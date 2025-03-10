云合规软件 - 最热门应用

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云合规性软件可确保满足监管标准，并为云基础设施和网络提供必要的合规性控制。这些工具增强了对云工作负载和网络活动的可见性，这需要持续的合规性以防范服务器恶意软件、容器漏洞和网络入侵等威胁。企业使用云合规性软件来持续监控其云资产，从而降低基于云的威胁的风险。有效实施后，该软件有助于组织始终保持最佳的安全态势。
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Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
Sprinto
sprinto.com
Sprinto是一款安全合规自动化平台，通过与云服务集成，简化和自动化合规流程，支持多种安全标准，帮助组织高效管理合规情况。
Red Hat
redhat.com
Red Hat App提供访问企业开源解决方案，包括Linux、云、容器和Kubernetes技术，帮助组织管理IT环境并提高效率。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。
Drata
drata.com
Drata是一个合规性自动化平台，持续监控企业安全控制，简化合规流程，支持多种合规框架，帮助企业保持审计准备和风险管理。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。
Vanta
vanta.com
Vanta是一个安全与合规管理平台，帮助企业简化合规流程，并通过监控和集成工具自动化合规任务。
JupiterOne
jupiterone.com
木星是一款网络资产分析平台，持续收集和分析资产数据，帮助安全团队可视化和保护其攻击面。
Qualys
qualys.com
Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。
BMC
bmc.com
BMC应用程序是一款IT服务管理解决方案，通过AI驱动的功能优化IT流程，提升服务效率和可靠性。
Hyperproof
hyperproof.app
HyperProof是一个云基础的合规操作平台，自动化管理安全与合规流程，支持多种合规框架，提升合规效率和可视性。
Progress
progress.com
Progress应用程序提供工具和功能，帮助企业在多个平台上创建和管理数字体验，简化操作并提高用户参与度。
SafeBase
safebase.io
SafeBase是一个信任中心平台，自动化安全审查和合规管理，简化组织的安全流程，提高效率。
Solvo
solvo.cloud
Solvo是一款多维云安全平台，通过检测和减轻云配置错误和漏洞，优化最小权限政策，提供持续的安全分析和监控。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security是一个云本地安全平台，提供应用程序生命周期的安全性，包括漏洞管理、威胁智能和容器安全。
Coro
coro.net
Coro是一个网络安全平台，提供针对邮件、数据、设备和云应用的保护，结合AI技术自动处理大部分安全威胁。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS)是一款保护敏感数据的应用，提供安全的数据处理及合规支持，确保用户信息的安全性和完整性。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一款无代码的云安全平台，提供全面的合规性与安全性，通过持续监控和自动修复云漏洞，保障组织的云环境安全。
Securiti
securiti.ai
Securiti是一款数据安全和隐私管理应用，提供数据发现、分类和监视工具，帮助组织保护敏感信息并遵守相关法规。
nOps
nops.io
nOps是一个AWS云优化平台，帮助企业管理云使用、承诺与费用，自动化资源配置，确保成本效益与资源利用最大化。
Plerion
plerion.com
Plerion是一个云安全平台，提供全面的云环境监控和管理，旨在提高组织的安全性，减少风险和合规性问题。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud是一款容器安全平台，提供多云和混合部署的网络安全，支持Kubernetes集群的网络策略管理。
TrustCloud
trustcloud.ai
TrustCloud是一款信任保障平台，通过统一的图形架构实现合规自动化和风险管理，简化控制管理和审计准备，帮助评估风险。
Apptega
apptega.com
Apptega是一个网络安全与合规性管理平台，简化风险评估与管理，支持多个合规框架，优化审计准备和报告流程。
Scytale
scytale.ai
Scytale是一个合规性自动化平台，帮助企业实现和维持安全标准的合规，提供实时监控、定制政策和专家指导。
ContraForce
contraforce.com
解锁微软安全服务。 介绍为服务提供商构建的 SecOps 服务管理平台。借助 ContraForce，协调多租户调查工作流程、自动执行安全事件补救并提供卓越的安全服务。
