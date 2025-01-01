云合规软件 - 最热门应用

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云合规性软件可确保满足监管标准，并为云基础设施和网络提供必要的合规性控制。这些工具增强了对云工作负载和网络活动的可见性，这需要持续的合规性以防范服务器恶意软件、容器漏洞和网络入侵等威胁。企业使用云合规性软件来持续监控其云资产，从而降低基于云的威胁的风险。有效实施后，该软件有助于组织始终保持最佳的安全态势。
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Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
Sprinto
sprinto.com
Sprinto是一款安全合规自动化平台，通过与云服务集成，简化和自动化合规流程，支持多种安全标准，帮助组织高效管理合规情况。
Red Hat
redhat.com
Red Hat App提供访问企业开源解决方案，包括Linux、云、容器和Kubernetes技术，帮助组织管理IT环境并提高效率。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。
Drata
drata.com
Drata是一个合规性自动化平台，持续监控企业安全控制，简化合规流程，支持多种合规框架，帮助企业保持审计准备和风险管理。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。
Vanta
vanta.com
Vanta是一个安全与合规管理平台，帮助企业简化合规流程，并通过监控和集成工具自动化合规任务。
JupiterOne
jupiterone.com
木星是一款网络资产分析平台，持续收集和分析资产数据，帮助安全团队可视化和保护其攻击面。
Qualys
qualys.com
Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。
Solvo
solvo.cloud
Solvo是一款多维云安全平台，通过检测和减轻云配置错误和漏洞，优化最小权限政策，提供持续的安全分析和监控。
BMC
bmc.com
BMC应用程序是一款IT服务管理解决方案，通过AI驱动的功能优化IT流程，提升服务效率和可靠性。
Hyperproof
hyperproof.app
HyperProof是一个云基础的合规操作平台，自动化管理安全与合规流程，支持多种合规框架，提升合规效率和可视性。
Progress
progress.com
Progress应用程序提供工具和功能，帮助企业在多个平台上创建和管理数字体验，简化操作并提高用户参与度。
SafeBase
safebase.io
SafeBase是一个信任中心平台，自动化安全审查和合规管理，简化组织的安全流程，提高效率。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security是一个云本地安全平台，提供应用程序生命周期的安全性，包括漏洞管理、威胁智能和容器安全。
Coro
coro.net
Coro是一个网络安全平台，提供针对邮件、数据、设备和云应用的保护，结合AI技术自动处理大部分安全威胁。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS)是一款保护敏感数据的应用，提供安全的数据处理及合规支持，确保用户信息的安全性和完整性。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一款无代码的云安全平台，提供全面的合规性与安全性，通过持续监控和自动修复云漏洞，保障组织的云环境安全。
Securiti
securiti.ai
Securiti是一款数据安全和隐私管理应用，提供数据发现、分类和监视工具，帮助组织保护敏感信息并遵守相关法规。
nOps
nops.io
nOps是一个AWS云优化平台，帮助企业管理云使用、承诺与费用，自动化资源配置，确保成本效益与资源利用最大化。
Plerion
plerion.com
Plerion是一个云安全平台，提供全面的云环境监控和管理，旨在提高组织的安全性，减少风险和合规性问题。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud是一款容器安全平台，提供多云和混合部署的网络安全，支持Kubernetes集群的网络策略管理。
TrustCloud
trustcloud.ai
TrustCloud是一款信任保障平台，通过统一的图形架构实现合规自动化和风险管理，简化控制管理和审计准备，帮助评估风险。
Apptega
apptega.com
Apptega是一个网络安全与合规性管理平台，简化风险评估与管理，支持多个合规框架，优化审计准备和报告流程。
Scytale
scytale.ai
Scytale是一个合规性自动化平台，帮助企业实现和维持安全标准的合规，提供实时监控、定制政策和专家指导。
ContraForce
contraforce.com
Contraforce是一个网络安全平台，帮助托管服务提供商管理安全事件并执行安全操作，通过整合多种安全工具提高威胁检测和响应能力。
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
NetApp BlueXP是一个基于云的数据管理平台，简化混合云环境的管理，支持多种部署模式并提供身份与访问管理功能。
Lightrun
lightrun.com
Lightrun是一款实时可观察性和调试平台，允许开发人员安全地在生产环境中添加日志和指标，无需重启或重新部署。
Cypago
cypago.com
Cypago 是一个基于 SaaS 架构的网络风险治理自动化平台，旨在简化安全和治理流程，降低成本，提高安全性和合规成熟度。
Havoc Shield
havocshield.com
Havoc Shield是一款综合性网络安全解决方案，专为金融服务行业设计，符合多项安全法规，提供计划、指导和工具。
Regulait
regulait.com
Regulait是一款合规管理工具，提供任务自动化、文档管理、人力资源管理等功能，帮助组织简化合规流程并提高工作效率。
HighGround
highground.io
HighGround应用提供网络安全管理功能，帮助用户控制安全体验，涵盖网络评分、合规管理和投资回报工具。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai安全提供云身份和访问管理，保护多云环境中的敏感数据，支持准确的权限管理和安全合规性。
Kloudle
kloudle.com
Kloudle是一个云安全扫描器，自动检查AWS、Google云、DigitalOcean和Kubernetes等平台的安全问题，提供修复建议并生成报告。
Carbide
carbidesecure.com
Carbide是一款信息安全和隐私管理平台，帮助快速成长的公司建立安全体系，满足审计要求并提高安全意识。
Strike Graph
strikegraph.com
Strike Graph是一个合规管理和认证平台，帮助企业简化合规流程，实时监控风险，并支持多种安全框架。
Thoropass
thoropass.com
Thoropass是一个合规和审计管理平台，自动收集证据，支持多种合规框架，帮助组织简化合规过程并提供实时监控。
Orca Security
orca.security
Orca Security是一个无代理的云安全平台，实时识别和管理多云环境中的风险和合规性问题，提供全面的可见性和漏洞分析。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica是一个云本地应用保护平台，帮助识别和修复从开发到生产的安全漏洞，确保应用程序的安全性和合规性。
Lacework
lacework.com
Lacework是一个云安全平台，提供安全管理、漏洞管理和合规性监控，支持多云环境，帮助用户提高安全性和可见性。