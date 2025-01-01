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云合规性软件可确保满足监管标准，并为云基础设施和网络提供必要的合规性控制。这些工具增强了对云工作负载和网络活动的可见性，这需要持续的合规性以防范服务器恶意软件、容器漏洞和网络入侵等威胁。企业使用云合规性软件来持续监控其云资产，从而降低基于云的威胁的风险。有效实施后，该软件有助于组织始终保持最佳的安全态势。