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
在充满通才的世界中，NetApp 是专家。它专注于一件事：帮助您的企业充分利用数据。 NetApp 将您所依赖的企业级数据服务引入云中，并将云的简单灵活性引入数据中心。其行业领先的解决方案适用于不同的客户环境和世界上最大的公共云。作为一家以云为主导、以数据为中心的软件公司，只有 NetApp 能够帮助您构建独特的数据结构、简化和连接您的云，并随时随地向合适的人员安全地交付合适的数据、服务和应用程序。
Lightrun
lightrun.com
Lightrun 被评为 2021 年 Gartner 酷供应商，它构建了一个 IDE 原生可观察性和调试平台，使开发人员能够根据需要安全地将日志、指标和跟踪实时添加到生产和登台环境中。无需修补、重新部署或重新启动。开发人员使用 Lightrun 来满足多种代码级可观察性需求，包括： * 代码级警报（Java、Node.js、Python、.NET） * 功能验证 * 生产中的测试/调试 * 云原生应用程序、无服务器等故障排除 *通过 Log Optimizer(TM) 实现日志优化功能 通过消除在本地重现错误或发布新软件版本以添加新日志或指标来解决生产问题的需要，Lightrun 的客户持续将其 MTTR 降低高达50-60%，显着提高开发效率。过去需要 1-2 周才能缓解的问题现在平均只需不到一个小时即可解决。 Lightrun 消除了成本高昂的开发人员生命周期操作（例如本地复制或仅为添加新日志或指标而发布新软件版本）的需要，从而为客户的开发人员提供支持。我们的客户在数千台生产服务器上运行 QPS 高达 100K 的 PB 级工作负载，其中包括覆盖互联网人口 44.5% 的公司以及大型上市网络安全公司。
Cypago
cypago.com
革命性的 Cypago Cyber GRC 自动化 (CGA) 平台将 SaaS 架构和先进的关联引擎、GenAI 和基于 NLP 的自动化的优势与直观的用户体验相结合，全面覆盖所有安全框架和 IT 环境。该平台使组织能够通过简化的跨职能工作流程、减少人工工作和降低成本来提高安全性和 GRC 成熟度，同时增强与客户和利益相关者的信任。
Havoc Shield
havocshield.com
Havoc Shield是一款综合性网络安全解决方案，专为金融服务行业设计，符合多项安全法规，提供计划、指导和工具。
Regulait
regulait.com
Regulait Compliance 是一套嵌入式工具，可简化合规流程，提供虚拟协助、协作工具、多框架兼容性、文档自动化、人力资源管理、访问控制、供应商监督、资产跟踪等功能。对于寻求驾驭监管环境的各行业组织来说，它是一个全面的解决方案，因为 Regulait 与框架无关。通过使用 Regulait 合规套件，组织可以节省时间、降低合规成本并最大限度地降低风险，同时保持稳健的合规态势。
HighGround
highground.io
面临董事会要求确保企业免受网络威胁的压力，但没有足够的预算来做到这一点？ HighGround 使您能够通过一系列安全管理功能来控制您的安全体验。根据您的需要和需要，访问管理网络安全所有要素所需的一切。主要功能包括网络评分、集成、网络合规管理器和投资回报率工具，以帮助证明安全投资的合理性并让您成为主题专家。感觉自己像一个网络超级英雄，反过来，睡得更好一点。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security 是一家领先的公共云身份和访问管理解决方案提供商。 Sonrai Security 的使命是让各种规模的企业能够安全、自信地进行创新，为在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上运行的公司提供身份、访问和权限安全。该公司以开创云权限防火墙而闻名，支持一键最小权限，同时支持开发人员不间断的访问需求。 Sonrai Security 受到各行业领先公司的信赖，致力于推动云安全领域的创新和卓越。该公司受到云运营、开发和安全团队的信任。云权限防火墙会删除所有未使用的敏感权限、隔离未使用的身份并禁用未使用的服务和区域 - 所有这些都只需一键完成。对业务的干扰为零，因为使用敏感权限的所有身份都会保留其访问权限，并且任何新的访问权限都是通过自动化的chatops工作流程无缝授予的。 SecOps 团队实现最低权限所需的时间减少了 97%，攻击面减少了 92%。达到平台范围的最低权限后，Sonrai CIEM+ 解决方案会发现有毒的权限组合，并通过自动或详细的修复来关闭它们创建的意外攻击路径。
Kloudle
kloudle.com
Kloudle 是一款适用于 AWS、GCP、DigitalOcean、Kubernetes 的云安全扫描器。它可以在几分钟内扫描您的云帐户、服务器、集群以查找 300 多个安全问题。让开发人员和小型团队轻松实现云安全。与开源扫描仪相比，Kloudle 扫描可在 30 分钟内完成。无需安装或配置任何内容。通过计算问题及其严重性，Kloudle 可以轻松了解需要修复的内容。 Kloudle 不仅提供安全问题列表，还提供简单的步骤来修复它检测到的所有安全问题。它还为某些修复提供了潜在的陷阱。让您能够就修复和不修复的内容做出正确的选择。凭借强大的功能将问题标记为误报，报告生成器可以获取 Excel 支持的 csv 格式的报告，或轻松共享 PDF Kloudle 致力于让用户轻松实现云安全。通过基于信用的现收现付模式，购买和获得物有所值也非常顺利且无忧。永远不必担心使用等问题。扫描价格从 30 美元起。
