满足严格的合规标准。
TransferChain
transferchain.io
TransferChain通过零知识加密、文件分割、分布式云架构和区块链授权，为企业提供最安全的云存储、文件传输和文件请求能力。 TransferChain 或任何未经授权的第三方（无论是潜在的不良行为者还是数据中心）都无法访问用户的私人和机密信息。 TransferChain 是存储敏感文档并与外部共享的最安全、最私密的方式。
FileString
filestring.com
通过易于使用的文件控制服务控制重要内容的分发
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns 改变了我们与外部利益相关者（例如客户、供应商、合作伙伴）协作处理文档和文件的方式——一次轮流进行。 TakeTurns 是一款回合制协作应用程序，两方轮流共享、请求或更新文件和文档。 TakeTurns 使异步协作成为现实。
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams 是面向企业的 SaaS 云存储，它是第一个依赖于零知识 p2p 基础设施而不是传统数据中心的云存储。与领先的云供应商不同，它提供最高级别的隐私：没有人，甚至 Cubbit，都可以访问您上传的数据。 1. Cubbit 是第一个提供 3 层安全性的云：数据使用军用级协议 (AES-256) 加密，分成块，并分布在零知识网络中。 2. 易于使用：以“拖放”方式存储、同步和共享，没有文件大小限制，同时受到端到端加密的保护。您只需单击鼠标即可授予和撤回访问权限。 3. 安全备份数据：通过选择性同步，您可以决定哪些文件仅保留在云端（释放空间！）以及哪些文件夹存储在本地计算机上。 4. 绿色且经济实惠：使用 Cubbit，您投资的是您的隐私，而不是维护服务器场。事实上，与竞争对手相比，这种云存储非常实惠，价格只有竞争对手的一半。同样的事实可以让您的团队每年每存储 10TB 就可以减少 400 公斤的二氧化碳排放。
Kloud
kloud.com
Kloud LiveDoc是指可以像电影一样回放的交互式文档。同步或会议将根据这些文档保存，并可以稍后通过 Kloud Meeting 呈现。
odrive
odrive.com
对所有存储的统一访问，以便您可以同步、共享、备份和加密 Amazon Drive、Dropbox、Google Drive、OneDrive、Box、S3、WebDAV、FTP 等中的文件
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美国互联网公司，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城。该公司专注于为企业提供云内容管理和文件共享服务。官方客户端和应用程序可用于 Windows、macOS 和多个移动平台。盒子成立于2005年。 Box 使企业可以轻松地在线协作、共享和管理内容。
CAYA
getcaya.com
使用 CAYA 接收、组织和编辑所有文档。超过 20,000 名客户已使用 CAYA 作为云端文档中心，并将其日常邮件数字化。
Clinked
clinked.com
Clinked 是一个基于云的客户端门户和协作工具。它使团队、项目组和业务客户能够在安全的云环境中高效地协作处理文档和文件。 我们提供 3 个主要门户选项： 1. 简单（现成的易于定制的门户）。 2. 定制（根据您的特定要求在 Clinked 基础架构上构建的自定义门户）。 3.虚拟资料室。 所有门户都提供广泛的功能，下面列出了其中一些功能。 提升您的商业形象 * Clinked 客户门户可以定制和白标。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本机移动应用程序适用于 Android 和 iOS。 协作与沟通 * 通过实时活动流和项目进度管理更新客户。 * 将任务分配给各个团队成员或与多个用户分担工作量。 * 进行有效的讨论，使用@提及、即时 1-2-1 和群聊以及微博进行交流。 * 全文搜索。 安全的客户门户 * 传输中采用 256 位 SSL，静态时采用 AES 加密。 * 双因素身份验证可安全访问您的解决方案。 * 帐户管理员可以在审计跟踪中查看所有用户活动。 第一个 FTP 替代方案 * 拖放文件和文件夹以共享大文件。 * 使用通用搜索栏查找并调出文件和文件夹。 * 无需下载即可查看文档的实时预览。 集成 * 与 Google Workspace 原生集成。 * 与 AdobeSign、DocuSign 和 JotForm 的本机集成。 * 通过 Zapier 使用 3,000 多个应用程序自动执行任务和操作。 * 公共API。 根据您的规格构建完全定制的门户 * 建立在强大的 Clinked ISO 认证基础设施之上。 * 从大量现有功能中进行选择。 * 添加您的业务所需的新的独特功能。 * 自定义 UI 以适合您的用例和工作流程。 * 简单的设计过程。 * 交货快捷。
Datto
datto.com
作为专门为 MSP 打造的安全和基于云的软件解决方案的全球领先提供商，Kaseya 旗下公司 Datto 相信，通过正确的技术，中小企业可以实现无限的目标。 Datto 久经考验的统一连续性、网络和业务管理解决方案可推动 MSP 的网络弹性、效率和增长。 Datto 的解决方案通过集成平台提供，帮助其 MSP 合作伙伴的全球生态系统为全球超过 100 万家企业提供服务。从主动动态检测和预防到快速、灵活地从网络事件中恢复，Datto 的解决方案可以防止服务器、虚拟机、云应用程序或数据驻留的任何地方发生代价高昂的停机和数据丢失。
DropSend
dropsend.com
使用 DropSend 免费发送大文件。通过电子邮件发送文件、在线存储文件、控制发送和下载以及将 DropSend 用于您的业务。
Egnyte
egnyte.com
Egnyte 是用于内容安全和治理的安全多云平台，使组织能够更好地保护最有价值的内容并就其最有价值的内容进行协作。 Egnyte 成立于 2008 年，已为超过 17,000 个组织实现了云内容安全的民主化，帮助客户提高数据安全性、保持合规性、预防和检测勒索软件威胁，并提高员工在任何应用程序、任何云、任何地方的工作效率。 Egnyte 的简单、交钥匙解决方案可让 IT 领导者轻松管理和控制全方位的内容风险 – 从意外数据删除、数据泄露、监管合规性、正确的生命周期管理、隐私等等 – 同时为业务用户提供他们需要从任何云、任何设备、任何地方更快、更智能地工作的工具。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款软件和云服务，用于创建和存储具有翻页效果的专业在线出版物。将您的 PDF 转换为交互式活页簿，并为您的客户制作引人入胜的营销材料。以交互方式展示您的文档：添加链接和视频以提高客户参与度，并通过链接无缝共享活页簿。 它使您的 PDF 电子书、电子目录、数字手册、年度报告、演示文稿、杂志和销售宣传材料具有交互性。 179 个国家/地区的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 创建易于使用的在线文档、通过网络交付内容并改进沟通流程。该服务适用于桌面和移动设备，并且可以与 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系统集成。 FlippingBook 帮助小型企业和大型知名品牌，例如联合利华、万豪、英特尔、卡地亚、FOX、雀巢。
Ftopia
ftopia.io
在线文档共享解决方案可帮助企业创建私人工作空间以与多个用户共享文档和文件。
Koofr
koofr.net
Koofr 提供基于欧盟的安全云存储，终身免费存储空间以及连接多个云帐户（Dropbox、Google Drive、OneDrive）和个人存储的选项。探索更好的方式来存储、访问和共享您的照片、视频和文档。立即获取您的免费帐户！
