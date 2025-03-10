云合规软件 - 最热门应用

Panoptica

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Panoptica 是思科强大的云原生应用程序保护平台，可发现并修复从开发到生产过程中的漏洞，确保您的应用程序安全且合规。通过基于图形的技术，该平台能够解锁视觉洞察、关键攻击路径并加快修复速度，以跨多个混合云平台保护您的现代应用程序。访问 https://www.panoptica.app 主要功能： - 可见性和上下文：Panoptica 通过识别攻击路径和优先考虑风险提供清晰的可见性和上下文，帮助您做出明智的决策。 - 全面、完整的覆盖：通过 Panoptica 的集成安全平台轻松管理您的云原生环境，减少通常因使用单独的孤立解决方案而造成的差距。 - 高级分析：利用先进的攻击路径和根本原因分析技术，从攻击者的角度发现潜在风险。 - 无代理扫描：Panoptica 的无代理技术可扫描任何云环境 - Azure、AWS、GCP、Kubernetes 或其组合。 - 全面可视化：将资产和关系映射到高级图形数据库上，以完整直观地表示您的云堆栈。优势 - 先进的 CNAPP：Panoptica 增强了云原生应用程序保护平台功能。 - 多云合规性：确保跨各种云平台的合规性。 - 端到端可视化：深入了解整个云应用程序堆栈。 - 动态修复：采用动态技术有效解决问题。 - 提高效率：简化安全流程并减少响应时间。 - 减少管理费用：最大限度地减少资源支出，同时优化安全性。