Carbide
carbidesecure.com
Carbide 是一个信息安全和隐私管理平台，旨在帮助快速发展的公司开发和维护强大的安全态势。利用 Carbide 的持续云监控、Carbide Academy 的平台内安全意识培训以及 100 多项技术集成，在您收集证据并满足安全框架控制和要求以通过安全审核时节省时间和资源。与“复选框式”合规解决方案不同，我们的解决方案基于通用最佳实践，使客户能够利用 Carbide 支持的安全框架（SOC 2、ISO、27001、NIST 800-53）持续创建、实施和证明其对安全的承诺、NIST 800-171、FedRAMP、HIPAA 等。通过轻松地将安全和隐私嵌入到您组织的 DNA 中，Carbide 可以帮助您增强竞争优势并加速公司的发展轨迹。
Strike Graph
strikegraph.com
Strike Graph 是一个合规运营和认证平台，使公司能够获得所需的安全认证，以释放收入并与客户建立信任，而成本和时间仅为传统审计解决方案的一小部分。
Thoropass
thoropass.com
Thoropass（以前称为 Laika）依赖不包括审核员的合规软件就像购买一辆没有发动机的汽车；它看起来不错，但不能带你去你需要去的地方。 Thoropass 是唯一真正能够为您提供所需一切的合规和审计解决方案，不会出现意外或空白：内部审计员以及在单一流程和地点自动收集证据。从第一天起，您就可以使用单一平台来实施、管理和监控您的合规性和安全状况，而我们经过审计师批准的监控器会自动收集由我们经验丰富的内部审计师之一进行审计的证据。通过自动化和集成，您可以在单个平台上的单次审核中证明对多个框架（包括 SOC 1、SOC 2、HITRUST、ISO 2700X 和 PCI）的合规性。通过与 Thoropass 合作，您可以确信原本复杂的流程将变得顺畅且可预测，从而使您能够降低成本、建立信任并专注于对您的业务最重要的事情。
Orca Security
orca.security
Orca 云安全平台可识别、优先处理并修复跨 AWS、Azure、Google Cloud、Kubernetes、阿里云和 Oracle 云的云资产中工作负载、配置和身份中的风险和合规性问题。 Orca 在单一平台上提供业界最全面的云安全解决方案，无需部署和维护多点解决方案。 Orca 采用无代理优先，使用 Orca 的专利 SideScanning™ 技术在几分钟内连接到您的环境，该技术无需代理即可提供对您的云环境的深入而广泛的可见性。此外，Orca 可以与第三方代理集成，以实现运行时可见性并保护关键工作负载。 Orca 处于利用生成式 AI 简化调查和加速修复的前沿 - 降低所需的技能水平并节省云安全、DevOps 和开发团队的时间和精力，同时显着改善安全结果。作为云原生应用保护平台 (CNAPP)，Orca 将许多单点解决方案整合到一个平台中，包括：CSPM、CWPP、CIEM、漏洞管理、容器和 Kubernetes 安全、DSPM、API 安全、CDR、多云合规性、左移安全性和 AI-SPM。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica 是思科强大的云原生应用程序保护平台，可发现并修复从开发到生产过程中的漏洞，确保您的应用程序安全且合规。通过基于图形的技术，该平台能够解锁视觉洞察、关键攻击路径并加快修复速度，以跨多个混合云平台保护您的现代应用程序。访问 https://www.panoptica.app 主要功能： - 可见性和上下文：Panoptica 通过识别攻击路径和优先考虑风险提供清晰的可见性和上下文，帮助您做出明智的决策。 - 全面、完整的覆盖：通过 Panoptica 的集成安全平台轻松管理您的云原生环境，减少通常因使用单独的孤立解决方案而造成的差距。 - 高级分析：利用先进的攻击路径和根本原因分析技术，从攻击者的角度发现潜在风险。 - 无代理扫描：Panoptica 的无代理技术可扫描任何云环境 - Azure、AWS、GCP、Kubernetes 或其组合。 - 全面可视化：将资产和关系映射到高级图形数据库上，以完整直观地表示您的云堆栈。优势 - 先进的 CNAPP：Panoptica 增强了云原生应用程序保护平台功能。 - 多云合规性：确保跨各种云平台的合规性。 - 端到端可视化：深入了解整个云应用程序堆栈。 - 动态修复：采用动态技术有效解决问题。 - 提高效率：简化安全流程并减少响应时间。 - 减少管理费用：最大限度地减少资源支出，同时优化安全性。
Lacework
lacework.com
Lacework提供原创且领先的数据驱动的云原生应用程序保护平台（CNAPP）。 Lacework 受到近 1,000 名全球创新者的信赖，可确保云从构建到运行的安全。 Lacework 使客户能够在一个统一的平台上确定风险的优先级、更快地发现已知和未知的威胁、实现持续的云合规性以及开发安全的代码而不会减慢速度。自 2017 年成立以来，Lacework 一直在完善单一云原生平台，以通过基于代理或无代理的方式摄取和理解尽可能多的数据，以提供最佳的安全性。然后，我们的统一平台使用这些数据来完成常见的云用例：状态管理、工作负载保护、漏洞管理、合规性、容器安全等。客户依靠 Lacework 来增加收入、更快、更安全地将产品推向市场，并将单点安全解决方案整合到单一平台中。我们的平台平均取代 2 到 5 个单点工具。得益于我们的专利异常检测技术，客户的警报噪音平均减少了 100:1。通过我们上下文丰富的警报，Lacework 用户的调查速度提高了 80%。