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche 是领先的企业内容管理 (ECM) 和业务流程自动化 SaaS 提供商。通过强大的工作流程、电子表格、文档管理和分析，Laserfiche 加速了业务的完成。 Laserfiche 30 多年前率先通过企业内容管理实现无纸化办公。如今，Laserfiche 正在利用云、机器学习和人工智能进行创新，帮助 80 多个国家/地区的组织转型为数字业务。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe 有助于保护和自动化客户通信、文档签名和交换，并提高合规性。 我们保护文档并自动化文档流。从强大的电子签名、灵活的电子表单引擎到可配置的客户门户，我们帮助组织简化涉及个人数据、合同、资金和身份的业务流程，节省高达 90% 的时间。 人力资源部门利用我们来入职员工并分发工资单。销售部门利用我们来吸引客户。专业服务公司利用我们与客户签订合同、获取数据和交换文档。学校利用我们来自动化招生流程。
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud 是一套客户端服务器软件，用于创建和使用文件托管服务。 Nextcloud 是免费且开源的，这意味着任何人都可以在自己的私人服务器设备上安装和操作它。 Nextcloud 应用程序在功能上类似于 Dropbox、Office 365 或 Google Drive，但可以在家庭本地计算机上使用或用于异地文件存储托管。 Office 功能仅限于基于 x86/x64 的服务器，因为 OnlyOffice 不支持 ARM 处理器。 与专有服务相比，开放式架构使用户能够完全控制其数据。 原来的 ownCloud 开发人员 Frank Karlitschek 分叉了 ownCloud 并创建了 Nextcloud，该产品继续由 Karlitschek 和原来的 ownCloud 团队的其他成员积极开发。 2020 年 1 月 17 日，版本 18 在柏林发布，产品名称为 Nextcloud Hub。首次直接集成办公套件（此处为 OnlyOffice），Nextcloud 宣布其目标是与 Microsoft Office 365 和 Google Docs 直接竞争。此外，当天还宣布与 Ionos 建立合作伙伴关系。
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx 是一家 SaaS 初创公司，为个人、零工、中小企业和企业提供数字存储和资产管理平台。这是一项印度制造的服务，直观、安全且可实现高效协作。自 2020 年成立以来，DigiBoxx 凭借其具有竞争力的个人定价计划以及面向中小企业和企业的可定制套餐赢得了超过 100 万颗心。
Onehub
onehub.com
Onehub 是专为任何规模的企业打造的安全文件存储和共享服务。对您的数据进行银行级加密以及我们基于角色的精细权限结构意味着您可以控制谁有权访问您的内容并放心地共享关键业务文件。 Onehub 提供了一套强大的业务工具，例如虚拟数据室、客户端门户、Google 文档集成、自动水印、品牌工作区和自定义协议，以增强和扩展您的文件共享。自定义您的 Onehub 工作区，为内容共享提供更专业、更精美的外观，并创建您自己的客户门户。 Onehub 的虚拟数据室为您最重要的交易提供所需的安全性和隐私性。
pCloud
pcloud.com
pCloud 是安全的云存储，您可以在其中存储、共享和处理所有文件。您可以在任何设备上随时随地访问它们！免费获得 10 GB！
Samepage
samepage.io
Samepage 通过将团队聊天、视频会议、屏幕共享、任务管理、文件共享和实时团队文档协作结合在一个基于云的协作中，促进沟通、项目管理、召开会议、在线协作等工作区。
Starchive
starchive.io
搜索时间更少。更多时间创作。 Starchive 是当今创作者明天的存储空间。 您创建的内容应该易于访问、使用和构建。十多年前，他们与鲍勃·迪伦合作归档了他的整个目录。他们亲身了解了标志性关卡创建者如何存档和管理他们的内容并将其用于他们的职业生涯。他们利用这些知识创建了一个平台，使各种媒介的商业创作者、文化创作者和社区创作者能够做到同样的事情。 现在您已经拥有了一个按照您的想法运作的组织系统。有了 Starchive，您就可以掌控自己的创作。他们的平台是数字组织，就像艺术家的思维一样运作。对嵌套在其他文件名中的文件名没有奇怪的限制。无需将您的艺术融入他人的组织计划中。无需浪费宝贵的时间归档和查找文件，而是创建文件。 商店 |档案 |策划|分享 |薄荷|货币化
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync 是一种简单、强大且易于使用的云文件共享、文件同步和在线备份服务。与 Dropbox 不同，SugarSync 使您能够备份现有的文件夹结构。免费试用 30 天，立即开始！
Sync
sync.com
Sync 是一个文件存储、共享和协作平台，可让您在云中保持安全、可靠和连接。 自 2011 年以来，Sync.com 一直致力于为世界提供安全的协作空间。如今，超过一百万家各种规模的企业使用 Sync 屡获殊荣的云应用程序和突破性的隐私保护功能来分享伟大的想法、存储重要信息并就改变游戏规则的项目进行协作。
Tresorit
tresorit.com
Tresorit 是一个端到端加密、零知识内容协作平台，使具有安全意识的公司能够安全地管理、同步、签名和共享其文件。与其他公共云供应商不同，Tresorit 无法访问用户的文件，这确保了最大程度的机密性。 - 毫不妥协的安全性：从您将文件上传到云端直至到达预期收件人，您的文件都会受到保护。从技术上讲，其他人不可能未经授权访问您的文件。 - 无缝、安全的团队合作：无论是人力资源文档、法律合同、财务计划还是绝密研发原型的个人数据 - Tresorit 都提供了一个数字工作空间，确保您的高度敏感文档的安全。 - 强大的控制和监控选项：管理和监督所有用户及其信息和活动。 Tresorit 提供强大的控制功能，因此您可以确保正确的员工访问正确的文件。 -Tresorit 是在严格监管的行业中运营的任何企业的理想补充解决方案，该行业必须遵守严格的标准。 Tresorit 可以与 Microsoft 的解决方案一起部署，以支持 GDPR、CCPA、HIPAA、TISAX、FINRA 或 ITAR 合规性。我们的客户端端到端加密技术可确保您最敏感的文档始终受到保护。
Virtru
virtru.com
Virtru 使军用级加密变得非常简单。从世界上最大的银行到最小的医疗保健机构，Virtru 帮助各种规模的组织通过针对日常业务应用程序的灵活的端到端加密来控制其数据。 Virtru 软件基于开放标准可信数据格式构建，易于使用，并与 Google Workspace/Gmail 和 Microsoft 365/Outlook、Google Drive 以及 Salesforce、Confluence 和 Zendesk 等企业应用程序无缝集成。精细的访问控制、自托管密钥管理选项、DLP 和审计可帮助我们的客户满足最严格的隐私和合规性要求，包括 ITAR、CMMC 2.0、CJIS、HIPAA 和 GLBA/FTC 保障措施。 只需单击一下即可加密敏感信息，无需离开现有工作流程，因为 Virtru 直接集成到您每天使用的应用程序中。
Zoho Docs
zoho.com
团队和个人的在线文件管理。 将您的团队带到一个安全的协作工作空间，每个人都可以实时使用一切。安全地创建、协作并完成工作。
Zoho WorkDrive
zoho.com
为协同工作的团队提供在线文件管理。 改变团队的合作方式 - 为他们提供安全、共享的工作空间，让他们的想法从构思到实现都有一个归宿。创造、协作并实现团队合作。
Cloudup
cloudup.com
使用 Cloudup 即时轻松地共享任何内容（视频、照片、音乐、链接和文件）。
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive（以前称为 SkyDrive）是 Microsoft 运营的文件托管服务和同步服务，作为其 Web 版 Office 的一部分。 OneDrive 于 2007 年 8 月首次推出，允许用户在云中存储文件和个人数据（例如 Windows 设置或 BitLocker 恢复密钥）、在 Android、Windows Phone 和 iOS 移动设备、Windows 和 macOS 计算机以及其他设备之间共享文件和同步文件。 Xbox 360 和 Xbox One 游戏机。用户可以将 Microsoft Office 文档上传到 OneDrive。 OneDrive 免费提供 5 GB 存储空间，并可单独提供或通过 Office 365 订阅提供 100 GB、1 TB 和 6 TB 存储选项。